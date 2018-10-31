Как Уфа подготовилась к зиме

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-31T16:06:45+03:00

В рамках проекта «Уфа изнутри» мы побывали в столичных УЖХ, чтобы узнать, готов ли мегаполис к грядущим холодам и непогоде

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Чуть более месяца назад в Уфе официально стартовал отопительный сезон.

Для предприятий ЖКХ это самая горячая и ответственная пора - тепло, газ, вода и электричество в дома должно поставляться бесперебойно. Мало кто знает, что подготовка к зиме начинается практически сразу после того, как закончился предыдущий отопительный сезон. Заранее утверждается соответствующий план мероприятий и создается городской штаб по подготовке к зиме. Это позволяет снижать число аварийных отключений в отопительный период. Жилищные предприятия района проводят работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, согласно плану мероприятий и графикам проведения работ. Проводится опрессовка тепловой сети, чтобы выявить и устранить недостатки в трубопроводах. Утепляются и ремонтируются дома. Также в УЖХ города заранее готовят спецтехнику - именно она требует особого внимания в зимний период, так как борьба со снегом и наледью будет вестись практически ежедневно.

Чтобы оценить масштаб проделанной работы, мы отправились в рейд по крупным управляющим организациям Уфы.

Все идет по плану

Первым пунктом в нашем небольшом путешествии стало УЖХ Советского района, где нам сообщили, что 789 объектов, находящихся в управлении компании, готовы к зиме на 100%. В их числе опрессованых 743 дома с центральным отоплением, готовы к холодам 46 жилых домов с печным отоплением, из шести индивидуальных тепловых пунктов с центральным отоплением - все готовы к эксплуатации.

Большое внимание УЖХ Советского района уделили капитальному ремонту.

По УЖХ Советского района в соответствии с Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден титульный список капитального ремонта жилого фонда на общую сумму более 376 млн. рублей. В том числе ремонт кровли 37 домов на сумму более 122 млн. рублей - на сегодняшний день в десяти домах работы завершены, в 25 еще ведутся работы. Ремонт сантехники на сумму более 52 млн. рублей - всего 22 дома, из них готовы 17, в работе еще пять. Электромонтажные работы в 16 домах на сумму 25 млн. рублей, замена лифтов в 14 домах на сумму более 80 млн. рублей. И, конечно, одни из самых главных и затратных работы по ремонту и утеплению фасадов на сумму более 124 млн. рублей в 18 домах. Это позволяет сократить потери тепла и дает ощутимую экономию средств жильцов.

- Что касается текущего ремонта, то при подготовке к проведению гидравлических испытаний трубопроводов мы провели работы по замене и ревизии запорной арматуры центрального отопления в количестве 527 штук, а также выполнили ремонт лестничных клеток, заменили окна в подъездах жилых домов, отремонтировали кровли и 1658 п/метров швов панельных домов, - рассказал нам директор УЖХ Советского района Каусар Хафизов.

В полной боевой готовности к зимней эксплуатации находится 23 единицы зимней уборочной техники, которая прошла государственный технический осмотр. Кроме того, жилищники Советского района в достаточных объемах заготовили песко-соляные смеси, которыми будут обрабатываться дороги и тротуары, чтобы мы с вами не боялись поскользнуться на наледи.

Осмотр снегоуборочной техники к работе в зимний период.

К капризам погоды готовы!

Из Советского района движемся в центр - в один из самых красивых и ухоженных районов Уфы - Кировский. Дворы в районе действительно радуют глаз чистотой и ухоженностью. Как нам рассказали сотрудники УЖХ Кировского района, в этом году они по федеральным и муниципальным программам благоустраивали дворы, устанавливали детские площадки, реконструировали хоккейные коробки, отремонтировали асфальтовые покрытия во дворах. Ежедневно уборку придомовых территорий осуществляет уборочная техника восьми обслуживающих организаций (ЖЭУ). Вся техника прошла технический осмотр, и находится в исправном состоянии.

Сегодня в управлении УЖХ Кировского района находится 333 жилых дома, на обслуживании - 244 (НСУ) жилых дома общей площадью 1 млн. 677 тыс. «квадратов», из них с центральным отоплением - 377 домов. В период подготовки жилых домов к отопительному сезону сотрудники предприятия выполнили работы по промывке систем центрального отопления в 152 домах, еще в 377 домах провели гидравлические испытания системы центрального отопления. То есть дома готовы к холодам на 100%! Помимо этого жилищники проверили запорную арматуру центрального отопления и горячего водоснабжения в тепловых узлах, восстановили неисправные участки теплоизоляции трубопроводов и по необходимости заменили радиаторы отопления. Вся эта работа подчас остается вне поля зрения жильцов, и, кажется, будто дом живет сам по себе, но именно благодаря этим бойцам невидимого фронта можно не опасаться того, что посреди зимы произойдет какая-то авария, и люди останутся без тепла. Для запуска и регулировки системы теплоснабжения УЖХ Кировского района организовали двухсменную работу с привлечением специалистов ЖЭУ, а также персонала аварийно-диспетчерской службы района.

На подсыпку тротуаров во время гололедицы заготовили 953 куб. м песка. Стоит отметить что в целях оперативного отслеживания передвижения, вся уборочная техника подключена к системе ГЛОНАСС. За счет средств собственников силами Регионального оператора в 2018 году завершается выполнение капитального ремонта общего имущества в 104 многоквартирных домах на сумму более 512 млн. рублей.

Чтобы сохранить тепло в местах общего пользования в зимний период, рабочие обслуживающих организаций ежедневно обходят жилые дома, чтобы выявить неисправности заполнений оконных проемов, входных дверей, подвальных продухов и слуховых окон. Одним словом, все необходимые работы по подготовке жилых домов к отопительному сезону здесь выполнили в установленные сроки и качественно!

Ремонт фасада с утеплением позволит сократить теплопотери в холодное время года.Фото: Эльвира МИРГАЗИЯНОВА

Сбережем энергию и тепло

В УЖХ Калининского района также основательно подготовились к зиме. В настоящее время в управлении и обслуживании жилищников находится 835 домов, в которых проживают 141 тысяча человек. Объем работ и ответственность огромны, но предприятие старается успешно справляться со своими задачами. Согласно плану-графику подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях 2018/19 УЖХ Калининского района проведены гидравлические испытания внутридомовых систем центрального отопления, заполнение технической водой и 100% запуск данных систем. В рамках подготовки к отопительному периоду силами персонала жилищно-эксплуатационных участков произведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, покраска трубопроводов, восстановление теплоизоляции, проверка измерительных приборов, балансировка, замена и ремонт аварийных участков и элементов системы отопления.

- Наша работа также направлена на исполнение федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части доведения до 100% оснащенности общедомовыми приборами учета (ОПУ) многоквартирных жилых домов, где имеется техническая возможность установки данных приборов учета. В частности, ОПУ холодного, горячего водоснабжения, отопления, - говорит директор УЖХ Калининского района Илгиз Шамматов. - В текущем году установили 12 приборов учета тепловой энергии, а также в 319 домах общедомовые приборы учета тепловой энергии прошли госповерку. В рамках подготовки к зимнему периоду подготовили технику в количестве 30 единиц - вся техника находится в исправном техническом состоянии.

Как раз недавно прошел смотр готовности техники УЖХ Калининского района - по итогам вся имеющаяся снегоуборочная техника признана соответствующей необходимым требованиям и показала полную готовность к работе в зимний период. Кроме того, произведена проверка готовности аварийно-диспетчерской службы и материально-технической базы ОАО «УЖХ Калининского района городского округа город Уфа РБ», в результате которой комиссия положительно оценила их готовность к работе в зимних условиях. Так что район готов встретить зиму во всеоружии!

Центральное отопление под контролем

Коммунальные службы Демского района Уфы к зиме также подготовились организованно. На сегодняшний день в ведении УЖХ Демского района находится 258 домов (с домами НСУ). Из них 245 домов - с центральным отоплением. Гидравлические испытания системы отопления и последующее заполнение системы отопления химически очищенной водой в обязательном порядке проводятся ежегодно во всех домах. О том, как это происходит, мы попросили рассказать жилищников Демского района более подробно.

- При подготовке к отопительному сезону все оборудование системы отопления промывается и испытывается гидравлическим давлением согласно СНиП «Внутренние санитарно-технические системы» и «Тепловые сети». Перед гидравлическими испытаниями в обязательном порядке проводится промывка системы отопления, для этого используется специальный компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа, - пояснил директор АО УЖХ Демского района Ринат Гарипов.

- После промывки систему сразу заполняют теплоносителем или водой, держать систему отопления пустой не допускается. Гидравлическое испытание проводится после промывки системы отопления.

Испытания трубопроводов дело нелегкое и точное - нужно соблюсти много основных требований: испытательное давление должно быть обеспечено в верхней отметке трубопроводов, температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С. Кроме того, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках. Давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут. Если в течение 10 минут не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до рабочего.

Результаты гидравлических испытаний на герметичность трубопровода считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления более положенного уровня, не обнаружены признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, фланцевых соединениях, арматуре, компенсаторах и других элементах трубопроводов. Конечно, не должно быть признаков сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор. Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего оборудование испытывают повторно. Все эти гидравлические испытания системы отопления нужны для того, чтобы выявить утечки, местные повреждения, негерметичные соединения и прочие проблем, которые могут привести к утрате работоспособности системы в процессе эксплуатации в осенне-зимний период.

Все системы проверяются, чтобы исключить аварийные ситуации в осенне-зимний периодФото: Эльвира МИРГАЗИЯНОВА

Наша цель - комфорт жильцов!

В управлении УЖХ Сипайловский Октябрьского района на сегодняшний день находится 243 жилых дома - это ни много ни мало 25609 квартир, в которых проживает почти 70 тысяч человек! Каждый должен быть уверен, что зимой в их домах будет тепло, дворы будут вовремя очищать от снега, а все системы будут функционировать бесперебойно. И все это зона ответственности жилищников.

В рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду специалисты УЖХ Сипайловский произвели гидравлические испытания в 100%-ном объеме во всех 234 жилых домах. Также проведена промывка системы центрального отопления в 173 жилых домах. На сегодняшний день все системы работают в штатном режиме.

При подготовке внутридомовой системы центрального отопления уделено особое внимание теплоизоляции розливов центрального отопления и горячего водоснабжения, замене, ремонту и ревизии запорной арматуры. Также проведена подготовка к эксплуатации в зимний период уборочной техники в количестве 12 единиц. Вся техника находится в исправном состоянии. В целях оперативного отслеживания передвижения вся колесная техника оснащена системой спутникового контроля «ГЛОНАСС», которая фиксирует передвижения в реальном времени и отслеживает маршрут следования. Для посыпки дворовых территорий в зимний период 2018/19 года заготовлено 420 тонн песка, что составляет 100% от потребного количества.

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях производится капитальный и текущий ремонт с устранением обнаруженных неисправностей конструктивных элементов крыш, наружных ограждающих конструкций, а также инженерных коммуникаций. По программе капитальный ремонт НОФ «Региональный оператор РБ» в 2018 году запланирован ремонт в 14 домах, с 19 видами работ: Ремонт фасада с утеплением (процент выполнения в настоящее время по утеплению фасадов в среднем составляет 99%), ремонт водоснабжения, водоотведения - процент выполнения в настоящее время в среднем составляет 91%. А также ремонт электроснабжения и ремонт кровли, по которым запланированные работы полностью выполнили.

Что касается текущего ремонта, то в этом году жилищники отремонтировали лестничные клетки в 7 жилых домах. При этом жилищники использовали новые технологии - меловая побелка заменена на водоэмульсионную побелку, а на первых этажах и входных группах (крыльцо) выполнили ремонт пола керамогранитом. Параллельно в подъездах выполнялась замена деревянных оконных и дверных блоков на ПВХ. Еще в 22 домах по обращениям жителей выполнен ремонт межпанельных швов. Данный вид работ выполняется по результатам тепловизионного обследования в зимний период предыдущего отопительного сезона при поступлении заявок от населения. Кроме того, специалисты произвели в 5 жилых домах огнезащитную пропитку деревянных конструкций шатровых крыш. Запланированные работы по диагностике ВДГО многоквартирных домов выполнены в объеме 100%. Кстати, для того, чтобы оперативно обслуживать свои дома, в УЖХ Сипайловский функционирует центральная аварийно-диспетчерская служба. Среди прочего, в настоящее время работники УЖХ Сипайловский ведут за счет средств городского бюджета устройство хоккейной коробки с воротами и ограждением по адресу: ул. Н.Ковшовой, д. 6/1 а. Так что детишки с наступлением зимы смогут играть в хоккей.

Это далеко не полный перечень того, что успели сделать полезного за текущий год эти бравые ребята! Жилищное хозяйство Уфы - это сплоченная организованная команда, без участия которой в нашей жизни не проходит и дня. Мы проехали десятки километров по уфимским улицам, дворам, побывали практически во всех микрорайонах столицы. Впечатления от рейда остались самые положительные - город к зиме подготовился основательно, и погодных катаклизмов нашим горожанам бояться не стоит.

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