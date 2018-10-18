Уфимский криминалист Ильфат Минниахметов: «Следователь для обвиняемого – вместо отца, матери и адвоката»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-18T12:11:53+03:00

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В 2016 году Ильфат Минниахметов, будучи руководителем Центрального межрайонного следственного отдела по Уфе СУ СКР по РБ, подал в отставку. Но на гражданке он долго не выдержал – вернулся, но уже на должность следователя-криминалиста. Так сказать, не выдержала душа поэта.

Неужели не надоела тяжелая служба на протяжении 26 лет? Что его манит на работу? Чтобы все это выяснить, я встретилась с Ильфатом Гдеоновичем.

ХОТЕЛ БОРОТЬСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ

Готовилась увидеть сурового полковника с режущим взглядом и прокуренным басом, но встретивший меня мужчина в форме с мягкими голубыми глазами и бархатным голосом моментально расположил к себе. И как ему удалось сохранить такую обаятельную улыбку за 26 лет борьбы с преступностью…

- Осознание того, что я хочу работать в следствии, пришло в армии, - рассказывает Ильфат Минниахметов. – Я служил во внутренних войсках, там довелось общаться с заключенными, от них частенько слышал: сижу ни за что. Вот тогда я, наверное, и понял, что хочу бороться с несправедливостью.

Вернувшись домой, Ильфат поступил на юридический заочно, а параллельно пошел работать на УМПО. В 1991 году, получив диплом, молодой человек пришел устраиваться в прокуратуру Орджоникидзевского района.

- В Москве прошел путч, многое было неясно, ходили даже разговоры, что и прокуратуры скоро не станет. Но я никого не слушал, знал свою цель, - говорит Ильфат Гдеонович. – Сначала меня приняли на должность стажера. Но как сейчас помню: 4 ноября я пришел, и сразу получил свежее уголовное дело об убийстве. Да, было непросто, но уже с первых дней я понял: эта работа по мне.

«НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – НЕ ПРИВЛЕЧЬ НЕВИНОВНОГО»

В 90-е действительно было тяжело. Однако Ильфат Минниахметов вспоминает начало карьеры без неприязни, а даже с какой-то ностальгией. И это несмотря на то, что на большую зарплату в те годы сыщики даже не рассчитывали – не о деньгах думали.

- Тогда на территорию Орджоникидзевского района приходилось всего три следователя. А преступлений было много – бывало, что в день сразу три убийства, - рассказывает Ильфат Гдеонович.

И, конечно, «простых» дел не искали, их просто не было. Следователь рассказывает: бывало, что подозреваемый есть, но никак не признается, а случалось, что и наоборот.

- Было дело: в салоне автоматов убили охранника, выжила только официантка. Убийца унес деньги и телефон погибшего. А через несколько дней – покушение на убийство, причем из того же пистолета, - рассказывает следователь. - В итоге, нашли подозреваемого, тот написал явку с повинной, официантка и второй потерпевший его опознали. Вроде дело раскрыто, но мне что-то не давало покоя. Я убежден, что в любом деле следователю должна быть ясна вся картина преступления. А у нас ни пистолета, ни похищенного телефона, хотя задержанный говорил, что все выбросил. Начали копать глубже, и тут подозреваемый пошел на попятную: не совершал и все тут! У нас появились сомнения, и мы его отпустили. А вскоре узнали, что кто-то начал пользоваться телефоном убитого охранника. Через этого человека вышли на настоящего убийцу – тот и пистолет выдал, и потерпевшие его опознали.

- А зачем же они оговорили того, первого?

- А они и не оговаривали. Не специально, то есть - им, видимо, показалось, что парень похож. Такое, кстати, тоже случается. Как-то расследовали серию изнасилований. По описанию потерпевших искали узбека с золотыми зубами. Нашли, показываем потерпевшим, и тут мнения разделились: одна на 99% уверена, что это он, а другая не опознала. И сам парень плачет: не виноват. Мы решили тщательнее проверить то место, где нашли первого подозреваемого, и через несколько часов задержали парня. Мало того, что его опознали все потерпевшие, и сам признался во всем, так еще рассказал про два изнасилования, которые потерпевшие вообще не заявляли. Я вот что хочу сказать: в каждой ситуации нужно досконально разбираться. Следователь должен всегда сомневаться, при этом прислушиваться и проверять все доводы. Наша основная задача – не привлечь к ответственности невиновного.

«ПРО МЕНЯ ГОВОРЯТ: МЯГКО СТЕЛЕТ, ДА ЖЕСТКО САДИТ»

Вот тут Ильфат Гдеонович выдает главный секрет: нужно уметь разговорить человека.

- Следователь должен иметь контакт с допрашиваемым: задаешь вопрос и смотришь на него. В какое-то мгновение можешь поймать момент: ага, это мой клиент. И тянешь, тянешь, чувствуешь: скоро он начнет правду говорить. Это особое удовольствие.

- Это каким чутким человеком надо быть!

- Да, наверное. Надо уметь слушать. Для обвиняемого следователь – вместо отца, матери и адвоката. На самом деле к любому человеку можно найти подход. Если угрожать или кричать – то результата не будет, человек лишь больше в себе замкнется. А надо о жизни разговаривать. Про меня говорят иногда: Минниахметов мягко стелет, да жестко садит. Но ведь это моя работа.

Всем этим секретам Ильфат Гдеонович сейчас обучает и новичков – молодых еще следователей, которые, как и он 26 лет назад, решили посвятить жизнь борьбе с преступностью.

- Много желающих работать в следствии?

- Да, приходят многие. Но остаются не все, и по большей части мужчины. Работа тяжелая: убийства, изнасилования, должностные преступления… Не все выдерживают нагрузку. Следователем не может работать каждый, должно быть призвание.

- А как ваша семья относится к такой работе? Вы и дома-то, наверное, не бываете?

- Да, раньше бывало, по два-три дня дома не появлялся. Но жена всегда с пониманием относилась, никогда не спрашивала, где я и когда приду, никогда не упрекала. Она молодец, и я, наверное, благодаря супруге до сих пор работаю в следствии.

- Вы вообще отдыхаете когда-нибудь?

- Родню навещаем с семьей, иногда на рыбалку езжу, правда, в этом году только раз удалось с удочкой посидеть. А вот за границей никогда не был, да у меня и загранпаспорта нет! – улыбается следователь.

- Столько лет трудиться в следствии - и не утратить энтузиазма! Поделитесь секретом – как удается?

- Никаких секретов нет – просто деревенская закалка. Я родом из Кигинского района, в детстве по 8 км в школу и обратно ходил. По хозяйству родителям помогал. В общем, с детства родители привили любовь к труду.

- Если бы вам предложили еще раз прожить жизнь, вы бы пошли в следствие?

- Я скажу – нет, но на самом деле пошел бы, - смеется Ильфат Гдеонович. - Тянет на любимую работу, и все.