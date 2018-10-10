В Уфе пассажирский автобус влетел в остановку
Днем в среду, десятого октября, в Уфе на проспекте Октября, пассажирский Нефаз врезался в остановку общественного транспорта «Парк имени Калинина».
Фотографии и видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». По предварительной версии, в аварии могло участвовать еще одно транспортное средство.
По предварительной версии, пассажирский «пазик» по какой-то причине врезался в более вместительный автобус. От мощного удара Нефаз выкинуло прямо на остановку, на которой находились люди.
Автобус в Уфе вылетел на остановку и сбил пешеходов.
После удара автобус врезался в остановку Фото: Управление гражданской защиты
По официальным данным ГИБДД Башкирии, в аварии пострадали как минимум девять человек – они находились в автобусах и на остановке.
Судя по сильным повреждениям, скорость движения ПАЗа была довольно высокой - у автобуса почти полностью смяло переднюю часть. Внешне пассажирский Нефаз серьезных повреждений не получил.
Сейчас на месте работают аварийные службы. Автоинспекторы выясняют все подробности массовой аварии.
Автобус влетел в остановку в Уфе.
На месте работают медики
По словам очевидцев аварии, у менее вместительного автобуса могли отказать тормоза, и он на скорости врезался в транспортное средство, которое высаживало пассажиров.
По уточненной информации, пострадавших оказалось 13 человек. Всех, кроме одной девушки, доставили в 21 больницу.