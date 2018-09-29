Даниил Квят официально вернулся в «Формулу-1»

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-29T13:35:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Целый год талантливый уфимский гонщик Даниил Квят провел в гаражах «Феррари» и тестировал новинки итальянской конюшни на симуляторах. В то, что он снова вернется за руль болида в качестве боевого пилота, уже никто и не верил. Таких ситуаций в истории «Формулы-1» было масса. Молодым гонщикам давали шанс, они по разным причинам проваливались и больше никогда не возвращались в серию. Но Даниил вновь в строю, и 2019 год он проведет за рулем «Торо Россо», о чем официально команда сообщила сегодня, 29 сентября.

Концерн «Ред Булл» год назад с Квятом поступил очень жестоко. В руководстве не стеснялись говорить, что уфимец чуть ли не слетел с катушек и не может справиться со своими эмоциями. От него требовали топ-результатов, чтобы он соревновался на равных с лучшими гонщиками мира, но при этом не могли предоставить даже опытного механика. Что уж греха таить, под таким прессом Квят «поплыл»: принялся необдуманно рисковать, влетал на полной скорости в стены, сносил с трассы конкурентов, и даже получил за это прозвище «Русская торпеда».

В «Ред Булл» были рады расстаться с уфимцем, так как на контрактах всегда было много гонщиков. Без никакого сожаления молодому парню указали на дверь и отправили восвояси.

В последний свой сезон Квят заканчивал свои гонки именно такФото: GLOBAL LOOK PRESS

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ КАРДИНАЛЬНО

Прошел ровно год, и вот ситуация перевернулась с ног на голову. Посреди сезона стало понятно, что австрийский концерн покидают два талантливых гонщика. Уход Сайнса-младшего еще как-то можно было пережить, а вот когда неожиданно для всех с «Рено» подписал контракт Риккардо стало понятно – у «Ред Булл» проблемы. На главную команду пилотов хватало, а вот что делать с младшенькой «Торо Россо», никто не понимал. Талантливая молодежь уже разбежалась, а большинство опытных либо обиделись, либо успешно выступают в других сериях. И вот руководителям «Ред Булл» снова пришлось обратиться к кандидатуре Квята.

Даниил наверняка сохранил злость к концерну, однако сейчас он не в той ситуации, чтобы разбрасываться подобными предложениями. Наверное, это его единственный и последний шанс по-настоящему закрепиться в «Формуле-1». Команда пусть не самая лучшая, но такая, в которой можно показать свои лучшие качества, обелить репутацию и заслужить новые предложения.

Сейчас «Торо Россо» он нужен как никогда. В итальянской конюшне серьезные перемены. Машина следующего сезона будет максимально приближена к той, которая будет у «Ред Булл». Новые моторы «Хонда» потихоньку приходят к стабильности, и они уж точно лучше тех двигателей от «Рено», с которыми в свое время так мучился Квят. В напарниках у уфимца не будет звездного напарника, то есть по факту он первый пилот «Торо Россо», и это его должно успокоить, потому что теперь толпы конкурентов за спиной нет. Там пусто.

Квят и его девушка Келли ПикеФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ КВЯТУ?

Квят уже совсем не мальчик и ошибок ему прощать не будут. В «Торо Россо» его хорошо знают и ждут качественной работы. Безусловно, он должен перестать терять рассудок во время гонок. Если продолжится серия аварий по вине гонщика, то сотрудничество с уфимцем наверняка ограничится одним сезоном. Он должен показать руководству, что изменился и на него можно положиться.

Квят в последнее время практически не общался с журналистами, был не на виду. Наверняка за это время он хорошенько обдумал ту ситуацию, которая произошла, и сделал соответствующие выводы. Год простоя никак не должен сказаться на его результатах, так как он все-таки оставался в «Формуле-1», даже участвовал в тестовых заездах – заново привыкать к мощным болидам ему не придется.

Уфимец попросту вернулся домой и теперь вновь может заниматься любимым делом. Остается надеяться, что парень повзрослел, и больше не будет совершать детских ошибок. В этот новый шанс надо цепляться намертво.