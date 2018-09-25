Конкурс скрипачей Спивакова в Уфе выиграла 15-летняя испанка
Всю прошедшую неделю башкирская столица принимала участников Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который прошел на малой родине маэстро во второй раз.
Призовой фонд конкурса составил порядка двухсот тысяч долларов - средства на приобретение редких мастеровых инструментов выделили европейский Фонд Вячеслава Кантора, уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов и сам маэстро Спиваков.
СКРИПКА ЗА 140 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
За право получить главный приз - скрипку итальянского мастера Риккардо Антониацци, изготовленную в Милане в 1912 году и стоимостью 140 тысяч долларов, боролись двенадцать молодых музыкантов из России, Испании, Израиля, Японии, Южной Кореи и Эстонии. В финал прошли четверо - испанка Мария Дуэньяс, японец Иссей Курихара и россияне - Федор Безносиков и Степан Стариков. Молодые таланты исполнили скрипичные концерты Паганини, Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона и Петра Чайковского в сопровождении музыкантов Национального симфонического оркестра республики. Поддержали скрипачей и солисты Национального филармонического оркестра России под управлением эстонского дирижера Михаила Герца.
- Мы готовили двенадцать концертов, так как не знали, кто именно из участников конкурса выйдет в финал, - пояснил Михаил Герц. - Выступления финалистов были очень яркими и эмоциональными, хотя мы репетировали всего один день. Жюри было нелегко сделать свой выбор, но в итоге единогласным решением первая премия была присуждена самой молодой участнице конкурса - 15-летней испанке Марии Дуэньяс, исполнившей «Концерт для скрипки с оркестром №1 ре мажор» Николо Паганини.
Юная скрипачка играла с такой страстью, что во время выступления у нее лопнула струна.
На церемонии награждения победителей конкурса побывали президент Фонда Мустая Карима Тимербулат Каримов и Глава Башкирии Рустэм ХамитовФото: Марат МУЛЮКОВ
НАЧАЛА ПОБЕЖДАТЬ С 11 ЛЕТ
Несмотря на свой юный возраст Мария уже успела победить на нескольких международных конкурсах. В мае этого года она завоевала первую премию конкурса скрипачей имени Янкелевича в Омске, а в прошлом - первую премию конкурса имени Моцарта в китайском Чжухае, Гран-при XIV Международного конкурса в Польше и Гран-при Международного конкурса Луиджи Дзанукколли в Италии.
Мария уже выходила на сцену Золотого зала Венской филармонии, была приглашена в качестве участника на многие престижные музыкальные фестивали Франции, Германии и Испании, играла с выдающимися дирижерами.
- Я с семи лет мечтала выступить на одной сцене с маэстро Владимиром Спиваковым, - заявила юная скрипачка после объявления результатов конкурса. - Я очень счастлива, что моя мечта исполнится, меня просто переполняют эмоции!
На заключительном Гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан» Мария в сопровождении оркестра исполнила первую часть Первого концерта Паганини. За дирижерский пульт в этот вечер встал ее кумир - маэстро Спиваков.
- В свои пятнадцать лет я не играл так хорошо, как она, - признался знаменитый музыкант. - Мария очень талантлива, любит музыку и стремится играть все лучше и лучше. Она из многодетной, бедной семьи. Впервые мне довелось ее услышать в Москве, когда ей было одиннадцать лет и она замечательно исполнила испанский танец. Я пригласил ее к себе и посоветовал учиться в Вене у профессора Бориса Кушнира, что она и сделала - ее семья переехала в Австрию. Сейчас она играет с симфоническим оркестром. Ее ждет хорошее будущее.
Уфимка Асия Гарипова была удостоена специального приза конкурсаФото: Марат МУЛЮКОВ
УФА ПРИЗОВ НЕ УВИДЕЛА
Главный трофей конкурса юная скрипачка получит только в Париже, как и обладатель второй премии, 25-летний москвич Федор Безносиков, которому досталась скрипка работы французского мастера Жюля Гранджона (1848 год). Этот инструмент включен в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века».
Ввозить редкие инструменты в Россию было бы слишком дорого из-за высоких таможенных пошлин. Только завоевавший третью премию конкурсант - 22-летний Иссеи Курихара из Японии смог получить свой приз - инструмент работы современного московского мастера Игоря Улицкого. Единственная уфимка, принимавшая участие в конкурсе - 22-летняя Асия Гарипова, получила специальный приз от маэстро Спивакова - тысячу долларов. На эти деньги девушка собирается приобрести собственный инструмент высшего класса. Кроме уфимки, по тысяче долларов от маэстро достались Анне Мильман из Испании, Софии Рохлин из Израиля и москвичам - Степану Старикову и Деннису Гасанову.
Японец Иссей Курихара, завевавший третью премию, увез домой скрипку стоимостью 20 тысяч долларов, которую приобрел сам маэстро СпиваковФото: Марат МУЛЮКОВ
В ПАМЯТЬ О МУСТАЕ КАРИМЕ
Обладатели первой и второй премии, Мария Дуэньяс и Федор Безносиков, получили еще одну премию - «Надежда» от Фонда Мустая Карима. Для вручения на сцену поднялся учредитель Фонда - внук народного поэта Башкирии Мустая Карима - Тимербулат.
- Мустай Карим уделял огромное внимание делу поддержки талантливых молодых людей искусства, - напомнил меценат. - Церемония награждения проходит в день памяти писателя, чей столетний юбилей будет отмечаться в следующем году. И это символично.