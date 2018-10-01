В Башкирии толпа осадила отдел полиции, требуя выдать зачинщиков массовой драки

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-01T13:36:39+03:00

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Воскресный вечер, 30 сентября, для жителей Баймакского района Башкирии выдался тревожным. Районный отдел полиции окружила толпа мужчин, требующих отдать им на расправу семерых приезжих из северного Кавказа, а все дороги и подъездные пути к району оцепили полицейские кордоны. Причиной столь радикальных мер стала произошедшая накануне массовая драка местных жителей с приезжими рабочими.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Предыстория

В 40 километрах от села Темясово располагается карьер, где ведется добыча природного камня. Некоторое время назад здесь начали работать приезжие. По словам местных жителей, официально карьер был закрыт для разработки, но гостям республики, якобы, удалось договориться с властями.

Конфликт начался еще в прошлый понедельник, 24 сентября. По одной из версий несколько рабочих с карьера приехали в село закупить продукты. В магазине им приглянулась местная 18-летняя продавщица, и приезжие начали к ней откровенно приставать, для убедительности пригрозив ножами. Чудом девушке удалось отбиться от настойчивых ухажеров, а вечером она пожаловалась старшему брату, который немедленно пошел разбираться с обидчиками. Рабочие карьера якобы посмеялись над претензиями и отправили молодого человека восвояси, предварительно побив, чтобы не лез с нравоучениями. Тот уже рассказал о случившемся своим друзьям, и жаждущие мести молодые люди решили навестить рабочих на делянке.

Место, откуда все и началосьФото: Рустем АХУНОВ

По другой версии, четверо кавказцев заглянули в местное кафе, где продавали шаурму. Мужчины вели себя вызывающе, распивали алкоголь, хотя по правилам заведения это было запрещено, громко разговаривали и хватали за руки девушек. Под конец и вовсе перевернули столы и запустили в молоденькую продавщицу шаурмой, заявив, что она отвратительная на вкус. Расстроенная девушка пожаловалась старшим братьям, и те, собрав друзей, отправились «поговорить» с обидчиками.

Собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах сообщил, что в отношении одного из работников карьера было возбуждено уголовное дело из-за хулиганских действий. Как пояснил собеседник, один из гостей республики ответит за дебош и оскорбление продавщицы магазина в Темясово. Таким образом, версия с конфликтом из-за шаурмы, фактически, подтвердилась.

Суббота, 29 сентября

Всю неделю местные жители шептались о бесчинствах, которые творят приезжие. А в пятницу пришла новость: якобы чеченцы «забивают стрелу» местным парням. «Проучим наглецов!»: решили темясовцыи отправились на делянку на разборки. Когда делегация из десяти человек добралась до карьера, то их встретила толпа чеченцев, вооруженная металлическими прутами, ножами и дубинами.

Завязалась драка, в ходе которой серьезно ранили одного из местных жителей. Поняв, что теперь им точно не поздоровится, кавказцы бросились врассыпную в лес. А между тем лагерь уже начал полыхать: дерущиеся опрокинули печку, и пламя быстро перекинулось на тент, а потом и на припаркованный рядом автомобиль.

Карьер, на котором произошла дракаФото: Рустем АХУНОВ

Когда побоище закончилось, молодые люди отнесли на руках своего раненного друга в ближайший медпункт, откуда его перевезли в Баймакскую больницу. Сейчас 22-летний темясовец находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Прибывшие на место происшествия полицейские не стали разбираться, кто был зачинщиком беспорядков, и задержали всех: десятерыхприезжих и девятерых темясовцев.

Воскресенье, 30 сентября

Весть о массовой драке в первой столице Башкирии моментально разнеслась по республике. В пресс-службе МВД по Башкирии утром, 30 сентября, заявили, что конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве. Все подозреваемые были задержаны, их доставили в райцентр, город Баймак. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

Но уже через сутки с момента задержания участников драки на крыльце отдела полиции в Баймаке собралась разъяренная толпа мужчин: они окружили здание, требуя отпустить местных ребят. Резонансный случай заставил съехаться в город более сотни человек, включая общественников и жителей соседних районов.

Несколько десятков людей столпились у крыльца местного отдела полиции, на встречу к ним вышел подполковник полиции. Толпа требовала немедленно отпустить задержанных башкир.

- Есть закон, - успел только сказать представитель МВД.

-Какой закон? – раздались возмущенные вопли. - На каком основании задержали наших ребят?

Не получив вразумительного ответа от правоохранителей, обстановка в толпе начала накаляться.

Толпа активистов до глубокой ночи дежурила у отдела баймакской полиции

Постепенно из дверей отделения под всеобщее ликование и овации один за другим вышли задержанные.Кое-кто из собравшихся требовал выдать им других участников драки – выходцев из Северного Кавказа.

-Отдайте их нам! – кричал один мужчина полицейским. – Вы же не смогли от них признание получить, они вам ни в чем не сознались!

По словам одного из вышедших из отделения полиции, с него брали письменное объяснение о том, что он делал на месте потасовки. Речи о допросе или других следственных действиях в отношении него не велась.

Понедельник, 1 октября

Несмотря на все опасения, уже утром в понедельник в селе воцарился мир и покой. Местные жители спокойно отправились на работу, а дети пошли в школу и детский сад. Атмосфера напряжения спала, а толпа, жаждущая расправы, разошлась, так что усиленной охраны полиции уже не требуется.

Сегодня в Темясово все спокойноФото: Рустем АХУНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Это был бытовой конфликт

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», следователем отдела полиции по Баймакскому району Башкирии принято решение о задержании подозреваемого. В настоящее время подозреваемый допрошен и задержан. Им оказался 25-летний работник карьера.

В ведомстве также подтвердили факт поджога – следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

- В целях объективного и тщательного установления всех обстоятельств преступлений в ближайшее время запланировано проведение ряда следственных действий по уголовным делам, в том числе допросы. Свидетели будут приглашены в Отдел МВД России по Баймакскому району, - заявили в пресс-службе ведомства.

Сложившуюся в районе ситуацию взял под контроль министр МВД по Башкирии Роман Деев. По его указанию на место происшествия выехали сотрудники нескольких подразделений. Так, например, сотрудники управления экономической безопасности и управления по вопросам миграции проверят карьер на соблюдение требований законодательства предприятием по добыче камня.

- Как сообщалось ранее, в ночь на 30 сентября в дежурную часть Отдела МВД России по Баймакскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в селе Темясово. Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве между несколькими мужчинами, в результате один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением, - рассказали в МВД по Башкирии.