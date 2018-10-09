«Раздевайся или полетишь с десятого этажа»: в Башкирии трое парней изнасиловали женщину в подъезде

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-09T18:20:07+03:00

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Уже который день жители Стерлитамака обсуждают одну и ту же горячую новость: якобы месяц назад несколько подонков в возрасте от 21 до 23 лет заманили в подъезд и жестоко изнасиловали женщину, угрожая в случае сопротивления выкинуть ее с десятого этажа. Горожане ужасались бесчеловечности поступка и требовали наказать негодяев. Однако своей версией происходящего решили поделиться родственники «насильников», и если верить их рассказам, то жертва была вовсе и не против случайного развлечения, а теперь попросту шантажирует мальчиков, требуя десятимиллионный откуп, а иначе – тюрьма.

ВЕРСИЯ 1. ОНИ МНЕ УГРОЖАЛИ

В тот роковой вечер 38-летняя Елена Антипова (имя изменено – ред.) возвращалась домой поздно вечером. Женщина недавно пережила трагедию – потеряла любимого брата, и сильно переживала по этому поводу.

- Я была в подавленном состоянии, тяжело переживала из-за смерти брата, – рассказывает Елена в беседе в порталом Рroufu.ru. – Шла в наушниках. В какой-то момент ко мне пристали трое парней двадцати с лишним лет. Просили закурить, приставали, издевались.

Парни проводили Елену до дома и зашли вместе с ней в подъезд. И хотя женщина жила на шестом этаже, ее отвели на самый верхний, десятый этаж и вытолкали на балкон, пообещав жестоко избить, если та вздумает позвать на помощь. А после, пригрозив сбросить несчастную с десятого этажа, по очереди ее изнасиловали.

На следующий день Елена отправилось прямиком в полицию, где написала заявление об изнасиловании и угрозе убийством. Следователи возбудили уголовное дело, а всю троицу подозреваемых на время следствия поместили в СИЗО. И вроде бы близится логическая развязка: преступники наказаны, поруганная честь отомщена, но дело принимает неожиданный оборот. В социальных сетях разворачивается настоящая война, которую объявили родственники и друзья подозреваемых. Они утверждают, что никакого изнасилования не было, Елена сама предложила своим новым приятелям ни к чему не обязывающий секс, а все потому, что была в состоянии сильного алкогольного опьянения. В доказательство приводят запись с камер видеонаблюдения, на которых женщина, очень похожая на Елену, вместе со своим маленьким сыном сидит в пивном ларьке, распивает алкоголь и пристает к другим посетителям. Мол, посмотрите, разве порядочная женщина, тем более мать, будет так себя вести?

На кадрах с видеокамер видно, как женщина, очень похожая на Елену, выпивает в компании маленького ребенка

- Мне постоянно угрожают, приходят домой и на работу, требуя, чтобы я забрала заявление, - рассказывает Елена. – Предлагают деньги, и даже пишут угрозы моей дочери.

ВЕРСИЯ 2. ОНА САМА ПРЕДЛОЖИЛА СЕКС

- Это все выдумки, Ленка оговорила парней, желая выбить из них денег! – пестрят социальные сети комментариями возмущенных родственников. – Она добровольно согласилась с ними на секс, а теперь овечкой прикидывается.

Удивительно, но, если верить рассказам стороны оппонентов, то примерная мать четверых детей и знаменитая в городе творческая личность – та еще темная лошадка. Например, некоторые знакомые Елены утверждают, что из музыкальной школы, где женщина работала преподавателем в классе гитары, ее уволили еще год назад. Двое старших детей живут и воспитываются у бабушки, а младшие предоставлены сами себе. И снова упор на видео из злополучного пивного ларька – мол, «состояние нестояния» для Елены не редкость, зато всем рассказывает, какая она мать-героиня.

- Однажды я встретила Лену в магазине, - рассказывает знакомая женщины Ольга. – Она покупала себе пиво, а дети просили купить лимонад, так она их в туалет отправила, чтобы те из-под крана воды попили, раз так хочется.

В тот злополучный вечер, 23 августа, как рассказал отчим одного из парней Мансур Р. (имя изменено – ред.), ребята зашли в пивной ларек, где и познакомились с Еленой. Женщина была в хорошем настроении и пригласила парней к себе домой, чтобы выпить за знакомство. Время было уже позднее, поэтому ребята не стали заходить в квартиру, а остановились на лестничной площадке.

- Между прочим, было видео из того самого магазина и с уличных камер, где прекрасно видно, что общаются они, как друзья. Лена идет добровольно, без всякого принуждения, - возмущается Мансур. – Но странным образом все эти доказательства исчезли.

Один из парней заторопился домой, а двое продолжили распивать алкоголь вместе с Еленой. А потом, как в голос твердят родные подозреваемых, женщина сама предложила им развлечься и добровольно вступила в интимный контакт. Когда все закончилось, довольные парни разошлись по домам, а вот Елена позвонила в полицию и сообщила о своем изнасиловании и грабеже.

Здесь версии родных парней расходятся. Одни утверждают, что у Елены пропали банковская карта и телефон, и разозленная женщина решила таким образом отомстить. Другие убеждены, что у Елены изначально был готов план, как стрясти с молодых людей круглую сумму денег.

Фото: соцсети

- Теперь она требует десять миллионов рублей в обмен на заявление, - рассказывает Мансур. – Хотя всем рассказывает, что это мы ей предлагаем денег. Неправда, ей нужно расплатиться за кредит и поставить на ноги детей, вот она и шантажирует сейчас. Жаль, что парни страдают ни за что, ведь они ничего не делали против ее воли.

В данный момент двое подозреваемых находятся в следственном изоляторе, а третий проходит как свидетель по делу. Все время, пока длится следствие, Елена успела несколько раз изменить свои показания. И снова родственники утверждают, что у сыщиков нет никаких доказательств, кроме показаний самой Елены, но им верить нельзя – ведь она была сильно пьяна. Также родные намекают, что признательные показания от подозреваемых могли быть получены под давлением.

- Мой сын два раза проходил полиграф, который показал, что ни насилия, ни кражи он не совершал, - возмущается отчим 21-летнего Константина (имя изменено - ред.) - Я с детства его воспитывал, и знаю, на что способен мой сын, а на что нет. Мальчик учился, работал, а сейчас вся жизнь под откос пошла.

ОФИЦИАЛЬНО

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Подозреваемые арестованы, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе республиканского Следственного комитета.