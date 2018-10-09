«Салават Юлаев» обыграл «Авангард», но уступил в количестве бросков почти в шесть раз

9 Окт. 22:50 2018-10-09T22:55:35+03:00

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Иногда в КХЛ случаются очень странные матчи, проходящие по какому-то замысловатому сюжету, что ты просто не можешь понять – это наяву или во сне. Вечером 9 октября что-то подобное произошло на «Уфа-Арене». Местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард», который великолепно стартовал в нынешнем сезоне и на сегодня считается одним из главных фаворитов Востока.

В этой игре хозяева провели образцовый первый период, когда набросали за спину Бобкова три шайбы, а затем просто отошли назад. Оставшиеся два периода омичи только и делали, что наседали на владения уфимцев, перебросали их почти в шесть раз, но в этот вечер непроходимой стеной в воротах стоял Метсола. В итоге финский голкипер отразил 62 броска, установил новый рекорд лиги и, что самое главное, принес своей команде победу.

КАК ПО МАСЛУ

Что из себя представляет в нынешнем сезоне омский «Авангард», известно каждому хоккейному болельщику. Летом команда устроила перезагрузку и в руководстве, и в самой команде, по вынужденным причинам временно переехала в Балашиху, и вдруг достаточно неожиданно принялась побеждать. На старте чемпионата это одна из самых ярких команд, которая радует всех атакующей игрой.

Задача перед Николаем Цулыгиным стояла непростая – «Салават Юлаев» не очень хорошо защищается, и при обычной тактике хозяева могли сразу нахватать целую авоську пропущенных шайб. Судя по всему, настрой был очень серьезным, потому что «юлаевцы» предстали дисциплинированным коллективом, который дорожил своими моментами и старался не делать ничего лишнего на льду.

Первый период получился просто идеальным. «Авангард» больше бросал по воротам, но серьезной опасности от гостей не исходило. «Салават» же шашками наголо, как обычно это бывает, тоже не бросался. Уфимские хоккеисты старались доводить атаки до логического завершения, и если уж тревожили Бобкова, то чем-нибудь опасным.

Особенно в этом деле преуспел Кугрышев. Форвард в течение трех минут реализовал два своих момента и сразу превратился в одного из главных героев встречи. Он предстал настоящим киллером, который и не думал жалеть оппонента.

А подкрепил происходящее Солодухин. Самое полезное звено «Салавата Юлаева» подкараулило ошибку омичей в позиционной атаке и ринулось вперед. У Кадейкина забить сразу не получилось, но он вовремя сориентировался и отдал назад на партнера. Солодухин бросал практически без сопротивления – 3:2.

«Обалдеть!» - примерно вот это читалось в глазах каждого присутствующего на арене. Казалось, это просто какая-то сказка и такое невозможно.

МЕТСОЛА В РОЛИ СПАСИТЕЛЯ

Преимущество хорошее, однако впереди было две трети матча, а если «Авангард» найдет подход к воротам, то может забить хоть десяток. Это прекрасно понимал Николай Цулыгин, и, видимо, поэтому попытался сыграть вторым номером и тем самым вдоволь потренировать игру в обороне. Ну что же, это получилось.

За 40 минут оставшегося чистого времени гости бросили в направлении ворот Метсолы 72 раза. Ошибки тут нет, это верный статистический показатель. По-настоящему ужасным для атаки уфимцев стал второй период. «Авангард» за него бросил 41 раз, из них 28 в створ. Каким количеством ответил «Салават», лучше даже не говорить. Мало. Очень мало.

Все полевые игроки по итогам встречи должны сложиться и поставить памятник своему финскому вратарю. Он не отбил шайбу лишь дважды и ценой невероятных усилий сохранил победный счет, а заодно попутно поставил новый рекорд КХЛ по количеству сэйвов за один матч.

Омичи бросали из самых разных позиций и в равных составах, и в большинстве. Они убегали в прорывы, устраивали фантастическую распасовку, мощно пуляли от синей линии, но Метсола поймал настоящий кураж. Теперь руководство уже совершенно точно может говорить о том, что после череды трансферных неудач они с выбором вратаря, наконец-то, попали в самое яблочко. Уфимское проклятие для голкиперов можно считать снятым.

- Второй период мы чуть-чуть посмотрели хоккей «со стороны». Но самое главное и важное – мы смогли в третьем периоде выстоять в меньшинстве четыре минуты и выиграть игру, потому что это было непросто. Но ребята молодцы. До них дошло, что мы можем играть. Они это показали и доказали это себе и всем, что могут хорошо играть и выигрывать такие матчи, - был доволен после игры Николай Цулыгин.

Почему команда решила во втором периоде смотреть хоккей «со стороны», конечно, нужно будет разобраться, но вот именно такие встречи порой бывают очень полезными и закаливают характер. Так выстоять в крайне тяжелой ситуации и сохранить победный счет, дорогого стоит. И это, наверное, и есть главный итог матча. В «Салавате» в нынешнем сезоне сложился коллектив, который в случае чего готов вымучивать необходимый результат.