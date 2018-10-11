Три из трех: «Салават Юлаев» разгромно побеждает «Трактор»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» со счетом 5:0 побеждает челябинский «Трактор». Это уже третья победа команды Николая Цулыгина кряду.
ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗГОНА
Началась встреча соседей весьма вяло. В первые 20 минут встречи никто из соперников не хотел идти ва-банк и бросаться в атаку. Не помогли командам даже штрафные минуты – по две для каждого клуба.
Филип Ларсен подбадривает Антона БурдасоваФото: Рустем АХУНОВ
По-настоящему интересный хоккей начался во второй трети игры. На 28 минуте встречи ворота гостей удалось «распечатать» Тему Хартикайнену. Помогли нападающему Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. Затем, на 35 минуте, отрыв хозяев увеличился еще на одну шайбу. На этот раз отличился Владимир Жарков, забивший свой первый гол за «юлаевцев».
Третью шайбу в ворота «Трактора» доставил все тот же Харти. На 42 минуте финский нападающий принял шайбу Кемппайнена и обыграл вратаря на пятаке.
ВДОХНОВИЛСЯ ХАБИБОМ
Через три минуты Владимир Ткачев устроил то, чего от него явно никто не ожидал. 23-летний компактный нападающий что-то не поделил с 20-летним форвардом «Трактора» Марселем Шолоховым. Тот, недолго думая, набросился на Ткачева с кулаками. Разняли соперников судьи. В итоге все закончилось разбитым носом гостя и восемью минутами штрафа на двоих. Все это время трибуны воодушевленно скандировали имя уфимского игрока.
Владимир Ткачев, похоже, вдохновился победой Хабиба НурмагомедоваФото: Рустем АХУНОВ
В середине третьего периода Владимир Жарков курьезным голом оформил дубль. Нападающий выбросил шайбу в сторону ворот противника и та, несколько раз отрекошетив от голкипера, оказалась в воротах.
ПОМЕНЯЛИ ВРАТАРЯ
После этого гола гости решили поберечь психическое здоровье вратаря Александра Сундницина и заменили его на второго – Василия Демченко. Однако это «Трактору» не помогло. Под занавес встречи, пятую шайбу в ворота соседей забил защитник Филип Ларсен. Датчанин отправил снаряд прямо в плечо кипера. Шайбу отскочила и угодила в ворота.
Владимир Жарков забросил совсем уж необычную шайбуФото: Рустем АХУНОВ
После этого «Трактор» пытался всеми силами забить хотя-бы одну шайбу. К сожалению для главного тренера гостей Германа Титова, этого совершить не удалось.
Зато Николай Цулыгин сейчас может похвалиться серией из трех домашних побед. Любопытно, что 24 сентября «Салават» одержал «зеркальную» победу в Челябинске, обыграв хозяев со счетом 0:5.
Зрители остались довольны игрой уфимской командыФото: Рустем АХУНОВ
Уже в это воскресенье, 14 октября, уфимскую команду ждет игра с екатеринбургским «Автомобилистом». Надеемся, что «юлаевцы» смогут прервать беспроигрышную серию хозяев арены аж из 16 матчей.
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