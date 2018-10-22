Борьбу за кресло мэра Уфы продолжат девять человек

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-22T10:41:14+03:00

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Девять чиновников, политиков и бизнесменов продолжат борьбу за кресло мэра Уфы. Сегодня, 22 октября, конкурсная комиссия отсеяла первых «неудачников» гонки.

Документы в мэрию отнесли 28 человек, но 19 из них не прошли первое сито отбора. Как сообщает из зала городской администрации оппозиционер Лилия Чанышева, ее, как и многих других кандидатов, не допустили из-за отсутствия управленческого опыта.

Помимо Чанышевой, из гонки выбыли журналист Ufa1 Наталья Вязовкина, бизнесмен Тимур Лукманов, основатель «Хазины Тур» Комил Сиразетдинов и лидер местных «Патриотов России» Загир Хакимов.

За кресло мэра продолжат борьбу девять претендентов, в том числе заместитель генерального директора «Газпром газораспределение Уфа» Ульфат Мустафин, которого собственные источники «Комсомолки» и «Коммерсанта» называют главным претендентом на должность.

Кроме того, в гонке продолжат участие Альбина Гайнанова, Руслан Зайнуллин, Артур Кабиров, Олег Котов, Руслан Нуртдинов, Рамиля Саитова, Шамсулла Хабибрахманов и Рустам Хафизов.