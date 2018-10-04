Чем Башкирия привлекает туристов, и чего нам не хватает

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-04T15:12:53+03:00

На развитие туризма выделяются огромные суммы, но как оно на деле – выясняла «Комсомолка»

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Башкирия – край, буквально созданный для туризма. Здесь есть все: горы, густые леса, степи, озера и реки.

Самыми популярными местами для отдыха жителей республики остаются озера Кандрыкуль, Аслыкуль и Яктыкуль (Банное). Местные любят ездить на Мамбет, Айгир, Мурадымовское ущелье и Торатау. Туристы из других регионов с удовольствием отправляются покорять священную гору Иремель.

За лето 2018 года Башкирию посетили 872 тысячи человек. Это на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Туризм в республике развивается. Но некоторые проблемы все же есть: отсутствие информации о маршрутах, транспортная инфраструктура. К примеру, до сих пор нет удобного подъезда к озеру Кандры-Куль, а для того, чтобы добраться до излюбленного всеми Айгира нужно «скакать» из одной электрички в другую.

ТУРБРЕНД И ПОЛМИЛЛИОНА НА КАРТУ

Ежегодно на развитие туризма в регионе выделяются большие суммы, но отдых в Башкирии до сих пор «хромает».

Еще шесть лет назад на эту тему высказался Рустэм Хамитов.

- Туризм в моем понимании, это когда к нам приедет миллион человек и оставит здесь 100 миллиардов рублей. А пока у нас «любительщина». Денег мы не даем, в туристическую инфраструктуру не вкладываем. Мы - любители и профессионально этой темой не занимаемся, - отмечал тогда глава республики.

К сожалению, лучше с финансированием не стало и поток туристов в Башкирию не хлынул. Даже несмотря на то, что в апреле текущего года появился туристический бренд под названием «Терра Башкирия».

Конный туризм развивается медленно, и о нем мало кто знает. ФОТО: Андрей КУЗЬМИН

Его заказчиком выступил Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму. По мнению ведомства, он призван «создать яркое современное лицо территории, которое позволит продвигать её на внутреннем и внешнем рынках». К слову, разработка бренда обошлась республике почти в три миллиона рублей.

Это не единственное «изобретение» для увеличения потока туристов в Башкирию.

Так, в июле чиновники обсудили развитие геопарков в регионе. В ходе заседания прозвучало предложение объединить туристические достопримечательности Башкирии единой пешеходной тропой.

Алексей Лачинов, ведущий научный сотрудник Института физики молекул, отметил, что подобные тропы есть во многих странах, в том числе и в США. Создание подобных троп - интересное и популярное направление в туризме.

Идею поддержали многие, в том числе и Хамитов. Министр туризма Вячеслав Гилязетдинов сообщил, что первый такой маршрут уже на стадии разработки. Речь идет о достопримечательностях Южного Урала. Охватит тропа и северо-восток республики. На данный момент она готова примерно наполовину – около 400 километров.

Совсем недавно было решено выделить из регионального бюджета 600 тысяч рублей на разработку карты туристических маршрутов Уфы и республики. На ней укажут туристические объекты и маршруты. Ее тираж превысит 7,5 тысяч экземпляров.

ТУРИЗМ В БАШКИРИИ – ДЛЯ СМЕЛЫХ

Туристы уверены, что карта достопримечательностей облегчит жизнь любителям активного отдыха.

- На самом деле туризм в Башкирии это такая авантюра, - комментирует Ильнур Сагитов, турист, организатор туров и походов по Башкирии. - Хотим добраться на гору, но не знаем как. Нет информации, как туда доехать, а после того, как оказались на месте, не знаем в какую сторону идти – нет маркированных троп или указателей.

В основном мы с группой передвигаемся на автобусе или электричке. На вокзалах, бывает, нет даже расписания, и ты не знаешь, во сколько отходит твой рейс и вообще, будет ли он в нужный день. Приходится заказывать специальный автобус, чтобы доехать до места.

О правильных маршрутах знают только заядлые туристы и просвещенные люди. Если обычный человек в первый раз захочет отправиться в самостоятельное путешествие, с первой проблемой он столкнется уже дома – при построении маршрута он попросту не поймет, как до туда доехать, а потом дойти до нужного места.

За лето 2018 года Башкирию посетили 872 тысячи человек. ФОТО: Андрей Кузьмин

НЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Но больше всего люди недовольны отсутствием информационной поддержки.

- Очень не хватает единого справочника, где есть все туристические тропы. К примеру, «Как добраться, как дойти». Было бы идеально, если бы это сделали в виде карт, - размышляет турист. – Человек не знает, как стать туристом. В итоге он просто идет в туристические клубы, в единственное место, где может чему-то научиться, а появись путеводитель - он мог бы все это узнать без помощи посторонних.

Ильнур приводит в пример Швейцарию – ее природу все лелеют, гордятся ее достопримечательностями и всячески развивают в стране туризм.

- У нас в Башкирии такого культа нет, и очень жаль, ведь у нас очень много красивых и неизведанных мест, - говорит Ильнур.

ТУАЛЕТЫ НА ТРАССЕ – ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ

«Туризм начинается с туалетов» - так считают многие туристы.

Заправочные станции республики до сих пор не оборудованы уборными. Обычно перед глазами – бензиновые колонки и киоск для оплаты. На территории обычно стоит деревянный туалет, у которого, бывает, не закрывается дверь, а иногда в такие места и заходить страшно – вдруг пол провалится.

Если взять автодорогу Уфа – Инзер – Белорецк, ведущую ко многим достопримечательностям, цивилизованный туалет можно найти только в кафе на Инзере. Если «приспичит» пораньше, то придется топать в лес, а потом гадать, не подцепил ли ты клеща.

Что касается других направлений из Уфы, к примеру, в сторону юга России – заправки с хорошими уборными начнутся только в Самарской области.

Долгие годы эта тема казалась многим «смешной». Мол, туалеты – не государственное дело. Вот только практика показывает, что из таких мелочей и складывается настоящий бренд региона. Республику, в которой гостям невозможно даже в туалет нормально сходить, вряд ли можно назвать дружелюбной.

В 2017 году эту тему поднимал Вячеслав Гилязетдинов. Он предложил на базе автозаправочных станций оборудовать зоны отдыха для туристов. Председатель отметил, что на каждой АЗС должны быть чистые туалеты, кофемашина и кафе. В госкомитете по туризму прокомментировали, что на данный момент ведутся переговоры с руководством заправок.