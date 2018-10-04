В Башкирии начался сезон простудных заболеваний

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-04T15:53:30+03:00

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Еще в конце прошлого месяца в Башкирию пришла сырая и прохладная погода. В горных районах республики уже выпал первый снег. Традиционно именно на октябрь приходится начало сезона простудных заболеваний – ОРЗ и ОРВИ. «Комсомолка» выясняла, как обстоят дела с заболеваемостью в республике обычной простудой.

«С АСПИРИНОМ МЫ БОЛЕЕМ НЕДЕЛЮ…»

По данным Роспотребнадзора, к началу октября в Башкирии ОРВИ заболели 17299 человек. В Уфе на 1 октября количество заболевших достигло 5256 человек. Как отмечают санитарные врачи, нынешний показатель ниже эпидемиологического порога на 5%.

Стоит отметить, что далеко не все жители республики, почувствовав недомогание, стремглав несутся в поликлинику, предпочитая лечиться «народными» методами. Врачи неустанно повторяют: так делать категорически нельзя. Самолечение, как и самостоятельная постановка диагноза, может иметь негативные последствия.

Первые признаки простуды - это першение и «щекотание» в горле, неприятные ощущения в носу, чихание, слезотечение. Повышается температура, появляется головная боль, ломота в мышцах, повышение чувствительности кожных покровов. Почувствовав эти симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Нередко простуда настигает жителей республики буквально за несколько дней до начала отопительного сезона. Объяснить это несложно – на улице резко похолодало, а батареи еще холодные. Вот и замерзают уфимцы в своих квартирах. На этот случай врачи дают совет на все времена: держите под рукой средства для повышения иммунитета, например тот же чеснок, утепляйтесь и пейте больше жидкости. Не стоит забывать, что горячо любимый жителями нашей страны аспирин не является универсальным средством для лечения простуды. Как говорят в народе, с аспирином мы болеем неделю, а без него – семь дней.

САМОЛЕЧЕНИЕ – ОПАСНО

Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» заместитель главврача уфимской инфекционной клинической больницы №4 Александр Дмитриев, самолечение чревато тем, что можно элементарно ошибиться с тем заболеванием, которое вас настигло.

-У нас ведь любят ставить себе диагноз по рассказам бабушек или советам друзей по форуму, начать лечение, а на деле заболевание совершенно другое. Это может привести к осложнениям. Что касается приема антибиотиков, то это должно делаться строго под наблюдением врача и по показаниям. Антибиотики при простудных и вирусных заболеваниях назначаются тогда, когда возникает риск осложнений. Любое ОРВИ может привести к острому бронхиту, пневмонии или отиту. Поэтому, когда доктор видит, что эти осложнения могут возникнуть, он назначает курс антибиотиков. К счастью, сейчас купить антибиотики свободно практически невозможно, - говорит он.

А ЧТО С ГРИППОМ?

Что касается гриппа, то на сегодняшний день Роспотребнадзор по Башкирии пока не зарегистрировал ни одного случая заболевания. При этом в ведомстве отметили, что в республике продолжается прививочная кампания против гриппа.

- На 28 сентября привиты против гриппа 15,6% населения республики, или 636 334 человека, из которых 490,0 тысяч человек – взрослые и 146,3 тысячи – дети. За счет дополнительных средств вакцины от гриппа получили 2,4 тысячи человек. К слову, за этот же период в прошлом году было привито уже 18,4% населения, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии.