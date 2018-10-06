Уфимская афиша на выходные 6 и 7 октября: футбольный балет, «сольник» Lookmanov.ru и чемпионат по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-06T10:57:13+03:00

«Комсомолка» подскажет, чем заняться и куда сходить на досуге.

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КОНЦЕРТЫ

6 октября в ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) выступает певица с Фарерских островов Eivor. В башкирской столице она выступала лишь однажды, несколько лет назад, сумев сходу покорить настоящих меломанов. «Фарерская Бьёрк», как часто называют певицу, в своем творчестве соединяет элементы джазовой музыки, фольклора, кантри, классической музыки и даже церковной.

Харизматичная и талантливая артистка начала петь в возрасте двенадцати лет, отправившись на гастроли в Италию, а в тринадцать уже выпустила первый альбом - «Eivor Palsdottir» - сборник фарерских баллад, которые традиционно исполняются на гитаре с включением элементов джаза. Сейчас певица активно гастролирует по миру, исполняя песни на родном фарерском, а также английском, шведском и исландском языках. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500-2200 руб.

7 октября в ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) Алексей Кортнев и его коллеги из группы «Несчастный случай» дадут концерт в рамках тура, посвященного 35-летнему юбилею команды.

Программа, которую они представят своим уфимским поклонникам, носит интригующее название - «Что мы имели ввиду» и включает как старые хиты, так и совершенно новые песни, еще не вошедшие ни в один альбом.

Как заявляют сами музыканты, их «миссия» в юбилейный год - восстановить хронологию каждой из песен и вспомнить исторические факты из долгой творческой жизни. Поэтому на концерте обязательно прозвучат и такие композиции, как» Последний день в раю» и «Lieber Tanz», ставшие ключевыми в истории группы. (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: от 1300 руб.

6 октября уфимская команда Lookmanov.ru дает первый большой сольный концерт в «Колизео» (ул. 50-летия Октября, 19). Команда представляет собой объединение талантливых музыкантов, которых собрал известный ведущий городских зрелищных мероприятий, музыкант и радиоведущий станции DFM Дамир Лукманов.

В составе группы: Дамир Лукманов (вокал), Георгий Рахматуллин (бас-гитара), Олег Романов (гитара), Юрий Сабитов (труба), Сергей Косых (ударные). Творчество группы отличается стилевым разнообразием и продуманными программами. Скучать на концерте точно никто не будет. (12+)

Начало в 19.30

Цена билетов: 300-500 руб.

ТЕАТР

7 октября Башкирский театр оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) приглашает на долгожданную премьеру постановки в стиле «modern dance» - «На футбол!», которую на уфимской сцене осуществила команда москвичей: Алексей Ищук (хореограф-постановщик), Руслан Мурсякаев (автор музыки), Ирина Дерябина (художник-постановщик). Зрителей ждет захватывающее представление, в котором кипят спортивные страсти. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 300 - 1600 руб.

7 октября в Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) московские артисты сыграют в антрепризном спектакле «Охота на мужчин». Это веселая комедия о злоключениях одной супружеской пары, где, вопреки распространенному мнению, неверной оказывается именно жена. В главных ролях: Анна Михайловская, Иван Жидков, Станислав Бондаренко. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 -2200 руб.

6 октября в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури (ул. Заки Валиди, 34) покажут музыкальную комедию «Шауракэй» (12+) по мотивам башкирского фольклора, а 7 октября музыкальную комедию башкирских классиков Баязита Бикбая и Загира Исмагилова «Кодаса» о том, что обрести родную душу можно в любом возрасте. (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 100 - 400 руб.

6 октября в Национальном молодежном театре им. Мустая Карима (ул. Ленина, 62 ) можно увидеть спектакль по пьесе Марии Ладо «Очень простая история» (12+), поставленный в модном жанре драмеди, а 7 октября - настоящую французскую комедию положений «Оскар» по пьесе Клода Манье. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 200 - 600 руб.

6 октябре в Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) можно посмотреть два спектакля: на основной сцене премьерную постановку «Крепостные» (12+) по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник «, а на малой - драму «Клара Милич» (16+) по одноименному рассказу Ивана Тургенева.

7 октября здесь ждут зрителей на семейный мюзикл Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна «Дюймовочка и Принц». Это уже четвертая постановка авторов на уфимской сцене. В спектакле более двадцати запоминающихся арий, написанных в самых разных музыкальных жанрах - от рока до джаза и регги. В главных ролях заняты молодые актеры в возрасте от шестнадцати до двадцати лет. Много танцевальных номеров в поставке москвича Дмитрия Якубовича, за плечами которого стажировка в лучших театрах Бродвея. (6+)

Начало: 6 октября в 18.00, 7 октября в 14.00 и 18.00

Цена билетов: 300 - 400 руб.

6 октября в Татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36 ) покажут жесткую семейную драму Гафура Каюмова «Над пропастью» (16+) в постановке Ильдара Валеева, а 7 октября - комедию для взрослых «Не жена, а дьявол» о том, как жены решили проучить своих похотливых мужей, ищущих развлечений на стороне . (16+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 250 - 300 руб.

СПОРТ

6 октября в «Фитнес-арене « 3000» (ул. Менделеева, 134) пройдет чемпионат по ходьбе на руках. Спортивное состязание организовал участник проекта «Русский ниндзя» Руслан Садыков, который смог пройти на руках целый километр, протащить 3-тонный грузовик в стойке на руке и стать первым, кто совершил восхождение на гору Иремель со штангой в руках. (6+)

Начало в 15.00

Вход свободный.

7 октября во Дворце молодежи (ул. 50-летмя Октября, 21) состоится III открытый чемпионат Республики Башкортостан по бодибилдингу и фитнесу, в котором примут участие не только башкирские спортсмены, но гости из Татарстана, Оренбуржья, Мордовии, Удмуртии и Челябинской области. В фойе дворца пройдет выставка фитнес-питания. (12+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 400 - 1000 руб.

ЦИРК

6 и 7 октября на парковке гипермаркета «Магнит» (ул. Маршала Жукова, 34) московский цирк-шапито «Триумф» представит новую программу «Русский цирк на льду» - уникальное ледовое шоу, в котором все сложнейшие трюки жонглёры, акробаты, эквилибристы выполняют стоя на коньках. (3+)

Начало представлений: 6 октября в 13.00 и 17.00, 7 октября в 14.00

Цена билетов: 800-1200 руб., дети до четырех лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места.