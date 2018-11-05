2018-11-05T15:51:01+03:00
Здоровье

Мать двоих детей из Башкирии не может продолжать лечение от рака из-за плохого состояния

Ирине Долженковой назначили курс экспериментального препарата
Павел КРАЙНОВ
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Врачи не позволяют ей проходить курс лечения из-за постоянно высокой температурыВрачи не позволяют ей проходить курс лечения из-за постоянно высокой температуры
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26-летняя мать двоих детей из Нефтекамска Ирина Долженкова продолжает борьбу с раком. Этим летом молодая женщина прошла курс лечения в одной из клиник Израиля, после чего ей предложили попробовать экспериментальный препарат. После различных тестов специалисты сообщили, что лекарство может помочь ей пойти на поправку.

Для того, чтобы пройти курс лечения Ирине пришлось срочно выехать в Москву, где после консультации с онкологом она получила добро на использование препарата. На прошлой неделе женщина прибыла в столицу и сдала необходимы анализы. Однако начать лечение она пока не может.

- Вот уже вторую неделю у меня высокая температура, лежу целыми днями. Скорее хотела начать лечение, но этот препарат (Кейтруда) нельзя капать при такой температуре, - говорит Ирина.

По ее словам, лекарство не дешевое, на курс препарата нужны баснословные деньги.

- Я много общалась с людьми, которые лечиться этим препаратом, всем он помогает, но говорят, что возможно придётся капать этот препарат около года. Поэтому на израильское лекарство нам не насобирать, и мы решили брать российское, которое обойдётся намного дешевле. Российский препарат на данный момент стоит 115 тыс. руб - 1 ампула, мне на один курс нужно 2 ампулы - 230 тыс. руб, - рассказывает молодая мама.

Помочь Ирине Долженковой получить шанс на выздоровление может каждый неравнодушный житель Башкирии. Для этого вы можете перевести на банковскую карту любую сумму.

Реквизиты для перечисления денег: карта Сбербанка 4276060037207720 на имя Долженкова Ирина Айратовна.

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