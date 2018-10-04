Обновление старого бренда: «БСК» представила новую упаковку пищевой соды

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-04T14:13:19+03:00

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В минувшую среду, 3 октября, в Стерлитамаке, «Башкирская содовая компания» представила новую упаковку знаменитой пищевой соды. Нет, ее красно-оранжевый дизайн не изменился. Она просто стала намного удобнее.

Как рассказали в «Башкирской содовой компании», в рамках инвестиционной программы по модернизации производства, был запущен новый конвейер по фасовке пищевой соды в картонные коробки. На сегодняшний день завершаются пуско-наладочные работы, и совсем скоро линия заработает в полную силу.

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Всего на модернизацию оборудования, в том числе и фасовочного, БСК инвестировала 1,3 млрд рублей. Помимо обновления оборудования, ведутся работы по реконструкции здания отделения очищенного бикарбоната натрия. К тому же, постепенно обновляются производственные и складские помещения, благоустраивается прилегающая к цеху территория.

- На производстве пищевой соды ведется крупномасштабная реконструкция, которая рассчитана на несколько этапов. Летом мы реализовали крупный проект по фасовке пищевой соды в FFS-мешки по 25 и 40 кг. Теперь следующий этап - 500-граммовая упаковка, - заявил первый заместитель генерального директора БСК Эдуард Давыдов.

Как отметили в компании, благодаря новому оборудованию, возрастут и объемы производства. Это позволит компании существенно расширить рынки сбыта. В сегодняшних условиях санкционной политики в отношении нашей страны, этот фактор приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение. Сейчас легендарную желто-оранжевую пачку пищевой соды можно встретить в магазинах едва ли не по всему миру. Страны СНГ, Германия, ОАЭ, Литва и Китай – вот далеко неполный список стран, где можно купить стерлитамакскую соду.

- Если брать дальнее зарубежье, то мы поставляем продукцию во все страны понемногу, - говорит директор производства Юрий Иванов. – Ее можно встретить в магазинах Европы, Америки и Азии. Сейчас мы выпустили новую упаковку, которая, конечно, появится сначала на прилавках российских магазинов, - заявил директор производства Юрий Иванов.

НОВАЯ УПАКОВКА СТАРОГО БРЕНДА

Время идет, и такое крупное производство как БСК не может стоять на месте. Исследования рынка показали, что старая пачка соды была далека от совершенства. Она постоянно сыпалась, а продукция периодически превращалась в «комочки» - в упаковку проникала влага. Чтобы исправить эту ситуацию в БСК решили заменить старое фасовочное оборудование и перейти на новую, более современную упаковку пищевой соды.

- Новая установка по фасовке продукции произведена итальянской компанией «Бетти». Она значительно превосходит линию, которая использовалась до недавнего времени. Мы решили заменить ее еще и потому, что старая упаковка уже не соответствует современным требованиям ни по дизайну, ни по функционалу. В чем же отличие? Во-первых, мы стали использовать другой картон. Теперь продукт не просыпается. Во-вторых, партии фасуются не в полиэтиленовые упаковки, которые имеют ряд недостатков, а в картонные коробки, которые значительно удобнее перевозить. Стоит отметить, что к декабрю этого года мы завершим установку еще одной такой же линии, - рассказал директор производства «Башкирской содовой компании» Юрий Иванов.

ОЦЕНИТЬ ПО ДОСТОИНСТВУ

По его словам, старый конвейер по фасовке готовой продукции значительно уступал по объемам выработки. С новым оборудованием выпуск знаменитой пищевой соды значительно возрастет. При этом никаких сокращений не произошло – персонал прошел переобучение и готов продолжать работу уже на новой линии. К тому же, как рассказали в БСК, техническая модернизация позволила практически полностью отказаться от использования ручного труда.

Поставщики нового оборудования, итальянская фирма ECI PACKAGING LTD, остались довольны сотрудничеством с БСК. Несмотря на временное «охлаждение» отношений между странами ЕС и Россией, совместные проекты продолжают реализовываться.

- Наша компания – один из крупнейших производителей оборудования для упаковки пищевых продуктов горизонтальной насыпи. В Башкирии линии итальянского производства подобного уровня устанавливаются впервые, да и в России их не так уж и много, - говорит представитель фирмы Калоджеро Риццо.

Как отметили в «Башкирской содовой компании», в ходе модернизации изменился и процесс подачи расходных материалов и складирование готовой продукции – он также стал полностью автоматизированным.

Достоинства новой упаковки под старым брендом хозяйки могут оценить уже сейчас – первые партии новых пачек соды уже скоро поступят на прилавки магазинов.

-Хотелось бы отметить, что мы кардинально изменили внешний вид упаковки, в том числе раскрой. Теперь не нужно разрезать ножницами края, чтобы достать продукт - лишь надавить на пачку сверху и она откроется. Также ее можно легко закрыть и поставить в шкафчик. К тому же, пачка стала намного ярче и презентабельнее. Этого мы добились, улучшив качество картона. Он более устойчив от промокания, чем его «предшественник». На новой линии по фасовке совершенна другая система нанесения клея. На старые пачки клей наносился с помощью валиков, а сейчас мы загружаем в специальный блок сухой клей, он расплавляется и наносится под давлением, - рассказал начальник цеха пищевой соды Владимир Федоров.