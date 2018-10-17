Неплатежи за коммуналку влияют на качество услуг

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-17T11:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

С течением времени проблема неплатежей за жилищно-коммунальные услуги не только не теряет своей остроты, а только набирает обороты.

Несвоевременная оплата ЖКУ ставит под угрозу нормальное жизнеобеспечение города и не позволяет проводить по плану многие ремонтные работы. Получается, что страдают от этого не только компании, предоставляющие нам свет, газ, тепло и воду, но и добросовестные плательщики. Должников же задержки платежей могут привести к начислению пеней, отключению горячей воды, газа, электричества и обращению в суд за взысканием долга. Также злостных неплательщиков в некоторых случаях может постичь участь выселения из квартиры.Сколько задолжали уфимцы на сегодняшний день? Как влияет ситуация с должниками на качество коммунальных услуг? Есть ли решение долговой проблемы? Эти и другие вопросы обсудили в пресс-центре «Комсомольской правды» представители администрации Уфы, УЖХ, ЕРКЦ и ресурсоснабжающих организаций.

- Готов ли в сложившейся ситуации город к отопительному сезону? Все ли ремонтные работы были завершены в срок?

И. о. главы администрации городского округа г. Уфа Салават Хусаинов:

- Уважаемые участники круглого стола, хотелось бы отметить, что в текущем году отопительный сезон начат 28 сентября. При этом, с учетом готовности городских сетей теплоснабжения, у потребителей имелась возможность начать отопительный сезон раньше. Для этого в теплоснабжающую организацию необходимо было направить соответствующую заявку. В этом году таким правом воспользовались 19 социальных объектов. Для сравнения: в прошлом году их было 21, а отопительный сезон начался 26 сентября. На сегодняшний день отопление подключено во всех социальных объектах и многоквартирных жилых домах Уфы.

И. о. главы администрации городского округа г. Уфа Салават Хусаинов

В осенний период, из-за температурных колебаний, в адрес администрации города Уфы поступают обращения от жителей как с жалобами на отсутствие отопления, так и на высокую температуру. Однако стоит отметить, что такая картина наблюдается ежегодно, это издержки начала отопительного сезона. При этом обращаю ваше внимание на снижение числа подобных обращений. Сегодня жилищные предприятия работают без выходных, производят регулировку и пуско-наладку систем теплоснабжения.

В текущем году предприятиями жизнеобеспечения в полном объеме выполнены все намеченные в рамках подготовки к зиме профилактические и ремонтные работы. Для устранения нарушений в работе систем жизнеобеспечения города сформированы аварийно-восстановительные бригады, на предприятиях сформирован запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. Завершается подготовка парка специализированной уборочной техники. Сделали капремонт в 551 многоквартирном доме на общую сумму более 2,6 млрд. руб.

Выполнение всего комплекса запланированных мероприятий ежегодно позволяет снижать число аварийных отключений в отопительный период. Однако стоит отметить, что наращивание объемов выполнения капитального ремонта инженерных сетей и доведение этого объема до нормативного уровня не представляется возможным из-за роста задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Сколько задолжали уфимцы на сегодняшний день?

Салават Хусаинов:

- По состоянию на сегодняшний день, задолженность населения перед управляющими организациями составляет 2, 6 млрд. рублей, а задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями - 4,14 млрд. рублей.

Начальник службы по работе с населением по Уфимскому региону «Газпром межрегионгаз Уфа» Лилия Набиуллина

Начальник службы по работе с населением по Уфимскому региону «Газпром межрегионгаз Уфа» Лилия Набиуллина:

- Дебиторская задолженность населения за поставленный сетевой газ по г.Уфе и Уфимскому району составляет 282,3 млн.рублей, в т.ч. просроченная - 203,5 млн.рублей.

Директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова:

- Дебиторская задолженность потребителей города Уфы перед БашРТС остается на высоком уровне. На 30 сентября сумма задолженности составляла 3,28 млрд. рублей. Большая часть задолженности числится за жилищными организациями - 76,9%.

Директор филиала «Теплосбыт» БашРТС Ирина Попова

«Должникам идем навстречу!»

- Какие меры принимаете с целью снижения задолженности?

Салават Хусаинов:

- Управляющими организациями и ТСЖ совместно с МУП ЕРКЦ г. Уфы в 2018 году были организованы акции «Встретим весну, осень без долгов!» для жителей, имеющих задолженность по оплате ЖКУ, в рамках которых при погашении задолженности и текущих начислений производится списание пеней.В результате проводимых акций сумма оплаты по лицевым счетам, по которым погашена задолженность за жилищно-коммунальные услуги, составила 115,6 млн.руб., сумма начисленных и списанных пеней - 22 млн.руб. Кроме того, провели 1 841 заседание постоянно действующих комиссий по работе с задолжниками платы за жилое помещение и коммунальные услуги. По результатам заседаний комиссий заключено 1175 соглашений о рассрочке погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 55 млн. руб. На сегодняшний день оплачено по заключенным соглашениям- 22,6 млн.руб.

Более 68 тысяч потребителей, имеющих задолженность свыше 2 месяцев, были предупреждены об имеющейся задолженности по телефону сотрудниками МУП ЕРКЦ г. Уфы, 80 тысяч получили письменные предупреждения.

В 2018 году МУП ЕРКЦ г. Уфы, действующее по доверенности в интересах администрации города Уфы, были поданы 18 исковых заявлений о расторжении договора социального найма и выселении с предоставлением другого жилого помещения в связи с неуплатой задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Решениями судов общей юрисдикции по 5 исковым заявлениям принято решение о выселении, по 10 исковым заявлениям в заявленных требованиях отказано, в связи с частичным погашением долга, 3 заявления находятся на рассмотрении. Жителями оплачивается до тридцати-пятидесяти процентов долга, в связи с чем суды общей юрисдикции отказывают МУП ЕРКЦ г. Уфы в удовлетворении исковых требований.

В 2018 году в законодательство внесены изменения, позволяющие заключение прямых договоров между жителями и ресурсонабжающими организациями. Право принимать решение о переходе на прямые договоры дано собственникам помещений на общем собрании, а также ресурсонабжающей организации в одностороннем порядке при наличии задолженности у управляющей организации. В настоящее время в городе Уфе в 394 домах заключены прямые договоры.

Лилия Набиуллина:

- Мы используем все правовые методы воздействия на должников. К сожалению, вынужденная мера по борьбе с неплательщиками - отключение – приостановление подачи газа. За 9 месяцев произведено 1422 отключения.

Во избежание применения данной меры всех абонентов убедительно просим своевременно передавать показания и производить оплату!

Ирина Попова:

- Помимо уже озвученных коллегами мер, мы также занимаемся вопросом оформления прямых договоров с гражданами-потребителями крупных управляющих компаний. Так, с 1 октября мы уже приняли на прямые договоры жильцов домов, которые находились под управлением Орджоникидзевского УЖХ. У нас есть определенный график, мы активно ведем переговоры с директорами управляющих компаний и планомерно принимаем на прямые договоры потребителей. Одним из новых и эффективных, по нашему мнению, проводимых методов борьбы с должниками является размещение баннера на фасаде дома с информацией о задолженности конкретных квартир. В течение трех суток после размещения такого баннера на нескольких домах значительная часть задолженности была погашена.

Мы также говорим о том, что наши двери всегда открыты, мы клиентоориентированны в части погашения задолженности и понимания ситуаций, которые происходят в семьях наших потребителей.

Директор МБУ «УЖХ г. Уфы» Раиль Мирхайдаров

Директор МБУ «УЖХ г. Уфы» Раиль Мирхайдаров:

- Пользуясь случаем, хочется объяснить населению. Для сравнения приведу в пример, допустим, 2013 год, в то время по городу 1Гкал тепла стоила 600 рублей. Есть такая статья «Содержание», за счет которой живут наши управляющие компании. Еще с 1997 года плата по этой статье для 5-этажек без лифта и мусоропроводных стволов составляла 11 руб. 76 коп. за 1 квадратный метр. В высотных домах с мусоропроводом и лифтами плата за «Содержание» была 19 руб. 98 коп. за «квадрат». Если за ресурсы тепла, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии тариф устанавливает тарифный комитет или правительство РФ, то размер платы по статье «Содержание» решается на общем собрании собственников жилых помещений. И собственники хотят, чтобы все было хорошо,и управляющие компании обслуживали, как положено. Так вот, если на сегодняшний день 1 Гкал стоит примерно 2 тысячи рублей, то статья «Содержание» как была, так и осталась на том же уровне - 11,76 и 19,98 руб.! Если бы плату за «Содержание» жители также подняли, например, в три раза, тогда и услуги, которые оказывают управляющие компании, были намного лучше.

Стоит отметить, что управляющие организации ведут активную досудебную работу с должниками и стараются идти людям навстречу. На начальном этапе проводят целый комплекс мер, где выясняются причины возникновения задолженности, прислушиваются к объяснениям должника, дают возможность заключить соглашение о рассрочке погашения долга. Если же причиной неплатежей является низкий доход семьи, то рекомендуют должникам обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Платить за ЖКУ - обязанность каждого жителя!

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности г. Уфы Никита Дмитриев:

- Несвоевременная оплата ЖКУ ставит под угрозу нормальное жизнеобеспечение города и не позволяет проводить по плану ремонтные работы. Получается, что страдают от этого не только компании, предоставляющие нам свет, газ, тепло и воду, но и добросовестные плательщики.

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности г. Уфы Никита Дмитриев

Салават Хусаинов:

-Да, страдают в первую очередь те, кто исправно платит за ЖКУ. Должники годами живут за счет добросовестных плательщиков. А где должны взять управляющие компании средства на то, чтобы улучшать комфорт жильцов, которые действительно этого заслуживают? У них просто нет ресурсов! Только по статье «Содержание жилья» долг свыше 518 млн. рублей! Если бы сегодня одномоментно этот долг был возвращен управляющим компаниям, можно было бы асфальтировать дороги, ремонтировать кровли, вложить в замену лифтов! Ни одно предприятие при таких долгах работать не может, а город живет, дома обслуживаются, даются отопление, вода, электричество, газ.

- Влияет ли ситуация с должниками на формирование тарифов и цен на услуги ЖКХ?

Ирина Попова:

- Уровень задолженности не влияет на формирование тарифов. Тарифы устанавливаются Постановлением Государственного комитета по тарифам РБ. Повышение тарифов - вынужденная мера, вызванная инфляцией, ростом цен на газ и электричество, а также высоким уровнем износа тепловых сетей, требующих соответственных денежных вложений. Тариф на тепловую энергию является единственным источником финансирования ремонтных работ, обновления инженерных сетей и теплотехнического оборудования.

Как вырастут тарифы

- Тарифы ЖКХ в 2019 году будут повышены в два этапа - на 1,7% в начале года и на 2,4% в июле. При этом коммунальные компании требовали второго повышения на уровне 4%, с чем это связано? Какой позиции придерживаются ресурсоснабжающие компании?

Первый заместитель генерального директора МУП «Уфаводоканал» Андрей Никитин

Первый заместитель генерального директора МУП «Уфаводоканал» Андрей Никитин:

- Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 января 2019 года на 1,7% позволит компенсировать только увеличение НДС с 18% до 20%. Дальнейший второй этап роста тарифов не менее чем на 4% позволит лишь компенсировать ожидаемый уровень инфляции. С 01.07.2018 нам установлен тариф, который позволяет покрывать производственные затраты почти на 90%. До этого периода нам устанавливался тариф ниже экономически обоснованного уровня.

Салават Хусаинов:

- Тут есть один момент, смотреть только сравнительный анализ 2018 года и предстоящей тарифной кампании 2019 года немного некорректно. Когда мы формируем экономически обоснованный тариф, надо смотреть, условно, период 3-5 предыдущих лет, и насколько сегодня действующий тариф экономически обоснован, и насколько мы за совокупное превышение тарифа не уходим. И при этом, чтобы предприятия и комфортные условия для проживания могли создавать, и при этом ремонтировать и надежность сетей увеличивать. Надеюсь, Светлана Николаевна более подробно на этом остановится. Однократное приведение к экономически обоснованному тарифу будет непосильной нагрузкой для потребителя, в данном случае для населения.

Генеральный директор МУП УИС г. Уфы Максим Петров

Генеральный директор МУП УИС

г. Уфы Максим Петров:

- Первое повышение с 1 января 2019 года - это технический момент, он связан именно с ростом НДС и только с этим. А вот второе повышение тарифов у нас, как правило, связано с обычной нашей тарифной кампанией. Мы заявляемся по работам, которые мы хотим сделать на следующий год в тарифный орган. Тарифный орган, естественно, оценивает, нужно ли делать эти работы, насколько финансово правильно мы их оценили и соответственно принимает решение устанавливать тариф на уровне, который мы хотим, либо снижать его по каким-то статьям. Каждый раз в конце года у нас идут долгие споры, в результате которых как раз и появляются тарифы. Поэтому второе повышение тарифа связано с деятельностью предприятия, но есть еще и другой момент. Есть еще инфляционные процессы, которые тоже должны быть скомпенсированы. Если говорить про 1,7% роста с 1 января 2019 года, то это всего лишь компенсация НДС. Если говорить про 2,4% роста с июля 2019 года, то это должна быть цифра, сопоставимая с инфляцией.

- А почему тогда ранее обсуждался вопрос второго повышения на уровне 4%?

- Это как раз связано с тем, что прогнозировался рост инфляции 4%. Опять же не надо забывать, что уровень тарифа определяется Государственным комитетом по тарифам РБ, и он может быть как больше, так и меньше, в зависимости от того, какие мы работы заявим, какие затраты покажем. Эти проценты позволят развиваться предприятию, а также скомпенсировать все финансовые потери, которые возникли вследствие роста НДС и вследствие инфляции.

Азат Абдуллин

- То есть на данный момент уже не идет речь о том, чтобы развиваться ударными темпами?

- Вот с этими процентами - нет. Вот если мы заявимся и госкомитет посчитает, что возможно сверх поднять, тогда да. Если посчитает, что невозможно, что предельный уровень оплаты граждан будет превышен, то тогда, естественно, будем терпеть. Будем использовать свои внутренние резервы через заемные средства, через энергосервисные контракты реализовывать эти мероприятия.

Салават Хусаинов:

- Что такое внутренние резервы при недостаточном финансовом обеспечении, в том числе из-за повышения тарифа, при наличии задолженности? Мы говорим об исключении больших аварийных ситуаций. О максимально возможном надежном теплоснабжении и водоснабжении. Мы могли бы это делать гораздо лучше, надежнее и на более долгий срок службы. Понятно, что без тепла и воды никто никого не оставит, но насколько качественно это будет делаться - вопрос.

Лилия Набиуллина:

- Увеличение тарифов компании «Газпром межрегионгаз Уфа» устанавливается на основании Прогноза социально-экономического развития, утверждаемого Правительством РФ.

Председатель Государственного комитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк

Председатель Государственного комитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк:

- Хочу сказать, что у нас Прогнозом социально-экономического развития была предусмотрена индексация и в прошлом году 4% совокупного платежа граждан - это в среднем по Российской Федерации. Мы же знаем, что по Республике средний индекс 5,9%. Это говорит о том, что у нас тарифы немного недооценены с нашими коллегами из других субъектов. И поэтому региону дают возможность довести тарифы до экономически обоснованного уровня. Это мы делаем уже на протяжении 3 лет, нам в этом помогают советы депутатов, которые выходят с предложением об утверждении превышающего индекса и, значит, дают возможность реализовать инвестиционные программы регулируемым организациям. Тарифы, безусловно, у нас экономически обоснованы, исключаются необоснованные затраты, документально неподтвержденные. В отношении индексации мы привыкли, что плановая индексация тарифов у нас идет традиционно с 1 июля, но 2019 год будет исключением в связи с тем, что НДС у нас повысился до 20%.

- Когда станет точно известен процент второго повышения?

- Госкомитет пока не имеет федеральных параметров регулирования. До 1 ноября правительство РФ должно выпустить распоряжение об утверждении предельных средних индексов по каждому субъекту. Мы увидим, какой индекс для нашей республики, и в его рамках мы будем принимать тарифное решение.

- ФАС утверждает, что у некоторых ресурсных компаний страны завышенные тарифы, а у некоторых, наоборот, заниженные. Какая ситуация сложилась в Башкирии?

- Мы проводим мониторинг и обычно сравниваем наши тарифы с регионами ПФО, и хочу сказать, что тарифы на электроэнергию для населения у нас самые низкие, по водоснабжению, водоотведению и газу мы на средних позициях, по теплу мы на второй позиции.

Генеральный директор МУП ЕРКЦ г. Уфы Ольга Чудинова

Генеральный директор МУП ЕРКЦ г. Уфы Ольга Чудинова:

- Основная нагрузка - это работа и взаимоотношения с населением, чтобы до людей была правильно доведена информация, в том числе и об абсолютных величинах. Мы стараемся делать нашу работу максимально открытой, прозрачной и понятной для граждан. Если мы берем 9-этажный дом, стандартную однокомнатную квартиру, где сегодня плата идет в районе 3 тысяч рублей, с двухкомнатной 5 тысяч рублей, а с 3 комнатной квартиры 8 тысяч рублей, то несложно посчитать, что нагрузка на население, конечно, увеличится. Об абсолютных величинах увеличения тарифов говорить пока рано. ЕРКЦ как раз то предприятие, которое помогает населению правильно понять, какие тарифы и за что берутся. Можно сказать, что именно мы берем основной удар на себя, в том числе и разъяснительную работу, и с этой задачей мы, безусловно, справляемся. ЕРКЦ использует абсолютно разнообразные методы информирования населения:

- оборотная сторона платежного документа за ЖКУ;

- официальный сайт ЕРКЦ www.erkcufa.ru;

- социальная страница в Вконтакте https://vk.com/erkcufa2001;

- рекламные листовки;

- обзвон сотрудниками «Контакт-центра».

Еще одно удобное наше нововведение - сервис по рассылке платежных документов на адрес электронной почты, чтобы не ждать, пока квитанцию донесут до вашего почтового ящика. Оформить получение квитанции на адрес электронной почты можно двумя способами:

- лично обратиться в территориальное отделение МУП ЕРКЦ г. Уфы по месту жительства;

- зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте МУП ЕРКЦ.

В связи с тем, что по городу у нас 29 территориальных отделений и не всегда житель знает свое отделение ЕРКЦ, тем более, когда он только приобрел жилье в многоквартирном доме, для удобства наших граждан на сайте был создан раздел «Найти свое территориальное отделение МУП ЕРКЦ г. Уфы». Также обращаем ваше внимание на то, что теперь у нас введен новый номер телефона Контакт - центра, который является бесплатным 8-800-775-776-1.

- Что изменилось в работе ЕРКЦ с введением прямых расчетов между жильцами и ресурсниками? Какие услуги можно оплачивать напрямую и как перейти на прямые расчеты?

Ольга Чудинова:

- С 2015 года в МУП ЕРКЦ г. Уфы был реализован штрих-код с реквизитами ресурсоснабжающих организаций, в связи с этим все платежи населения поступают непосредственно в РСО. При прямых расчетах исполнителем коммунальных услуг осталась управляющая компания. В этом случае только платежи поступают напрямую ресурсоснабжающим организациям.

- Весной вступил в силу Федеральный закон №59-ФЗ от 03.04.2018 г., который дает право принятия решения собственников МКД о переходе на прямые договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления с ресурсоснабжающими организациями, либо ресурсоснабжающие организации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенных с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения, при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения или договору. В этом случае у жителя появится дополнительный платежный документ для оплаты коммунальных услуг напрямую ресурсоснабжающей организации.

Салават Хусаинов:

- Тот обоснованный экономический тариф, расчетный и допустимый, дал нам достаточно серьезный сбор, который дал нам сформировать инвестпрограммы по ремонту. И то, что в конечном итоге удалось избежать аварийных ситуаций и добиться их снижения в более чем 50 раз на сетях - это конечный показатель того, что изначально все идет поэтапно, одно влияет на другое. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги это ОБЯЗАННОСТЬ! Получается ведь такая цепочка - задолженность, которая формируется населением, тянет задолженность между ресурсоснабжающими организациями. И вместо того чтобы заниматься плановой, повседневной работой, огромное количество людей занимается, прошу прощения за выражение, выбиванием долгов! Людям дано столько способов решения долгового вопроса, но они просто ими не пользуются! Конечно, хочется поблагодарить население, которое исправно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, именно благодаря им нам удается готовить город к отопительному сезону, бесперебойно поставлять ресурсы, но не стоит забывать о том, что если бы за ЖКУ, как и положено, платили все, то все мы могли быть жить гораздо лучше и комфортнее!