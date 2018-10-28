2018-10-28T09:35:24+03:00
Общество

«Это просто космос!»: в Уфе прошел Фестиваль науки

За три дня площадки праздника посетили несколько тысяч человек
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Собрать собственного робота и испытать его в деле - главное развлечение для ребятСобрать собственного робота и испытать его в деле - главное развлечение для ребятФото: Ольга БОББ
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С 25 по 27 октября Уфа принимала Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Возрастной маркер в названии отражает главную особенность научного праздника – его программа рассчитана на гостей всех возрастов. В этом мы убедились сами, посетив разные площадки Феста.

Видимый звук, молнии Тесла и авиация на бумаге

Стартовал праздник науки 25 октября в ДК «Моторостроитель». Сюда съехались известные ученые, разработчики и научные музеи со всей России.

Программа была выстроена таким образом, что гости могли посетить максимальное количество интерактивных площадок за короткое время, а самым активным полагались призы от партнеров и спонсоров.

В лекционном зале руководитель лаборатории математики московского Политехнического музея Евгений Ширяев рассказывал гостям праздника о том, как летают самолеты. Сложные физические принципы он объяснял с помощью подручных материалов, например, листа бумаги.

Законы авиации без подмоги объяснить оказалось непросто Фото: Ольга БОББ

Законы авиации без подмоги объяснить оказалось непростоФото: Ольга БОББ

Центр технологического предпринимательства УГНТУ привез на фестиваль своего общительного робота. Разработка студентов технопарка колесила по залу и приветствовала участников мероприятия. Зона по 3D-моделированию тоже собрала толпу заинтересованных ребят. Каждый хотел, чтобы его отсканировали, а полученную 3D-модель вывели на экран и напечатали на принтере.

За 3D-копиями себя выстраивались очереди Фото: Ольга БОББ

За 3D-копиями себя выстраивались очередиФото: Ольга БОББ

Параллельно в холле развернулась научная экспозиция. Петрозаводский музей занимательных наук привез в Уфу свои удивительные приборы. Школьников очаровали трансформатор Тесла, испускающий молнии, лазерная арфа с невидимыми струнами, трубка Кундта, в которой можно было «увидеть» звуковые волны.

Сыграть на арфе хотел каждый Фото: Ольга БОББ

Сыграть на арфе хотел каждыйФото: Ольга БОББ

В восторг участников привели и гонки дронов, организованные маркетплейсом для беспилотников Dronika. От ребят требовалось всего лишь провести маленький дрон из конца в конец широкого коридора, но это оказалось далеко не просто. Подвижные беспилотники взлетали под потолок и ударялись об пол, но по прямой без должной тренировки лететь отказывались.

Управлять дронами оказалось сложнее, чем думали школьники Фото: Ольга БОББ

Управлять дронами оказалось сложнее, чем думали школьникиФото: Ольга БОББ

Помимо упомянутых зон на площадке можно было пронаблюдать за химическими опытами, создать сувенир на память с помощью 3D-ручки, спаять собственный фонарик, спроектировать парк в игре, посмотреть научные фильмы и многое другое.

Даже собрать дрона самому было проще Фото: Ольга БОББ

Даже собрать дрона самому было прощеФото: Ольга БОББ

- Мои ребята просто в восторге от происходящего, как и я сама - делится впечатлениями Елена Гаврилова, педагог лицея №62. – Здесь столько технологий, которых я раньше никогда не видела. А 3D-сканер меня потряс, это просто космос!

Левитирующие болты, ДНК-тесты и показательные опыты

26 и 27 октября Фестиваль переместился на свою главную площадку – в Академию наук РБ. Здесь к развлекательным зонам добавились и более серьезные – зоны новых разработок и технологий, а лекции стало еще больше.

В актовом зале гостям праздника рассказали, как имунная система человека борется против рака, что такое радиоастрономия и зачем она нужна, как измерялось время раньше и сейчас, что такое шоколад и какими психическими расстройствами страдают персонажи «Игры Престолов».

Пока часть гостей слушала лекции, другая часть знакомилась с экспонатами выставки. Тут имелся и гоночный болид, и уникальные биосенсоры, которые могли определить, продукт какой марки перед ними и насколько качественный мед у того или иного производителя.

- У нас на стенде есть уникальные разработки. Вот, например, косматые корни. Звучит немного странно, но это генетически трансформированные растения, у которые корни повсюду, не только внизу. Если генетическая трансформация будет содержать нужную нам ДНК, то они будут генерировать нужные вещества, например, инсулин, - рассказывает один из участников фестиваля доцент кафедры биохимии и биотехнологии БашГУ, кандидат биологических наук Вячеслав Цветков.

Кроме того, в рамках фестиваля участникам предлагали пройти ДНК-тест, чтобы узнать, есть ли у них риск генетических заболеваний, а также выкопать артефакт в зоне археологических раскопок.

Самым активным гостям предлагали поучаствовать в химических опытах и поиграть в научные игры.

Опыты были просто взрывными Фото: Ольга БОББ

Опыты были просто взрывнымиФото: Ольга БОББ

Это – ежегодный фестиваль, так что, если вы не успели посетить его в этот раз, на следующий год такая возможность еще представится. Конечно, там будут уже новые лекторы, новые темы выступлений и новые экспонаты, но уж точно не менее интересные.

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