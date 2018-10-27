«Он очень любил их»: в Уфе молодой отец задушил своих сыновей, чтобы те не мучились

СЕГОДНЯ 20:43 2018-10-27T21:19:51+03:00

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В пятницу, 26 октября, Башкирию потрясла ужасающая новость: уфимец задушил своих девятилетних сыновей-близнецов. После самого мужчину также нашли мертвым, он оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что избавляет своих детей от мучений. Что же случилось в тот роковой вечер, и почему любящий отец решился на такой отчаянный шаг? Как выяснилось, у мужчины были свои мотивы…

НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ДЕТИ МУЧИЛИСЬ

Все случилось в селе Булгаково, что в Уфимском районе республики. Супруга 35-летнего Марата Ж. (здесь и далее имена изменены – ред.) отправилась в город по делам, оставив мужа приглядывать за девятилетними сыновьями. Страшно представить, какой шок испытала 30-летняя женщина, когда ей позвонили и сообщили, что ее муж и дети мертвы.

Как сообщили в республиканском следственном комитете, мужчина собственными руками задушил близнецов. В оставленной предсмертной записке Марат просил понять: он искренне любил своих детей и не мог смотреть, как они мучаются. Не мог допустить, чтобы они страдали, когда повзрослеют… Комментаторы в интернете осыпают проклятьями уфимца, а вот знакомые, которые хорошо знали и Марата, и его жену, рассказали в беседе с «КП-Уфа», что он был самым любящим и внимательным отцом.

Фото: соцсети

ЧУВСТВОВАЛ ЗА СОБОЙ ВИНУ

Марат сам с детства был инвалидом – мужчина страдал ДЦП. Это не помешало ему получить высшее образование и научиться виртуозно играть на гитаре. Знакомые рассказывают, что как только парень брал в руки инструмент – он словно преображался, будто и нет никакого диагноза за плечами. Марат был известен в узких музыкальных кругах башкирской столицы и даже участвовал в музыкальных прослушиваниях на «Уфимской волне».

Когда Марат впервые встретил Елену, он сразу понял – это судьба. Девушка ответила ему взаимностью, вскоре молодые сыграли свадьбу, а в 2009 году у пары родились близнецы Ренат и Радмир. Вот только радость родителей была сильно омрачена диагнозом от невролога: у малышей было серьезное заболевание, вызывающее физическое и психическое отставание в развитии.

- Марат чувствовал свою вину, - признается одноклассница Елены Альфия Ж. (имя изменено – ред.) – Он считал, что это его диагноз ДЦП вызвал такую болезнь у детей. – Он часто говорил, что очень сожалеет и что все бы отдал, чтобы дети были здоровыми.

Чтобы дети росли в спокойной обстановке и на свежем воздухе, супруги приобрели частный дом за городом. Марат работал в автосервисе, а Елена сидела с детьми.

- Им приходилось очень тяжело, - продолжает Альфия. – Мальчики до семи лет не ходили, практически не разговаривали. Представляете, как это тяжело – кормить с ложечки, купать, одевать, да еще сразу двух. Что они только не перепробовали, где только не лечились. И хотя в этом году мальчики стали хорошо развиваться, было понятно, что до конца выздороветь им никогда не удастся. Тогда Марат замкнулся окончательно.

Фото: соцсети

ЧТО СЕМЬЕ НЕ ХВАТАЛО ДЕНЕГ – ЛОЖЬ

Несмотря на тяжелую психологическую обстановку в семье, супруги производили впечатление счастливой и благополучной семьи. Их дом всегда был открыт для гостей, они часто ходили вместе на встречи одноклассников.

- Марата уважали все наши мужчины, - говорит Альфия. – Он был умным, открытым человеком, всегда мог поддержать разговор или пошутить.

Женщина утверждает, что все разговоры о пристрастии Марата к алкоголю и наркотикам – выдумки. Мужчина практически не употреблял спиртное, потому что все время находился за рулем, да и дома в любой момент могла понадобиться его помощь. Что семья бедствовала, и Марат убил детей, потому что не мог их прокормить – тоже неправда. Все трое получали пенсию по инвалидности, да и сам мужчина неплохо зарабатывал в автосервисе.

Так что же тогда стало той последней каплей, приведшей к трагедии? Точного ответа сейчас не знает никто, но знакомые супругов склоняются к мысли, что своим ужасающим в бессмысленности и жестокости поступком Марат хотел…облегчить жизнь жене.

- Да, они часто ссорились в последнее время, потому что уставали, - говорит Альфия. – Бывало, что Лена пилила мужа, ну а какая жена этим не грешит? А он, видимо, не выдержал. Просто взял и сдался. Но чужая душа – потемки, просто безумно жаль детей. Всех жаль в этой трагедии.

В понедельник состоятся похороны Марата и убитых им близнецов. Подруги Елены опасаются, как женщина перенесет такое горе, и надеются, что успокоительные уколы хоть немного облегчат ее состояние. А пока убитая горем мать находится в отделе, где дает показания.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в отношении погибших назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти, установливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе республиканского Следкома. – Расследование уголовного дела находится на личном контроле и. о. руководителя следственного управления республики.