Интернет-звезда Монеточка не смогла собрать зал на родине Земфиры

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-05T13:11:02+03:00

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Певица Лиза Гырдымова, больше известная как Монеточка, наделавшая много шума своим альбомом «Раскраски для взрослых», этой осенью отправилась в масштабный международный тур, включающий больше двадцати российских городов - от Ярославля до Владивостока, пару украинских - Киев и Харьков, а также столицу Белоруссии - Минск.

В башкирской столице, которая тоже попала в число городов тура, 20-летняя певица выступала не впервые: весной она уже побывала здесь, дав концерт в ресторане «Music Hall 27». На этот раз артистка решила выбрать более крупную площадку - концертный зал «Колизео», вмещающий до полутора тысяч зрителей, где проходят концерты звезд рока, модных рэперов, популярных артистов отечественного шоу-бизнеса.

РАДА ВЫСТУПАТЬ НА РОДИНЕ ФЕЙСА

Не раз выступала здесь и самая знаменитая уроженка Уфы - Земфира, удостоившая молодую коллегу своим вниманием. Правда, похвалив тексты Монеточки, голосом новой звезды Земфира осталась крайне недовольна, назвав его «омерзительным». В отместку Лиза Монеточка «забыла» про Земфиру, а заодно и про другого знаменитого уфимца - Юрия Шевчука и, появившись на сцене, не преминула отметить, что «очень рада выступать на родине такого прекрасного человека, как рэпер Фейс». На упоминание имени скандально известного рэпера Ивана Дремина, выступающего под сценическим именем Face, столпившаяся у сцены публика ответила одобрительным гулом.

Правда, чтобы заполнить танцпол, организаторам концерта пришлось закрыть балкон. К сожалению организаторов, Монеточка не смогла продать даже половины билетов в полуторатысячный зал, хотя цены были не слишком дорогими - от 700 рублей в предварительной продаже до 1200 рублей в день выступления.

Многие, как выяснилось, не спешили в кассу, опасаясь , что концерт в последний момент могут отменить, как это недавно произошло в московском клубе «Gypsi». Об отмене выступления московские зрители узнали всего за полчаса до концерта, поэтому башкирские фанаты певицы немного нервничали, даже несмотря на ранний запуск зрителей, которых начали пускать на площадку за полтора часа до официального начала . А сама Монеточка за семь часов до концерта сообщила в соцсетях: «Мы в трепетном ожидании украшаем зал, настраиваем звук, ставим свет». Но и это не помогло. Услышать новый альбом Монеточки вживую изъявили желание немногим более 600 человек.

- Думаю, многие отказались от посещения концерта еще потому, что она совсем недавно была в Уфе, - считает поклонник певицы Айдар. – Уфимскую публику тяжело расшевелить, и уже тем более заставить ее ходить на концерт одного и того же исполнителя два раза в год. И это не говоря о том, что любители Монетки часто ездят в Москву и Петербург, где тоже посещают концерты, в том числе все той же Лизы. Одна моя подруга была на трех концертах Монеточки в 2018 году, ходить на четвертый смысла не было.

В основном это, конечно, была молодежь - подростки и студенты , но попадались зрители и постарше - некоторых тинейджеров сопровождали родители.

Никакого «жареного лебедя» в райдере Монеточки нет, зато есть воздушные шарики, которыми она украшает сцену и дарит фанатамФото: Марат МУЛЮКОВ

ЛИЗА - ДУРА

Оформление сцены напоминало школьную дискотеку - на столах-партах, с установленной на них аппаратурой, красовались надписи «Лиза - дура» и «Витя - лох», сверху свисали флажки, а по бокам - воздушные шарики.

На сцене были двое - сама Монеточка, в коротенькой юбочке, гетрах и кроссовках от Gucci и Виталий (он же Витя) Исаев - саунд-продюсер и автор музыки последнего альбома Монеточки «Раскраски для взрослых», а еще аэромены - надувные розовые фигуры на протяжении всего концерта забавлявшие зрителей хаотичными движениям, напоминающими танец.

Разогревать публику старыми песнями Лиза не стала - сразу зазвучали хиты из альбома «Раскраски для взрослых», в том числе «Нет монет» и «Твое имя».

- Ну, наконец-то, настал момент петь песни, которые вам так сильно нравятся, не так ли? - обратилась Лиза к фанатам и села за любимый синтезатор, чтобы спеть «Нифоманку». Но и старые песни, которые, собственно, и принесли известность никому екатеринбургской школьнице, прославившейся смешными песенками, выложенными «ВКонтаке», забыты не были.

- Хочу вызвать у вас побольше ностальгических чувств, - заявила певица и спела свой ранний хит «Мама, я не зигую!». Восторженная толпа фанатов у сцены, конечно, подпевала хором.

Не забывала Лиза разбавлять концерт импровизациями. Певица, прекрасно играющая на клавишных, исполнила сонату «Лунный свет» Клоде Дебюсси, а также первую часть знаменитой финской «Ievan Poikka». Последний трек многим обывателям известен своим припевом «Як цуб цоб».

ЗДЕСЬ МОЖНО РУГАТЬСЯ?

Порадовала поклонников певица и совершенно новой песней под названием «НТВ», в которой присутствует ненормативная лексика.

- А здесь можно материться? Есть здесь «12+» или что-то такое? - уточнила Монеточка, прежде чем исполнить новинку и, услышав в ответ радостное «можно!», улыбнулась. - Ну, ладно: вы сами напросились.

Фанаты, конечно, знали все песни своей любимицы наизусть - и к удовольствию артистки подевали хором. Лиза много общалась с публикой, вела себя очень непринужденно - даже на стул с ногами залезла во время исполнения песни «Русский ковчег». С начала концерта не прошло и часа, как Монеточка томно вздохнула: «Ну, кажется, больше ничего не сталось» и исчезла за кулисами. Конечно, это было обычным заигрывание с публикой - послушав, как толпа дружно скандирует: «Ли - за, Ли - за !», певица вернулась и пела еще не менее получаса, спев уже легендарную «Каждый раз» и закончив выступление одним из своих главных хитов - «Последняя дискотека». А напоследок и пообещала скоро вернуться.