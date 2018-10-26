Мэра Нефтекамска обвинили в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-26T16:03:01+03:00

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В феврале 2014 года третий по населению город Башкирии Нефтекамск практически на месяц остался без первого лица. Во время голосования депутаты Горсовета так и не определились с выбором, и мэр города так и не был назначен – конкурс признали несостоявшимся. Тогда на кресло градоначальника претендовали Салават Габдрахимов, Олег Крысин и Вадим Островский. В последний момент Габдрахимов отозвал свое заявление на участие в конкурсе.

ХОРОШИЕ КАНДИДАТЫ И КОНКУРСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ

Тогда было решено провести повторный конкурс, который состоялся 31 марта. Мэром города нефтяников на Каме стал Рашит Давлетов. В числе его конкурентов, подававших заявки на участие, уже не было ни Олега Крысина, ни Вадима Островского.

Несколько позднее Крысин стал мэром города Агидель, который известен, прежде всего, недостроенной АЭС. В августе 2016 года он был задержан с поличным при получении взятки в своем служебном кабинете сотрудниками МВД по Башкирии и регионального Управления ФСБ. В апреле 2017 года Краснокамский межрайонный суд вынес приговор экс-мэру Агидели. Его приговорили к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей.

Олег Крысин был признан виновным в получении взятки в крупном размере

Что касается Рашита Давлетова, в поле зрения правоохранительных органов он попал гораздо позже.

Во вторник, 23 октября, следком по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Нефтекамска. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»

По версии следствия, в мае 2014 года Давлетов, как глава городской администрации, вынес постановление о предоставлении служебной двухкомнатной квартиры для заместителя начальника местного отдела полиции. Поначалу жилье предоставлялось по договору служебного найма. В феврале 2015 года, не без участия мэра Нефтекамска, эта же квартира была выведена из специализированного жилищного фонда. После этого между местной управляющей компанией и полицейским был заключен договор социального найма на указанную квартиру.

- При этом ни получатель квартиры, ни члены его семьи не были признаны нуждающимися и не относились к категории малоимущих граждан, в связи с чем не имели права на безвозмездное предоставление жилого помещения, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

Вскоре администрация города заключила договор с семьей полицейского, на основании которого, жилье было безвозмездно передано им во владение. Доли в «бесплатно» квартире получили все члены семьи высокопоставленного сотрудника МВД.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что сумма ущерба от незаконных действий городской администрации, бюджету был нанесен ущерб в размере 1,899 млн рублей.

На сегодняшний день известно, что Рашита Давлетова отстранили от занимаемой должности по решению суда.

«ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ РАЙОН»

Делу о превышении должностных полномочий в отношении мэра Нефтекамска предшествовал коррупционный скандал в администрации Краснокамского района. В конце августа 2018 года глава района Разиф Гильмуллин и его заместитель Денис Биков были задержаны по подозрению в получении взятки. В дальнейшем им было предъявлено обвинение, обоих поместили под стражу.

Разифа Гильмуллина обвиняют в получении взятки

По версии следователей, глава района и его подчиненный потребовали у руководителя одного из предприятий взятку в размере 900 тысяч рублей. За эту сумму чиновники, якобы, обещали закрыть глаза на нарушения, которые, по их мнению, допустила фирма. Посредником при получении взятки выступил местный сельский бизнесмен. Он также находится под стражей, ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.