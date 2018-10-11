Три из трех: «Салават Юлаев» разгромно побеждает «Трактор»

11 Окт. 23:36 2018-10-11T23:37:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» со счетом 5:0 побеждает челябинский «Трактор». Это уже третья победа команды Николая Цулыгина кряду.

ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗГОНА

Началась встреча соседей весьма вяло. В первые 20 минут встречи никто из соперников не хотел идти ва-банк и бросаться в атаку. Не помогли командам даже штрафные минуты – по две для каждого клуба.

Филип Ларсен подбадривает Антона БурдасоваФото: Рустем АХУНОВ

По-настоящему интересный хоккей начался во второй трети игры. На 28 минуте встречи ворота гостей удалось «распечатать» Тему Хартикайнену. Помогли нападающему Линус Умарк и Йоонас Кемппайнен. Затем, на 35 минуте, отрыв хозяев увеличился еще на одну шайбу. На этот раз отличился Владимир Жарков, забивший свой первый гол за «юлаевцев».

Третью шайбу в ворота «Трактора» доставил все тот же Харти. На 42 минуте финский нападающий принял шайбу Кемппайнена и обыграл вратаря на пятаке.

ВДОХНОВИЛСЯ ХАБИБОМ

Через три минуты Владимир Ткачев устроил то, чего от него явно никто не ожидал. 23-летний компактный нападающий что-то не поделил с 20-летним форвардом «Трактора» Марселем Шолоховым. Тот, недолго думая, набросился на Ткачева с кулаками. Разняли соперников судьи. В итоге все закончилось разбитым носом гостя и восемью минутами штрафа на двоих. Все это время трибуны воодушевленно скандировали имя уфимского игрока.

Владимир Ткачев, похоже, вдохновился победой Хабиба НурмагомедоваФото: Рустем АХУНОВ

В середине третьего периода Владимир Жарков курьезным голом оформил дубль. Нападающий выбросил шайбу в сторону ворот противника и та, несколько раз отрекошетив от голкипера, оказалась в воротах.

ПОМЕНЯЛИ ВРАТАРЯ

После этого гола гости решили поберечь психическое здоровье вратаря Александра Сундницина и заменили его на второго – Василия Демченко. Однако это «Трактору» не помогло. Под занавес встречи, пятую шайбу в ворота соседей забил защитник Филип Ларсен. Датчанин отправил снаряд прямо в плечо кипера. Шайбу отскочила и угодила в ворота.

Владимир Жарков забросил совсем уж необычную шайбуФото: Рустем АХУНОВ

После этого «Трактор» пытался всеми силами забить хотя-бы одну шайбу. К сожалению для главного тренера гостей Германа Титова, этого совершить не удалось.

Зато Николай Цулыгин сейчас может похвалиться серией из трех домашних побед. Любопытно, что 24 сентября «Салават» одержал «зеркальную» победу в Челябинске, обыграв хозяев со счетом 0:5.

Зрители остались довольны игрой уфимской командыФото: Рустем АХУНОВ

Уже в это воскресенье, 14 октября, уфимскую команду ждет игра с екатеринбургским «Автомобилистом». Надеемся, что «юлаевцы» смогут прервать беспроигрышную серию хозяев арены аж из 16 матчей.