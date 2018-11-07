Уфимка делает уникальные изделия из глины

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-06T16:57:02+03:00

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Какие ассоциации у вас возникают при слове «гончарство»? У меня почему-то полутёмная избушка, древний скрипучий станок и такой же дедушка-гончар. Так было до того дня, пока я не познакомилась с Анастасией Новодержкиной. Она перевернула мои представления о гончарном ремесле: оказалось, горшки делают и обжигают и стройные девушки с горящими глазами. Уже несколько лет она придумывает и воплощает идеи своими же руками, создавая поистине уникальные вещи из живой глины. Из ее посуды даже самая обычная еда кажется вкуснее! Кстати, знают о ней не только в Башкирии. Через Инстаграм ее мастерской instagram.com/safi_terra и личный аккаунт instagram.com/anovoderzhkina ее хэнд-мейд изделия находят почитателей по всей стране и даже за ее пределами.

PR, которым Настя занималась долгие годы, и гончарное дело – диаметрально противоположные вещи. Как хобби превратилось в дело всей жизни, она рассказала в интервью «Комсомолке».

Первый опыт

- Настя, как ты пришла к тому, что хочешь заниматься гончарным делом?

- Лепить из глины мне нравилось с детства. Но на долгое время эта тема была закрыта, как вариант профессии даже не рассматривалась. Волею случая удалось понаблюдать за работой мастеров, попробовать свои силы: на тематических выставках в сфере внутреннего туризма, в которой на тот момент работала, регионы часто проводят подобные занятия по ремеслам для привлечения внимания к своим стендам.

Затем, шесть лет назад - в 2012 году, удалось на несколько дней попасть в настоящую мастерскую в Свияжске - это остров-село в Татарстане, один из важнейших туристических объектов Республики. Великолепный гончар, замечательный учитель – Евгений Васильевич Иванов - познакомил меня с техникой работы на гончарном круге, объяснил основные приемы. Фактически - «поставил руки». Удалось узнать и многие тонкости: как правильно подготовить глину, просушить изделие, проводить обжиги. И было забавно, когда Евгений Васильевич ненадолго оставил на нас с другой ученицей мастерскую и уже на третий день своей «гончарной карьеры» я поднимала с туристами кривенькие чашечки на гончарном круге: провела свое первое ознакомительное занятие, громко называемое мастер-классом. Вернувшись домой, искала глину. Копала ее во всех местах, где только можно! Это был очень забавный этап, когда все знакомые тащили мне мешки и мешочки. Или звонили и сообщали: «Настя, у нас здесь стройка, есть залежи глины!». И Настя неслась с лопатой и ведром. В итоге, за полгода откопала несколько удачных экземпляров.

- И все сразу стало получаться?

- Нет, конечно. Первые попытки были неудачными: все трескалось. Но получается у того, кто делает. А кто не делает - у того не получается. Очень пригодился опыт из Свияжска!

Терпение, усилия и спустя некоторое время появились и первые успешные работы. Больше всего на тот момент беспокоило как накопанная глина переживет обжиг и где его провести? Печки у меня тогда не было. Она стоила безумно дорого, и было непонятно надо ли ее вообще покупать, потому что оставались вопросы по глине. Конечно, экспериментировала: пробовала обжигать в огне. Первые работы обжигала в костре часов восемь. И еще сутки потом все остывало. Но даже этого оказалось мало: пропеклось далеко не все. Обожженная керамика должна звенеть, а после обжига в костре она звучала глухо и многое разлетелось.

Потихонечку училась, лепила. Искала печку, чтобы попробовать обжечь мою глину. Изучала по готовым изделиям техники и формы. К весне нашла очень интересный для себя проект «Байкал. Керамистика». Курс шел двумя ветвями: первая собирала профессионалов со всего мира, а вторая - «Байкал. Керамистика – университет» - начинающих. Я отправила фото своих работ и прошла отбор на второй поток. Было очень насыщенно и познавательно. За короткий промежуток времени, познакомилась с новыми для себя техниками декорирования, обжига изделий, а также отработала подзабытые навыки работы на гончарном круге. Та поездка дала большой стимул для дальнейшего развития, но в гончарке у меня снова был перерыв и главные вопросы так и оставались без ответа.

- Что же стало тем самым моментом, когда ты поняла, что бросать это дело не стоит и надо идти вперед?

- Варианта бросать даже не было! Важно было только понять, каким именно путем двигаться дальше. Удалось найти студию керамики и договориться, чтобы мои изделия взяли на обжиг. И они удачно его пережили! После этого я решилась заказать сначала собственный гончарный круг, а потом и печку.

От хобби к профессии

- Что самое сложное в твоем деле?

- Здесь всё сложно. Есть свои технические тонкости, без понимания которых результата не добиться. Плюс все вопросы развития мастерской веду сама - что довольно непросто человеку творческому. Приходится совмещать в одном лице и Сальвадора Дали, и Галу. Но глина - волшебный материал, с которым сотворить можно все, что угодно. И это бесконечно радует и вдохновляет. У изделий сделанных вручную есть, как любят говорить, душа, своё особое настроение. Мне это созвучно, близко - когда результат действительно стоит затраченных усилий.

- Как произошел переход от увлечения к профессии?

- Был какой-то переломный момент, когда осознала необходимость расставить приоритеты. Прислушаться к себе и выбрать именно то, что по душе. Язык не поворачивается назвать гончарку профессией, работой, бизнесом, хотя многие инструменты бизнеса в своей деятельности применяю. Сейчас выбора заниматься этим или нет, для себя уже не ставлю: керамика стала частью меня, моей жизни.

Это одновременно и практика, и способ постижения себя, и любимое дело.

- Как планируешь развиваться дальше?

- Гончарное дело - это ремесло, в котором можно совершенствоваться бесконечно. И мне еще учиться и учиться. Собственная мастерская – долгое время это было и мечтой, и главной целью. Мечтала и о втором, миниатюрном гончарном круге, который легко транспортировать на выездные занятия. Теперь эти этапы пройдены, но вот что точно стоит целью дальше - еще одна печь! Чтобы проводить обжиги на более высокой температуре. Меня очень привлекает так называемая «каменная» керамика. В моём творчестве конечный результат очень привязан к техническим условиям. Поэтому, так называемые «высокие обжиги» - это новый уровень работ.

Если говорить еще о мечтах, то хотелось бы и чаще гончарно путешествовать, знакомиться с техниками мастеров в разных странах. Такой опыт - когда наблюдаешь за работой, узнаешь какие-то приемы, секреты - очень важен. Конечно, в нашу эру информационных технологий не проблема «заглянуть» в любое место, учиться через гаджеты - я и сама так частенько делаю. Но! Когда полностью погружаешься в атмосферу мастерской, находишься рядом с мастером - получаешь намного больше. Возглавляют мой список Марокко, Япония, Венгрия, Латвия, Армения, Грузия... Бесконечный простор для обучения! Консервативные, веками отточенные и покоряющие отсутствием вычурности, сочетанием простоты и красоты изделия. И у нас в стране есть великолепные мастера! Я бы с удовольствием вернулась в каждую из мастерских, где уже была. И бесконечно покорена теплотой приема в Дагестане, надеюсь, при случае снова приехать и туда.

В пересказе история получается гладкой. На самом деле, это был путь наощупь, в темноте. Учишься в основном наугад, методом проб и ошибок. Сталкиваешься с удивлением, непониманием. Но в тоже время, когда есть поддержка близких, интерес людей к ремеслу, собственное желание двигаться дальше - дойти до цели только вопрос времени.

На правах рекламы.