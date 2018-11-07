Как ТЭЦ в Кумертау сама у себя уголь покупает

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-06T15:46:23+03:00

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Следуя поговорке готовь сани летом, власти моногорода Кумертау заранее озаботились отоплением многоквартирных домов. Кумертауская ТЭЦ, которую не так давно выкупил у государства бизнесмен из Оренбурга, вновь обогреет горожан зимними вечерами. Правда, в этом году за горячие батареи жители города вертолетов заплатят на 14% больше, нежели в прошлом. По телевизору нам постоянно говорят, что тарифы растут не по щучьему веленью, а во благо самих потребителей - часть собранных денег пойдет на ремонт и содержание коммуникаций. Может, такое существенное повышение стоимости тепла пойдет на благо ТЭЦ, построенной в 1954 году? «Комсомолка» разбиралась в тонкостях подготовки к отопительному сезону.

УГОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ?

Чтобы понять, что сейчас происходит в коммунальной сфере моногорода Кумертау и почему горожане переплачивают за тепло больше, чем другие жители Башкирии, нужно вернуться на несколько лет назад. В 2014 году на самом высоком уровне появился проект создания межрегионального угольного кластера на базе города Кумертау. Соглашение о реализации этого проекта было подписано органами власти и представителями бизнеса. Цель, как и всегда в таких случаях - благородная.

В этой декларации о намерениях черным по белому говорилось, что цель соглашения - «согласованное предотвращение усиливающихся рисков конкуренции». Иными словами, подписавшиеся хотели дать возможность развивать угольную промышленность в регионе и оградить эту сферу от нападок «извне». От органов власти свою подпись на документе поставили глава администрации Кумертау Борис Беляев, теперь уже экс-глава Кугарчинского района Фарит Мусин и глава Куюргазинского района Ахат Кутлуахметов. Подписалась под соглашением и разработала бизнесплан «Корпорация развития Республики Башкортостан», поставили подписи руководители двух коммерческих структур, имеющих лицензию на добычу угля - «ЮжУралУголь» и «Оренбургуголь», а также инвестор из Москвы ООО «Угольные Технологии».

Помимо договоренностей о поставках угля на ТЭЦ в Кумертау, предполагалось, что участники соглашения запустят завод по производству брикетированного угольного топлива, откроют производство углещелочных реагентов, которые используются в нефтегазовой промышленности, а также завод гуминовых удобрений для сельского хозяйства, планировалось создать более 500 рабочих мест! Планы были грандиозные!

Соглашение о межрегиональном угольном кластере стало свое­образным гарантом поставок угля на ТЭЦ в Кумертау, поскольку от этой теплоцентрали зависит целый город. К тому же станция - единственный объект топливно-энергетического комплекса в Республике Башкортостан и в ПФО, который работает на угле. После подписания документа довольны остались все: поставщики получили гарантии сбыта, единственный потребитель - бесперебойный источник сырья от производителя.

Все изменилось, когда Кумертауская ТЭЦ сменила собственника.

Изучив материалы госзакупок угля за 2018 год, создается впечатление, что власти Кумертау не очень заинтересованы в реализации соглашения об угольном кластере, ведь косвенные потери муниципалитета уже оцениваются сотнями миллионов рублей. А кто за это заплатит? Правильно, потребитель.

ГОРИ ВСЕ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ

В 2016 году единственная в Кумертау ТЭЦ стала собственностью АО «Свердловская энергогазовая компания», гендиректором которого является оренбуржец Алексей Ласковый. Согласно официальным данным, стоимость сделки составила 84,7 млн рублей. Предполагалось, что после приватизации теплоэлектроцентраль, обеспечивающая город теплом и электричеством, обеспечит работу предприятиям угольного кластера. Казалось бы, шаг в будущее сделан. Тому факту, что цены на обогрев домов и горячую воду поползли вверх, никто особо и не удивился: новому собственнику необходимо «отбить» часть расходов по модернизации.

Теплоэлектроцентраль сейчас работает на всем, что горит

Сразу после покупки ТЭЦ новый владелец подал документы в госкомитет Башкирии по тарифам, где в качестве основного топлива указал газ. Это позволило ему получить самый максимальный тариф. Тогда повышение тарифа от Кумертауской ТЭЦ для Кумертауских Тепловых Сетей выросло на 52%, а для населения 60-тысячного города на 14% и согласовали на самом верху. Обозначенный выше рост на 14% одобрил сначала горсовет Кумертау, затем подтвердил госкомитет Башкирии по тарифам. Точку в вопросе роста цен, который в среднем составил 56 рублей за 1 Гкал, в декабре 2016 года поставил теперь уже бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Согласно тарифной политике, если ТЭЦ работает на угле, как это было более полувека, повышение тарифа было бы незначительным, в пределах норм, установленных правительством. Но перешла ли теплоцентраль на газ?

С момента продажи прошло почти два года, и, как оказалось, «голубое топливо» используется на теплоэлектроцентрали в минимальных объемах. Более того, согласно материалам госзакупок, сейчас ТЭЦ работает на всем, что горит. Кроме угля, поставляемого лицензированными поставщиками - членами соглашения о кластере угольной промышленности, которые отказались работать с ТЭЦ по «серым» схемам через посреднические компании.

ПОКУПАЙ СВОЕ, РОДНОЕ. САМ У СЕБЯ

Ни для кого не секрет, что стоимость газового топлива для нужд ТЭЦ значительно выше, нежели тот же бурый уголь. Получив самый высокий тариф, компания, зарегистрированная в Оренбурге, возит уголь из Тюльгана, что в Оренбургской области. Интересно, кто владеет выше указанной фирмой?

Изучив ряд документов, находящихся в открытом доступе, «Комсомолка» обнаружила: поставки топлива для владеющей Кумертауской ТЭЦ АО «Свердловская энергогазовая компания» осуществляет ООО «УралСпецПоставка», официальный штат которой состоит из двух(!) человек!

По данным из открытых источников, учредителем поставщика является руководитель ООО «Планета-Сервис Лтд». Эта организация была учреждена другим юридическим лицом - ООО «Энергосбытовая компания», которая на 15% принадлежит АО «Свердловская энергогазовая компания», а на 85% - Алексею Ласковому. Вот и выходит, что через длинную цепочку аффилированных лиц владелец Кумертауской ТЭЦ покупает уголь сам у себя, рассовывая прибыль, полученную за счет населения и бюджетных предприятий, по своим карманам.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

По данным «Комсомолки», в декабре 2016 года «УралСпецПоставка» заключила договор поставки топлива с подрядной организацией для перепродажи угля новым владельцам ТЭЦ в Кумертау. Проще говоря, «Свердловская энергогазовая компания» стала покупать сырье у посредника, который ей же и принадлежит. Ранее «Комсомольская правда» писала, что всего за 2017 год новый владелец ТЭЦ заработал более 150 млн рублей. По этой же схеме ООО «УралСпецПоставка» начала поставку буроугольного шлама на Кумертаускую ТЭЦ филиал АО «СГК».

В августе этого года администрация моногорода решила, что есть хорошая возможность продать угольный шлам, расположенный на территории города, на том самом месте, где в 2009 году была проведена рекультивация земель за счет средств федерального бюджета, и провела аукцион. На торги вышли две аффилированные между собой и АО «СЭГК» компании из города Оренбург. Победителем торгов, естественно, стала небезызвестная нам ООО «УралСпецПоставка». Общий объем полезных ископаемых составил 565 тысяч тонн. Согласно сайту госзакупок, сумма сделки составила 113,8 млн рублей - по 201,2 рубля за тонну. По данным материалов госзакупок оказалось, что буквально через десять(!) дней вышеуказанная «УралСпецПоставка» продает этот же шлам на Кумертаускую ТЭЦ по 828,04 рубля, то есть в 4(!) раза дороже. Где же дипломированные эффективные менеджеры из Администрации г. Кумертау? Получается бюджет Кумертау недополучил более 300 (трехсот) миллионов рублей! Но и это еще не все. По тем же данным, в результате аукциона победитель получил право поставлять не только буроугольный шлам, но и лузгу подсолнечника, лигнит, казахские угли. Хотя проектным топливом для Кумертауской ТЭЦ являются бурые угли местных месторождений. Как и говорилось ранее - все, что горит, кроме качественного топлива. Опытные инженеры утверждают, использование непроектного топлива чревато износом оборудования и повышением аварийности!

МНОГО ВОПРОСОВ

БЕЗ ОТВЕТА

В этой истории, как обычно, много вопросов и так мало ответов. Один из них - почему администрация моногорода «похоронила» соглашение об угольном кластере? Если судить только по материалам госзакупок, такая мысль напрашивается в первую очередь.

Еще один вопрос, оставшийся пока без ответа: почему нет никакой реакции на повышение тарифов и на беспредел с поставками топлива на ТЭЦ через фирмы «прокладки»? ТЭЦ продолжает работать на угле, а в документах заявлен газ.

К тому же, не совсем понятно, почему город сам не купил Кумертаускую ТЭЦ, ведь ее стоимость была оценена «всего» в 84,7 млн рублей, хотя несколько лет подряд руководство города обивало пороги минфина с просьбами о выделении денег на строительство муниципальной котельной стоимостью более одного миллиарда(!) рублей! В мэрии города прекрасно знают, что владельцы теплоцентрали покупают уголь у посредника за 823 рубля за тонну без НДС, тогда как власти продают им по 200. Здесь возникает вопрос: какой ущерб был нанесен городскому бюджету и самим горожанам?

Ну, и наконец, почему никто из многочисленных надзорных и контролирующих органов еще не заинтересовался ситуацией? Первая статья «Комсомолки» на эту тему вышла еще в феврале этого года, а многочисленные жалобы населения во все инстанции, в том числе Башпрокуратуру, МВД по РБ, Госкомитет по тарифам, УФАС по РБ так и остались без ответа!

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ

Вопреки сложившейся ситуации, компании посредники не единственные, кто может поставлять уголь на Кумертаускую ТЭЦ. Представители «Южуралуголь» неоднократно заявляли, что готовы «хоть завтра начать отгрузку» качественного топлива по цене на 15% ниже посредников. Разрабатываемое ими месторождение Маячинского бурого угля находится в 20 километрах от теплоцентрали, что позволит снизить расходы на транспортировку. К тому же компания не работает через посредников, что также позволяет снизить расходы. Пока, к сожалению, никто из местных и республиканских властей никак не реагирует на проблемы в развитии Межрегионального Кластера Угольной Промышленности и неконтролируемом росте цен на тарифы в моногороде Кумертау.

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