Чудеса рядом с городом!

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-27T15:34:20+03:00

Пожалуй, нет ни одного человека, который не мечтал иметь собственный дом

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Прогулки по лесу, сбор грибов и ягод, рыбалка на прудах и озерах, велосипедные походы по окрестностям, пикники и шашлыки на лесных полянах, дружеские посиделки в беседке, выезды на лыжах, веселые покатушки на коньках по озерной глади - не счесть всех возможностей, которые предоставляет жизнь за городом! При этом еще, в идеале, чтобы до мегаполиса было рукой подать.

Настал день, когда такое желание проснулось и у меня. Я решила посетить одни из самых популярных жилых комплексов вблизи Уфы от Компании «Жилой Квартал». Пожалуй, одними из самых известных на сегодняшний день – это «Зубово Лайф 2», «Михайловка Грин», «Михайловка Грин 2» и «Гудвилл парк». Концепция поселков отличается, но все равно они так или иначе связаны с природой, экологией – все они находятся загородом, вдали от шума и в окружении лесов.

Жилой комплекс «Зубово Лайф 2»

Коттеджный городок находится в Зубово – довольно известном поселке с уже сложившейся инфраструктурой. Это всего в 9 км от Уфы. От своего дома до центра города будущие жители смогут добраться всего за 10 минут по трассе Уфа-Аэропорт! Только представьте - всего за каких-то 10 минут вы из шумного города перемещаетесь в тихий экологичный «оазис», где рядом лес, а неподалеку река Дема.

Концепция жилого комплекса - все для семей с детьми. И это не случайно – сколько приятных летних вечеров и пикников можно будет проводить на берегу с родными и близкими, рыбачить, купаться, собирать ягоды и грибы. Также для детей и взрослых на территории есть детские игровые и спортивные площадки с прекрасными каруселями и безопасным покрытием. Конечно, проект предусматривает и такие необходимые объекты как: детские садики, школы, поликлинику, торгово-сервисный центр и даже спортивный комплекс. Отпускать детей одних гулять будет не страшно – поселок по периметру полностью огорожен, въезд на территорию осуществляется строго по пропускам.

Очень радует наличие центральных коммуникаций: Интернет, газификации, водоснабжения и, наверное, самого главного центральной канализации.

Но и это еще не все! Уже сейчас в «Зубово Лайф 2» обустраивают собственный «Парк семьи и верности». Беседки, скульптурные композиции, приятный тенек от деревьев, посаженных в парке, здесь все будет способствовать спокойствию и отдыху. Благоприятная экология, чистый воздух, тишина и красивые пейзажи помогут не только отдохнуть от городской суеты, но и принесут пользу здоровью. Для этого не нужно никуда ехать! Достаточно выйти из дома и вот ты в парке на пробежке, наполнив легкие свежим воздухом, расслабляешься на пляже. Мечта? Реальность. Выбрать дом и планировку каждый сможет на свой вкус.

«Михайловка Грин» и «Михайловка Грин 2»

Эта местность давно знакома уфимцам – ведь и зимой и летом Михайловка одно из самых любимых мест для отдыха. Здесь Компания «Жилой квартал» строит сразу два коттеджных поселка «Михайловка Грин» и «Михайловка Грин 2». Находятся они западнее Уфы в экологически благоприятном районе, также свободном от заводов и вредных производств. Дышать здесь хочется полной грудью – воздух чистый и свежий благодаря тому, что поселок окружают реликтовые леса, а еще совсем рядом несколько озер и аквапарк «Лукоморье».

Живописное природное окружение и чистый воздух делают это место желанным для тех, кто стремится перебраться жить подальше от суеты густонаселенного города.

Комфорт здесь чувствуется во всем. От удобного месторасположения до центральных коммуникаций. Не нужно задумываться как подвести газ, воду, ограничивать себя в потреблении воды, как это часто бывает у жителей загородных домов. А центральная канализация, которая проведена в поселке, избавит от множества проблем.

Красивые, уютные и функциональные дома здесь - это еще не все. Жизнь в коттеджном поселке не ограничивается стенами дома и забором участка. Прогулки на свежем воздухе, пробежки по лесным и парковым дорожкам, активный отдых с детьми и семьей - эти прелести загородной жизни, доступны прямо на выходе из дома! Рядом настоящий «озерный край», где летом можно купаться и загорать, в любой сезон ловить рыбу, а зимой кататься на коньках. Жилые комплексы окружены большими лесными массивами, где можно собирать лесные «сокровища», гулять с семьей, друзьями и детьми, а зимой устраивать походы на лыжах.

Застройщик активно обустраивает парки для прогулок и отдыха. Простое и доступное удовольствие хоть каждый день - прогуляться по аккуратным дорожкам, посидеть и отдохнуть на удобных красивых скамейках, позволить себе задержаться допоздна, когда включаются фонари вечернего освещения, наслаждаясь тишиной.

Здесь придумали, запланировали, спроектировали и строят все, что нужно для комфортного проживания - школы, детские сады, центры творчества и раннего развития, спорткомплексы. Все - на территории самих жилых комплексов, чтобы была возможность ходить пешком.

Масштабность серии жилых комплексов «Михайловка Грин» поражает воображение - раньше здесь так никто не строил! В жилых комплексах «Михайловка Грин» есть детские площадки - удобные, современные, с безопасным покрытием для ребят всех возрастов. Для любителей спорта множество площадок: для игры в футбол, волейбол, хоккей и площадки со спортивными тренажерами, на которых можно заниматься на свежем воздухе.

Благодаря отдельному въезду через шлагбаум обеспечивается контроль проезда и прохода на территорию. Свой дом в Михайловке Грин - это прекрасная возможность жить на природе, не уезжая далеко от города.

Жилой Комплекс «Гудвилл Парк»

Поистине сказочное место в окружении природных озер, лесов, где от чистого воздуха может закружиться голова! Вокруг - только поля, леса, озера, небо, и… настоящая тишина, нарушает которую разве что только пение птиц. Это место, где доступна роскошь побыть наедине с природой - без надоедливого шума большого города, вдали от нагруженных автотрасс, в экологически чистом месте. Разнотравье летом, яркие краски осенью, лыжные трассы зимой, буйство запахов и цветов весной! Располагается коттеджный поселок «Гудвилл парк» в поселке Шмидтово – экологически чистой местности в восточной части Уфимского района. Здесь застройщик позаботился не только о комфорте, но и о красоте до мельчайших деталей. Сказка начинается уже с въезда в поселок – природная красота переплетается с архитектурными задумками, арт-объектами и ландшафтным дизайном. Проектируя дома, архитекторы сразу делали их для того, чтобы в них было хорошо большим семьям - просторные комнаты, светлые лестничные пролеты, часто - панорамные окна. Большой бонус – это большие участки, где на газоне с удовольствием будут играть дети, мамы и бабушки смогут разбить клумбы, посадить деревья, папы смогут навести ландшафтную красоту, поставить бани и беседки, а при желании места хватит и огород, на который будет радовать свежими овощами, ягодами и зеленью.

Летом можно будет купаться в близлежащих водоемах, гулять в лесу или в собственном парке поселка, а зимой кататься на лыжах. Дары природы застройщик дополняет спортивными площадками для детей и подростков, благоустроенными парками - для семейного отдыха.

А еще у жителей рядом будет собственный торговый центр «Гудвилл» в котором, естественно, будет и продуктовый супермаркет, и торговые ряды, аптека, кафе, отделения банков, центры детского развития. Одним словом, абсолютно все будет рядом и при желании за пределы поселка можно не выезжать!

Но самое главное – это чувство безопасности. Весь поселок огорожен по периметру, с круглосуточным постом охраны и камерами видеонаблюдения. «Мой дом – моя крепость!» - здесь это не просто слова.

Все дома строятся из полнотелого керамического кирпича – не секрет, что это, пожалуй, самый надежный материал в строительстве – такие дома прочные, в них не жарко летом и тепло зимой. Вы получаете жилье сразу с подключенными центральными коммуникациями и счетчиками - газ, вода, электричество.

Возводит эти прекрасные жилые комплексы всем известный застройщик с надежной репутацией Компания «Жилой квартал», у которого:

17 лет успешной работы на строительном рынке

1576 коттеджей построено

Более 2000 квартир продано

14 жилых комплексов построено и строится

11 многоквартирных домов сданы четко в срок.

*Задать все вопросы можно напрямую застройщику по представленным ниже контактам.

Компания «Жилой квартал»

г. Уфа, ул. Зайнаб Биишевой д. 13

тел. (347) 293-89-51

e-mail: info@gkufa.ru

сайт: жкуфа.рф