Несите денежки: популярная в Уфе компания «Кэшбери» признана финансовой пирамидой

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-27T09:54:40+03:00

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Принесешь сегодня 10 тысяч рублей, к концу года мы тебе отдадим 100 тысяч – вот примерно с такими лозунгами работает в Уфе финансовая группа «Кэшбери». Космические проценты, громкие обещания, агрессивная рекламная компания с привлечением звезд первой величины – как же на это не клюнуть простому обывателю?

Центральный банк России ранее уже предупреждал, что к таким финансовым компаниям и их предложениям нужно отнестись внимательнее. Ну не может какая-либо организация предлагать вклады под 600% годовых в нынешних рыночных условиях, если не использует какие-то сомнительные схемы. И вот от слов в регуляторе, наконец, перешли к делу. С заявлением выступил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях:

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», - цитирует слова Ляха пресс-служба регулятора рынка.

В настоящий момент в Генеральную прокуратуру и МВД передана вся имеющаяся информация о «Кэшбери», в скором времени деятельность группы компаний должны проверить.

Напомним, что «Кэшбери» ведет себя крайне активно в пределах Башкирии. Здесь также к рекламной акции привлечены известные медийные персоны в регионе, которые со своим аккаунтов в соцсетях вещают о роскошной жизни и легких деньгах. Правда, найти офис «Кэшбери» в Уфе вещь достаточно затруднительная. Все финансовые операции и диалоги группа компаний предпочитает проводить только дистанционно.

Представители «Кэшбери» пока никак не отреагировал на заявление Центрального банка России.