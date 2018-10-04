«Достали всего переломанного»: 22-летний рабочий из Башкирии чудом остался жив после падения лифта

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-04T16:41:33+03:00

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Жителя села Верхние Киги Дениса Хафизова все знают как веселого и жизнерадостного балагура, но теперь он лежит в коме, прикованный к кровати, и никто из врачей не дает гарантии, что парень сможет вернуться к обычной жизни. Дело в том, что четыре месяца назад 22-летний юноша, выполняя ремонтные работы в шахте лифта, сорвался и упал вниз с высоты второго этажа. Тогда Денис чудом выжил, но теперь нуждается в дорогостоящей реабилитации.

ПОЕХАЛ НА ВАХТУ В ЧЕЛЯБИНСК

Денис с юности не гнушался тяжелой и трудной работы. Несколько лет назад у парня умерла мать, а отец давно не принимал участие в жизни сына. На помощь юноше пришел двоюродный брат, который заменил ему семью. Отслужив в армии, Денис сначала работал в родном селе в автосервисе, а потом решил освоить вахтовый метод и поехал в Екатеринбург, где трудился разнорабочим.

- А в начале июня Денис встретился со своим другом, и тот рассказал, что в Челябинске компания набирает вахтовым методом рабочих для ремонта лифтов, - рассказывает тетя пострадавшего Нуриза. – Мол, и платят там хорошо, хотя работа не из легких. Но Денис никогда не боялся трудностей, а потому сразу согласился.

И хотя Дениса так и не трудоустроили официально, ограничившись наспех распечатанным договором, парень с энтузиазмом принялся за работу. В тот роковой день, 22 июня, он вместе со своим напарником ремонтировал лифт одной из челябинских многоэтажек. Денис забрался в шахту лифта, а напарник отправился в соседний подъезд, чтобы забрать ключи. До сих пор неясно, что же случилось за эти несколько минут, но когда коллега вернулся, то обнаружил Дениса лежащим в луже крови в шахте лифта. Перепуганный мужчина трясущимися руками вызвал скорую помощь.

Врачи до сих пор не дают точных прогнозов, сможет ли парень вернуться к полноценной жизни

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И КОМА

Падение с высоты второго этажа едва не стоило бедняге жизни: Дениса достали всего переломанного. Вдавленный перелом свода черепа, ушиб головного мозга, многочисленные переломы челюсти, ребер, позвоночника, таза, копчика и ног, травмы легких – на теле парня не было живого места. Дениса привезли в реанимации еще в сознании и стали готовить к экстренной операции, но во время попытки интубации, у него остановилось сердце. Почти 40 минут врачи пытались спасти парня, и им это удалось – Денис впал в кому. Два месяца он находился в реанимации в Челябинской клинике, где медики приложили все усилия, чтобы стабилизировать его состояние.

- В конце августа мы перевезли на реанимобиле Дениса к нам, в Верхние Киги, - вздыхает Нуриза. – Мальчик до сих пор находится в коме, и врачи пока не дают никаких прогнозов. Но мы верим, что все обойдется: он молодой, организм сильный. Если удастся собрать деньги на операцию и реабилитацию, Денис обязательно поправится, главное сейчас – стабилизировать его состояние.

Компания, где работал Денис, на контакт с родственниками не выходила: только перечислила на счет 30 тысяч рублей в счет погашения зарплаты, и обещает перечислить еще 80 тысяч в качестве компенсации. До сих пор неизвестно, была ли предоставлена для работы полноценная страховка. Во всяком случае, когда двоюродный брат Дениса приезжал лично на место происшествия – там уже работали новые ребята, и рядом с шахтой лежали страховочные тросы.

«МЫ ПРОСИМ О ПОМОЩИ»

На данный момент врачи в сельской больнице сделали все, что в их силах, и в ближайшее время Дениса выпишут домой. Практически все средства, собранные семьей на лечение, кончились, а чтобы обеспечить парню необходимый медицинский уход, требуются: хирургический отсасыватель, измеритель дыхания и сердцебиения, медикаменты и аспирационные зонды. Чтобы от долгого лежания у Дениса не образовывались пролежни, нужен антипролежневый матрас с компрессором, а также запас впитывающих пеленок, влажных салфеток и подгузников для взрослых. Поскольку питание Денис получает через зонд, необходима дорогостоящая смесь. И это не считая огромной суммы, которая потребуется на реабилитацию после операции. Родным парня не остается ничего другого, как просить помощи у неравнодушных людей, в надежде, что кто-то откликнется на их беду.

Если вы хотите помочь семье Дениса и самому парню выкарабкаться и снова жить полноценной жизнью, просьба обращаться по телефонам 8(905)351-88-50 (Дмитрий, брат Дениса) или 8(909)349-97-24 (Нуриза, тетя).