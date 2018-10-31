В Уфе прошел «Ипотечный субботник»

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-31T09:48:31+03:00

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27 октября в ТКЦ «Ультра» прошла невероятно полезная акция «Ипотечный субботник». Эксперты единодушны- именно сейчас самое время покупать квартиру! Банки повысили ставки, но пока еще держат их на доступном уровне и цены не достигли своего максимума. Именно поэтому «Комсомольская правда» организовала для своих читателей мероприятие, на котором они в одно время, в одном месте смогли из первых рук получить всю необходимую информацию, касающуюся приобретения недвижимости. Крупные застройщики и агентства помогли желающим подобрать варианты жилья в соответствии с их запросами, а профессионалы банковской сферы тут же рассказали все об ипотечном кредитовании, программах, дисконтах, а также сориентировали по ставкам и перечню необходимых документов. Это помогло значительно сэкономить время - только представьте, сколько бы его пришлось потратить на то, чтобы объездить хотя бы несколько застройщиков, банков и агентств! В этом плане «Ипотечный субботник» для многих стал просто спасением.

В субботний день в ТКЦ «Ультра» царило оживление. Уфимцы, как обычно отправились в любимый торгово-культурный центр за покупками и были приятно удивлены, попав на наше мероприятие. Люди приходили целыми семьями, и пока родители получали важные знания, маленьким гостям было чем заняться - их закружил в играх фиксик Нолик. Шоу мыльных пузырей, конкурсы и разукраски - скучать ребятишкам не пришлось! Участники отлично подготовились и постарались уделить каждому обратившемуся посетителю максимум времени, чтобы как можно более подробно рассказать о своих услугах и объектах.

Обзор новостроек

Свои уникальные проекты на «Ипотечном субботнике» представила компания «Жилстройинвест», которая строит дома более 20 лет. Новейшие технологии, качество строительства, забота о клиентах, четкое выполнение взятых на себя обязательств перед дольщиками позволили компании заслужить безупречную репутацию надежного застройщика. На счету «Жилстройинвест» много известных всем объектов. Только за последние четыре года он завершил комплексную застройку микрорайона «Айгуль», современные жилые комплексы «Апельсин», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона» и «Тихая роща». Именно эта компания одна из первых в республике осуществила концепцию «двор без машин», впоследствии ставшую визитной карточкой компании. Им удалось повысить у уфимцев планку представлений о жилье. Оригинальные жилые комплексы и бизнес-центры становятся подлинным украшением внешнего облика Уфы. Это не просто дома, а высокотехнологичная среда обитания. Кстати, в компании есть отдел постпродажного обслуживания, сотрудники которого сопровождают своих клиентов до момента заселения в квартиры. В настоящий момент ГК «Жилстройинвест» ведет строительство еще трех жилых комплексов - «Символ», «Идель Тауэр» и «Аристократ».

Свои уникальные проекты представила компания «Жилстройинвест».

ЖК «Идель Тауэр» - в ритме мегаполиса

Этот красивый комплекс на 536 квартир и 599 машиномест расположен в Орджоникидзевском районе Уфы на пересечении главной магистрали столицы - проспекта Октября и переулка Российский.

Сдача планировалась на третий квартал 2019 года, но компания соообщила о досрочной сдаче уже в декабре этого года! Благодаря своей уникальности «Идель Тауэр» обещает стать настоящим достоянием республики, ее визитной карточкой, вызывающей не меньший интерес, чем исторические памятники архитектуры и знаковые скульптурные композиции. Это будет величественное украшение главной магистрали города, почти достопримечательность и символ процветания Уфы. Жилой комплекс завоевал гран-при на всероссийском конкурсе Национального объединения изыскателей и проектировщиков и вошел в шорт-лист премии Urban Awards. В шаговой доступности здесь есть все необходимое для полноценной жизни: школы, детские сады, развивающие и медицинские центры, супермаркеты, рестораны, автомойки, салоны красоты и банки.

Жилые комплексы построены по новейшим технологиям, обеспечивающим высокую безопасность и комфорт жильцов. Комфорт продуман до мелочей: все коммуникации выведены в технологические шкафчики, расположенные в коридорах. Здания комплекса относятся к классу энергетической эффективности «А». А еще здесь будет встроенная система кондиционирования и современная противопожарная система. Система видеонаблюдения будет охватывать всю территорию здания. Двор полностью закрыт для автомобильного движения! Предусмотрен современный трехуровневый подземный паркинг, попасть в который можно на лифте, не выходя на улицу. Дворовая территория отведена под детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зону отдыха. Также у жильцов построен собственный сквер для прогулок - ГК «Жилстройинвест» облагородил территорию, расположенную за комплексом. Кроме того, комплекс и сквер соединяет специальный мостик, удобный для передвижения как с детскими колясками, так и на велосипеде. Комплекс очень популярен и сейчас в нем свободно от силы процентов 15 квартир - остальные распроданы!

Концепция ЖК «Символ» - идея развития семьи и образа жизни современного человека.

ЖК «Символ» - с видом на реку Белую

Компания с гордостью представила еще один совершенно новый удивительный проект - жилой комплекс «Символ». Продажи квартир здесь стартовали совсем недавно. Находится он на пересечении улиц Менделеева и Бехтерева в историческом и общественно-деловом центре Уфы. В этой точке поднимутся три дома переменной этажности в 21, 25 и 34 этажа - впечатляющая высота башен с видом на красавицу реку Белую. Концепция квартала - «Символа» базируется на идее развития семьи и образа жизни современного человека. Работая над проектом, сотрудники компании изучили передовые планировочные решения, учли опыт развития мегаполисов. «Символ» расположен очень удачно - детские сады, развивающие центры, школы, вузы, рынки, супермаркеты, торгово-развлекательные комплексы, автомойки, салоны красоты, банки, медицинские центры и поликлиники - все находится поблизости. Тут каждому будет удобно! Пространство для отдыха, прогулок, занятий спортом и детские зоны выведено на стилобат и открыто только для жителей ЖК «Символ», что создает атмосферу уюта и защищенности. Свои заведения на первых этажах - салон красоты, детские и взрослые студии, творческие кружки, магазины и мн. др. Как же удобно: нужно лишь спуститься вниз, чтобы купить продукты, заскочить перед работой в салон красоты или посидеть в кафе. Жители ЖК «Символ» смогут прогуляться по благоустроенной парковой зоне на склоне реки с выходом к соборной мечети и монументу Дружбы. Утром или вечером можно пробежаться по маленьким петляющим тропинкам, а днем мамы смогут спокойно погулять с малышами. Улучшенные планировки квартир подразумевают просторные комнаты с панорамными окнами, большие кухни, удобные гардеробные, великолепные санузлы, прачечные - каждый метр квартиры функционален. В двух и более комнатных квартирах предусмотрен гостевой санузел. Всего в комплексе 648 квартир.

ЖК «Аристократ» рядом с парком Якутова

Еще один популярный жилой комплекс премиум-класса расположен в историческом сердце Уфы по соседству с парком Якутова. Архитектура комплекса сдержанна и элегантна, по-настоящему аристократична - четыре 12-этажных здания, созданные в лучших традициях русского зодчества 19 века, станут настоящим украшением Уфы. Характерный резной декор карнизов и парапетов, фасады из красного кирпича и гранита, увеличенные оконные проемы и элегантные балкончики. До мелочей продуманы и сами квартиры - размеры комнат, расположение окон, французских балкончиков и террас, наличие кабинетов и кладовых. В некоторых квартирах есть даже свой отдельный лифт. Все необходимое для жильцов рядом - на первых этажах комплекса организована торговая галерея с уютными магазинчиками, салонами красоты, кафе, банками. Огороженная и охраняемая территория, система безопасности опознавания жильца по радиометке или смартфону, вновь концепция «двор без машин» гарантирует жильцам тишину, приватность и безопасность.

Ездить по магазинам также не придется - достаточно спуститься вниз. Ведь на первых этажах комплекса реализована уникальная концепция торговой улицы, где первые этажи занимают уютные бутики одежды, продуктовые магазинчики и булочные, кофейни и рестораны, банки и аптеки.

Жизнь в самом центре города, рядом с красивым парком с озером, где можно гулять с детьми, в доме с красивым двором, свободным от машин, с комфортными просторными квартирами и отменным уровнем безопасности - мечта! И очень многие эту мечту осуществили - квартир здесь практически не осталось.

ЖК «Green Дом» вошел в ТОП-10 жилых комплексов Уфы по версии программы «Стройконтроль».

ЖК «Green дом» - оазис в городе

Посетители акции «Ипотечный субботник» активно интересовались новостройками. Одним из необычных проектов, представленных на мероприятии, стал Жилой комплекс бизнес-класса «Green дом», который строится в одном из развитых районов Уфы по улице Бакалинской. Объект находится прямо рядом с ТЦ «Ультра», где проходило наше полезное мероприятие, так что желающие смогли тут же посетить строительную площадку. ЖК состоит из двух секций - 20 и 9 этажей, в которых есть необычные квартиры с собственной террасой! Только представьте - летом можно не выходя из дома позагорать на свежем воздухе или устроить пикник! Дети будущих жильцов смогут спокойно гулять во дворе - территория жилого комплекса будет огорожена плюс видеонаблюдение 24/7. Скучать ребятишкам не придется - в проекте предусмотрены игровые площадки и спортивные зоны. Каркас дома - монолитный железобетон, стены и перегородки из кирпича, а также вентилируемый фасад с теплоизоляцией. У объекта отличная транспортная доступность - выезд на проспект Салавата Юлаева всего за 2 минуты, а до центра можно добраться за 8 минут. Конечно, большое значение имеет и социальная структура, особенно для молодых семей с детьми. Рядом с ЖК«Green дом» школы, детские сады, поликлиники, остановки общественного транспорта. В двух шагах от жилого комплекса универмаги, кинокомплекс, кафе и рестораны. Проектом предусмотрена удобная парковка и подземный паркинг, попасть в который можно будет прямо на лифте. Еще приятные бонусы - это домофон в каждой квартире и собственная котельная, а значит, горячая вода будет круглый год! Добавьте сюда удачное расположение в экологичном районе столицы, доступные цены и вы получите жилье своей мечты! Кстати, застройщик планирует отдать ключи будущим жильцам с опережением уже весной 2019 года!

Сотрудник ООО «Жилфонд» рассказывает о преимуществах ЖК «Green дом».

На сайте www.domnabakalinskoy.ru можно наблюдать за ходом строительства, посмотреть планировки и ознакомиться со всей разрешительной документацией. Дом практически достроен, поэтому квартиры разлетаются как горячие пирожки - некоторые планировки остались в единственном экземпляре!

Застройщиком проекта ЖК «Green дом» является ООО «Жилфонд», которое входит в группу компаний, работающих на строительном рынке Республики Башкортостан более 10 лет. В 2014-2016 годах «Жилфонд» построил и сдал в эксплуатацию три современных высотных дома, в микрорайоне «Сипайлово», по улице Набережной, в микрорайоне «Затон» по улице Ахметова и по улице Блюхера. Это значит, что компания выполняет взятые на себя обязательства и является надежным застройщиком.

Те, кто с выбором жилья определился тут же смогли обратиться за информацией по ипотеке к банкам.

Покупка и продажа квартиры - дело для профессионалов!

Те, кто не нашел желаемое среди представленных объектов, обращались за помощью к Агентству недвижимости «Этажи». Они также откликнулись на наше предложение принять участие в нашем полезном мероприятии. И как оказалось, не зря, потому что желающих проконсультироваться было огромное количество! Еще бы, ведь это уфимское представительство одной из крупнейших федеральных сетей агентств недвижимости, у которого представительства не только в 77 городах по всей стране, но и за границей. 18 лет успешной работы на рынке недвижимости! Покупка и продажа квартиры - процесс сложный и отнимает много времени, поэтому, конечно, лучше всего доверить это дело профессионалам.

- Мы помогаем своим клиентам, начиная от поиска и просмотра всех подходящих вариантов и заканчивая под-

писанием договора и последующей регистрацией заключенной сделки и перешедшего права собственности, - рассказывает ведущий специалист по недвижимости Елена Гарифуллина. - Проверяем предоставленные продавцом сведения, готовим документы для совершения сделки. Юристы сопровождают наших клиентов от начала и до конца, помогая обезопасить наших клиентов от мошенников в сфере недвижимости. С «Этажами» покупатели под 100% защитой!

А еще мы договорились с крупнейшими банками о скидках для клиентов - можно получить кредит по ставкам до 0,6% меньше, чем в банке. На сайте агентства www.ufa.etagi.com есть возможность самостоятельно подобрать квартиру по параметрам, получить бесплатную консультацию, ознакомиться с актуальными ипотечными программами.

Кстати, оформление ипотеки - бесплатно! Тем, кто продает недвижимость, компания помогает реализовать квартиру с невыплаченной ипотекой. «Этажи» выдают заем на оплату ипотечного кредита, чтобы снять обременение, что позволяет продать квартиру быстро и без проблем! А еще если клиент продает старую квартиру и покупает новую через компанию, мы дарим ему скидку 7%+7% на услуги по продаже и покупке. Одним словом, обратившись к нам, клиент может не беспокоиться и расслабиться - мы сделаем свою работу на совесть!

С покупкой и продажей квартиры всегда готовы помочь профессионалы АН «Этажи».

АН «Этажи-Уфа»

г. Уфа, ул. Карла Маркса, 46. Тел: (347) 22-42-921

Ипотека от РСХБ поможет решить «квартирный вопрос»

Свои программы на «Ипотечном субботнике» представил Россельхозбанк. РСХБ предлагает лояльные и доступные условия получения ипотеки не только на квартиры, но и частные дома и даже дачные участки со ставкой от 9,30% и с суммой первоначального взноса от 10 %. Срок ипотечного кредита до 30 лет. Возраст потенциального кредитополучателя: от 21 года до 75 лет. Традиционный пакет документов на ипотечный заем включает: анкету-заявление, паспорт, военный билет, документы, подтверждающие постоянные доходы. Более детально просчитать ипотеку Россельхозбанка можно на официальном сайте www.rshb.ru, а также обратившись в любое отделение банка.

На «Ипотечном субботнике» главный специалист службы по развитию партнерского канала продаж Башкирского филиала Россельхозбанка Элиза Фаткуллина подробно рассказала гостям мероприятия о всех программах. Так, мы узнали, что по стандартному жилищному кредиту со ставкой от 9,3% можно купить первичку, вторичку, участок земли или возвести частный дом. Работает банк также по программам готового и строящегося жилья в рамках ипотеки с льготной процентной ставкой от 6%. Кредит Россельхозбанк выдаст не более чем на 30 лет. Наименьшая сумма для первоначального взноса должна составлять 20%. Получить кредит с господдержкой можно в размере до 3 млн. рублей. Маткапиталом можно погасить часть долга по действующему кредиту или же использовать его как первоначальный взнос.

- Меня обрадовало, что Россельхозбанк, в отличие от многих, дает возможность получить ипотеку без внесения первоначального взноса, а только за счет средств материнского капитала! - говорит посетительница «Ипотечного субботника» Лиана Фаттахова. - Других свободных средств у нас сейчас нет, поэтому сейчас соберем все документы и придем оформлять в РСХБ. А ведь могла бы не узнать, если бы случайно не попала на ваше мероприятие!

Участники мероприятия.

Большим спросом на «Ипотечном субботнике» традиционно пользовалась и программа «Молодая семья» с процентнойставкой от 9,3 %. В ее рамках молодым семьям банк предоставляет льготные кредиты. В обязательные условия получения данного кредитного продукта входят следующие пункты: Предельный возраст одного из супругов — 35 лет. Площадь жилья на каждого из супругов не должна превышать 14 кв. м. Максимальная сумма займа не должна превышать 90% стоимости приобретаемого объекта, срок погашения займа — не более 30 лет.

Были и те, кто интересовался Ипотекой по двум документам. Программа подойдет тем, кто по каким-либо причинам не может подтвердить свой доход. Сегодня процентная ставка на данный продукт составит 10,9%. Требования к размеру первоначального взноса - от 40%. На этих условиях можно получить кредитные средства в размере до 4 млн. рублей. Есть также целевая ипотека со ставкой от 10,5 % для тех, кто хочет взять кредит на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости. Все эти программы объединяют общие преимущества - это отсутствие комиссий по кредиту, досрочное погашение кредита без ограничений и еще - банк один из немногих, кто предоставляет возможность выбора схемы погашения кредита - аннуитетную (равными долями) или дифференцированную (на уменьшение платежа). Одним словом, подходящую ипотечную программу помогут найти каждому!

Выгодные программы для всех

Зачастую ипотека действительно единственная возможность прибрести собственное жилье. Благодаря «Ипотечному субботнику» десятки гостей мероприятия получили возможность проконсультироваться сразу у нескольких банков, узнать обо всех выгодных ипотечных программах и ставках в одном месте. Одним из представителей банковского сектора также выступил Абсолют банк. Их стенд на мероприятии пользовался большим спросом.

- Что касается ипотечных программ и продуктов, то сегодня в Абсолют банке можно взять ипотечный кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 9,74 % годовых, сроком до 30 лет, с первоначальным взносом от 20%, - рассказала Управляющий операционным офисом «Уфа» АКБ «Абсолют банк» Анастасия Гилева.

Кстати, величина ставки от размера первоначального взноса и срока кредитования не зависит.

Фирменный стенд Абсолют банка пользовался большим спросом.

Также в Абсолют банке есть интересная программа рефинансирования ипотечных займов. Это далеко не новый продукт на рынке, однако есть выгодные отличия. Абсолют банк дает возможность рефинансировать ипотечный кредит, взятый на покупку строящегося жилья, то есть не придется ждать ввода в эксплуатацию своего жилья и получения права собственности, а прямо сейчас, еще на этапе строительства, снизить ставку по кредиту. Это очень удобно и выгодно! Есть возможность предоставления кредита на покупку квартиры, находящейся в обременении у другого банка.

Особенно живо интересовались ипотечными продуктами молодые семьи с детьми. Семья Бикбулатовых пришла на «Ипотечный субботник» специально, чтобы узнать про госпрограмму для семей с детьми по ставке 6% годовых. По условиям госпрограммы величина процентной ставки для ипотечных заемщиков будет составлять 6% в течение 3 лет при рождении второго ребенка или 5 лет при рождении третьего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если и второй, и третий ребенок родились в обозначенный период, то время действия льготной ставки может увеличиться до 8 лет. Если у клиента есть материнский капитал, то у него есть две возможности его использования - погасить им часть долга по кредиту или же добавить его в сумму первоначального взноса.

Аниматора предоставила компания Just Kids - сеть детских игровых центров.

Что касается скорости рассмотрения ипотечных заявок, то Абсолют банк одним из первых запустил новую цифровую платформу по выдаче ипотеки, которая позволяет сократить процесс рассмотрения ипотечных заявок до минимума в 25 минут, в то время как в среднем по рынку заявки рассматривают 1-2 дня. Цифровая платформа принимает заявки, формирует решение и документацию для проведения сделки в автоматическом режиме, в любой день недели, без выходных. Это выгодно всем: и застройщикам, и риэлторам, и заемщикам.

Вот так познавательно и интересно прошел наш «Ипотечный субботник». Видя, какой интерес и положительный отклик вызвала акция у уфимцев, «Комсомольская правда» приняла решение сделать подобные мероприятия традиционными. Благодарим ТКЦ «Ультра» за предоставленную площадку и помощь в подготовке.

- ТКЦ «Ультра» с радостью откликается на подобные инициативы, мы всегда готовы проводить в своих стенах мероприятия, которые будут полезны для наших посетителей, - говорит маркетолог ТКЦ «Ультра» Елена Белоконь. - До новых встреч!