«Какая вам разница, от чего она умрет?»: жительница Башкирии зачахла после ошибочного диагноза в больнице

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-17T11:25:14+03:00

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61-летняя жительница села Тирлян, что в Белорецком районе республики, уже второй месяц лежит без движения, испытывая сильную боль и дискомфорт. Из цветущей здоровой женщины, хлопочущей по хозяйству и всегда готовой прийти на помощь, Галия Аминева превратилась в бледную немощную тень, не способную передвигаться без посторонней помощи. Как утверждают родственники женщины, во всем виноват врач из местной больницы, который не только не увидел серьезные проблемы со здоровьем, но и вовсе выписал пенсионерку умирать домой от неподтвержденной онкологии.

«КАКАЯ РАЗНИЦА, ОТ ЧЕГО ОНА УМРЕТ – ОТ ОСТЕОХОНДРОЗА ИЛИ ОТ РАКА?»

- Моя тетя – самый настоящий живчик, - рассказывает племянница Галии Аминевой Наталья Н. – Сколько ее помню, она всегда работала, возилась в огороде, ухаживала за скотиной. Еще и за соседскими детьми умудрялась приглядывать, когда ее просили об этом. Дочь ее вышла замуж, уехала в Хабаровск, поэтому Галия осталась одна, но никогда не скучала и не унывала.

В начале августа Наталья позвонила своей тете, чтобы поинтересоваться, как у нее дела. Женщина рассказала, что лежит в больнице, мол, остеохондроз разыгрался, но ничего страшного. Обещала перезвонить, как только окажется дома. Но прошло две недели, а тетя не объявлялась, поэтому Наталья набрала номер родственницы снова. Трубку взяла соседка, которая и рассказала, что Галия уже дома, но в очень плохом состоянии. Что из больницы пенсионерку пришлось выносить буквально на руках, потому что женщина не могла передвигаться самостоятельно и была очень слабой. Не раздумывая, Наталья купила билет на автобус и бросилась на помощь к тете.

По приезду выяснилось, что дела у пенсионерки еще хуже, чем предполагалось: женщина лежала памперсах и громко стонала от боли. На теле Галии обнаружилось несколько синяков в районе ребер, а на спине начали образовываться пролежни.

- Нам вообще сказали, что у нее онкология, - рассказала открывшая дверь соседка. – Мы же с ее лечащим врачом разговаривали, когда подругу забирали. Спрашиваем, чего ж она такая плохая, а врач отвечает – чего вы хотите, рак никого не щадит.

Ошарашенная Наталья бросилась перечитывать выписку из больницы – но никаких записей или анализов, подтверждающих онкологию, там не было. Поскольку пожилой женщине становилось все хуже, пришлось вызвать дежурного фельдшера. Тот приехал, измерил давление и сахар в крови, послушал легкие и сердце, сделал ЭКГ – все было в норме, только хрипы в легких были сильные. Подруги женщины объяснили, что до этого пенсионерка простудилась, но решила лечиться дома, народными способами. Фельдшер посоветовал выбить у лечащего врача направление в Белорецкую больницу, мол, там женщину хорошо обследуют и уточнят – есть у нее онкология, или же это лишь предположения врача.

Теперь Галия прикована к кровати, но наотрез отказывается говорить, что произошло

Первым делом Наталья позвонила на горячую линию Минздрава и объяснила сложившуюся ситуацию. Там согласились, что ставить диагноз «на глаз» - это грубое нарушение всех врачебных правил, и уточнили, что если в ближайшую пару дней направление в больницу не будет выписано, снова обращаться к ним.

Заручившись поддержкой, Наталья еще раз перезвонила лечащему врачу тети, который, услышав о жалобах в Минздрав, немедленно бросил всех пациентов и пришел к Галие домой. Он еще раз внимательно осмотрел женщину, выслушал ее жалобы, после чего отвел племянницу на кухню и задал прямой вопрос: «Какая вам разница, от чего умрет ваша тетя: от онкологии или от остеохондроза?» от такого заявления Наталья сначала впала в ступор, а, очнувшись, перешла в наступление.

- Я его спрашиваю, а где анализы, результаты биопсии, - рассказывает Наталья. – Вы, мол, хоть скажите: рак чего, какого органа? Врач начал мяться, что он предполагает этот диагноз и редко ошибается. Я ему говорю, так значит, надо тетю на учет ставить, пусть «химию» делают или облучение. А он просто махнул рукой, якобы, все это уже бесполезно.

НЕ ПОМНИТ, ГДЕ ПОЛУЧИЛА ПЕРЕЛОМЫ

Кое-как Наталья упросила врача выписать тете направление в Белорецкую клинику и организовать туда транспортировку. Там Галие сделали рентген, который показал весьма любопытные вещи: у пенсионерки оказались сломаны три ребра и шейка бедра, а также выявилась двухсторонняя пневмония, которую, по словам родственников, в участковой больнице не увидели, хотя делали флюорографию. Все переломы были свежие, примерно двухнедельной давности – как раз в то время, когда женщина находилась в больнице.

- Видать, у тети был бронхит, и она лечила его в домашних условиях, поэтому ситуация усугубилась, - размышляет Наталья. – Она же у меня скромная, раз сказали, что все нормально, она и не настаивала на дополнительных обследованиях.

Так почему никто из родственников не обратился в полицию, узнав про переломы?

- Врач спросила у нас, где тетя могла получить такие травмы. Мы честно ответили, что понятия не имеем, - оправдывается Наталья. – Да и сама Галия наотрез отказывается что-либо рассказывать. Говорит, что не помнит ничего, наверное, сама упала, и опускает глаза. Что-то здесь нечисто, но потом и в больнице замяли эту ситуацию, да и мы раскапывать не стали.

Сейчас пожилая женщина находится дома в удовлетворительном состоянии. Ей прокололи курс антибиотиков, но двигаться из-за переломов пенсионерке очень больно и тяжело. Чтобы ухаживать за престарелой матерью, из Хабаровска приехала дочь, но и она отказалась разбираться с врачами, аргументируя тем, что не хочет огласки.

- Поселок маленький, нам тут еще жить долго, - заявила дочь в разговоре с Натальей. – Потом обратишься в больницу, а тебя развернут на пороге, как жалобщика.

Редакция «КП-Уфа» попыталась связаться с участковым врачом, чтобы уточнить ситуацию, но, к сожалению, оперативного комментария получить не удалось. Мы отправили письменный запрос в республиканский Минздрав и следим за развитием ситуации.