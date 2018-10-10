2018-10-10T14:28:50+03:00
Происшествия

В Уфе пассажирский автобус влетел в остановку

Пострадали 13 человек [фото, видео, подробности]
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
На остановке в Уфе столкнулись два пассажирских автобусаНа остановке в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса
Изменить размер текста:

Днем в среду, десятого октября, в Уфе на проспекте Октября, пассажирский Нефаз врезался в остановку общественного транспорта «Парк имени Калинина».

Фотографии и видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП». По предварительной версии, в аварии могло участвовать еще одно транспортное средство.

По предварительной версии, пассажирский «пазик» по какой-то причине врезался в более вместительный автобус. От мощного удара Нефаз выкинуло прямо на остановку, на которой находились люди.

Автобус в Уфе вылетел на остановку и сбил пешеходов.

После удара автобус врезался в остановку Фото: Управление гражданской защиты

После удара автобус врезался в остановку Фото: Управление гражданской защиты

По официальным данным ГИБДД Башкирии, в аварии пострадали как минимум девять человек – они находились в автобусах и на остановке.

Судя по сильным повреждениям, скорость движения ПАЗа была довольно высокой - у автобуса почти полностью смяло переднюю часть. Внешне пассажирский Нефаз серьезных повреждений не получил.

Сейчас на месте работают аварийные службы. Автоинспекторы выясняют все подробности массовой аварии.

Автобус влетел в остановку в Уфе.

На месте работают медики

На месте работают медики

По словам очевидцев аварии, у менее вместительного автобуса могли отказать тормоза, и он на скорости врезался в транспортное средство, которое высаживало пассажиров.

По уточненной информации, пострадавших оказалось 13 человек. Всех, кроме одной девушки, доставили в 21 больницу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родственники водителя, из-за которого в ДТП погибло 12 человек: Его лишали премии, если маршрутка опаздывала
Близкие шофера признают, что тот иногда выезжал на встречку, чтобы уложиться в очень плотный график. Мужчина 30 лет крутил баранку и ни разу не попался гаишникам [видео]
Новости 24
Появилось видео момента столкновения автобусов в Уфе
В Уфе продолжают работы по укреплению набережной реки Белой
«Башэлектросбыт» дарит подарки за регистрацию в личном кабинете
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра
В Уфе закрыли опасный для горожан завод
В Башкирии прекратили поиски Ильдара Халитова
Житель Стерлитамака спрятал тело подруги в подъезде
Появился первый кандидат на должность мэра Уфы
Разбойники из Башкирии прятали гранаты в детской коляске
Рустэм Хамитов: Мэр должен быть устойчив морально и психически
В Башкирии пожилая женщина попала под колеса грузовика
О, счастливчик: уфимец выиграл в лотерею миллион рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
Уфимец продавал наркотики за криптовалюту
Уфимцев приглашают на ярмарки выходного дня