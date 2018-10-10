В Уфе пассажирский автобус влетел в остановку

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-10T14:28:50+03:00

На остановке в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса

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Днем в среду, десятого октября, в Уфе на проспекте Октября, пассажирский Нефаз врезался в остановку общественного транспорта «Парк имени Калинина».

Фотографии и видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». По предварительной версии, в аварии могло участвовать еще одно транспортное средство.

По предварительной версии, пассажирский «пазик» по какой-то причине врезался в более вместительный автобус. От мощного удара Нефаз выкинуло прямо на остановку, на которой находились люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/672686" frameborder="0"></iframe> Автобус в Уфе вылетел на остановку и сбил пешеходов.

После удара автобус врезался в остановку Фото: Управление гражданской защиты

По официальным данным ГИБДД Башкирии, в аварии пострадали как минимум девять человек – они находились в автобусах и на остановке.

Судя по сильным повреждениям, скорость движения ПАЗа была довольно высокой - у автобуса почти полностью смяло переднюю часть. Внешне пассажирский Нефаз серьезных повреждений не получил.

Сейчас на месте работают аварийные службы. Автоинспекторы выясняют все подробности массовой аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/672697" frameborder="0"></iframe> Автобус влетел в остановку в Уфе.

На месте работают медики

По словам очевидцев аварии, у менее вместительного автобуса могли отказать тормоза, и он на скорости врезался в транспортное средство, которое высаживало пассажиров.

По уточненной информации, пострадавших оказалось 13 человек. Всех, кроме одной девушки, доставили в 21 больницу.