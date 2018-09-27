2018-09-27T09:54:40+03:00
Общество

Несите денежки: популярная в Уфе компания «Кэшбери» признана финансовой пирамидой

Центробанк попросил следственные органы разобраться с распиаренной группой компаний
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Принесешь сегодня 10 тысяч рублей, к концу года мы тебе отдадим 100 тысяч – вот примерно с такими лозунгами работает в Уфе финансовая группа «Кэшбери». Космические проценты, громкие обещания, агрессивная рекламная компания с привлечением звезд первой величины – как же на это не клюнуть простому обывателю?

Центральный банк России ранее уже предупреждал, что к таким финансовым компаниям и их предложениям нужно отнестись внимательнее. Ну не может какая-либо организация предлагать вклады под 600% годовых в нынешних рыночных условиях, если не использует какие-то сомнительные схемы. И вот от слов в регуляторе, наконец, перешли к делу. С заявлением выступил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях:

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - цитирует слова Ляха пресс-служба регулятора рынка.

В настоящий момент в Генеральную прокуратуру и МВД передана вся имеющаяся информация о «Кэшбери», в скором времени деятельность группы компаний должны проверить.

Напомним, что «Кэшбери» ведет себя крайне активно в пределах Башкирии. Здесь также к рекламной акции привлечены известные медийные персоны в регионе, которые со своим аккаунтов в соцсетях вещают о роскошной жизни и легких деньгах. Правда, найти офис «Кэшбери» в Уфе вещь достаточно затруднительная. Все финансовые операции и диалоги группа компаний предпочитает проводить только дистанционно.

Представители «Кэшбери» пока никак не отреагировал на заявление Центрального банка России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера
В Башкирии подросток угнал машину и разбил ее
В Уфе на площади депо установят памятник машинисту
Ушел в домашних тапочках: в Уфе разыскивают 57-летнего Марата Юнусова
В Стерлитамаке столкнулись три легковушки, погибли двое
Пользователи соцсетей начали глумиться над трагической смертью 12-летней девочки в Уфе
«Надо принять испытание»: Радик Юльякшин лично рассказал поклонникам о своей болезни
В Уфе 33-летняя женщина оказалась в овраге, ее вытащили спасатели
В Уфе парк «Первомайский» облюбовали дикие утки
Найденный без лап в Уфе котенок умер
В Уфе осудили черных риэлторов, завладевших несколькими квартирами
В Башкирии проверят систему экстренного оповещения граждан
Семейная пара из Уфы организовала сеть борделей под видом массажных салонов
Погода в Уфе и Башкирии на четверг, 27 сентября
Появилось видео момента смертельного ДТП под Уфой
В Башкирии бесследно пропал 60-летний Зиннат Минязев
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
«Верю, что живой, и жду»: в Башкирии третью неделю ищут 30-летнего Алима Ханова
В Башкирии ожидается резкое похолодание
В Башкирии в подъезде многоэтажки обнаружили тело 14-летнего подростка
Поиски 35-летнего Андрея Зыбина в Башкирии завершились трагедией: проводится проверка