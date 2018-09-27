Горсовет Уфы единогласно принял отставку Ирека Ялалова

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-27T10:42:03+03:00

На посту сити-менеджера Ирек Ялалов отработал без малого семь лет Фото: Рустем АХУНОВ

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Сегодня, 27 сентября, состоялось очередное заседание уфимского Городского совета. Ключевым вопросом повестки дня стала отставка Ирека Ялалова с поста главы городской администрации. Напомним, 9 сентября его избрали депутатом Госсобрания-Курултая, а в минувшую субботу, 22 сентября, на партийной конференции «Единой России» выдвинули на пост сенатора от Башкирии.

По традиции, заседание открыл председатель Горсовета Уфы Валерий Трофимов. Он то и предложил депутатам проголосовать за досрочную отставку уфимского мэра, не преминув, при этом, похвалить Ялалова за проделанную работу. Все 27 депутатов единогласно приняли отставку сити-менеджера. На этом посту он проработал без малого семь лет.

- Разрешите от имени всех жителей города и от себя лично, поблагодарить за ваш труд на посту главы администрации города. Оценку вашей и, в том числе, нашей совместно работы, дают в первую очередь, горожане. Но, хотелось бы особенно выделить качественные и количественные изменения в инфраструктуре города. – Заявил Валерий Трофимов сразу после голосования. - Следует вспомнить и успешное проведение саммитов ШОС и БРИКС, и внедрение новых видов взаимодействия органов власти и общественности. Как говорится, руководитель запоминается тогда, оставляет за собой новые мосты, новые дороги, красивые здания, - осыпал комплиментами экс-мэра председатель Горсовета.

В завершении выступления председатель Горсовета наградил теперь уже бывшего мэра Уфы почетной грамотой. Сам виновник «торжества» также высказался на последок.

-Хотел бы поблагодарить Рустэма Закиевича (Хамитова – Прим. ред.) за оказанное доверие. Так получилось, что за семь лет он выдвигал меня на этот пост трижды. За это время мы многое сделали. Например, было построено 55 тысяч новых квартир и 17 тысяч новых домов коттеджного типа. При этом была создана и соответствующая инфраструктура. Вместе мы построили несколько важнейших объектов. Это и Проспект Салавата Юлаева, и Пугачевский мост, новый Затонский мост, два новых подземных перехода, - заявил Ирек Ялалов.

Вспомнил бывший мэр и о своих неудачах, среди которых особо отметил провал проекта скоростного трамвая в Уфе.

-Очень жаль, что для жителей окрестных домов, где должны были проходить пути, личные погреба и металлические гаражи оказались важнее, чем связь двух частей города современным скоростным транспортом, - посетовал бывший мэр Уфы.

Согласно уставу города, до заключения контракта с новым мэром, исполнять обязанности главы городской администрации будет первый вице-мэр Салават Хусаинов.