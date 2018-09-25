Конкурс скрипачей Спивакова в Уфе выиграла 15-летняя испанка

СЕГОДНЯ 08:46 2018-09-25T08:52:05+03:00

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Всю прошедшую неделю башкирская столица принимала участников Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, который прошел на малой родине маэстро во второй раз.

Призовой фонд конкурса составил порядка двухсот тысяч долларов - средства на приобретение редких мастеровых инструментов выделили европейский Фонд Вячеслава Кантора, уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов и сам маэстро Спиваков.

СКРИПКА ЗА 140 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

За право получить главный приз - скрипку итальянского мастера Риккардо Антониацци, изготовленную в Милане в 1912 году и стоимостью 140 тысяч долларов, боролись двенадцать молодых музыкантов из России, Испании, Израиля, Японии, Южной Кореи и Эстонии. В финал прошли четверо - испанка Мария Дуэньяс, японец Иссей Курихара и россияне - Федор Безносиков и Степан Стариков. Молодые таланты исполнили скрипичные концерты Паганини, Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона и Петра Чайковского в сопровождении музыкантов Национального симфонического оркестра республики. Поддержали скрипачей и солисты Национального филармонического оркестра России под управлением эстонского дирижера Михаила Герца.

- Мы готовили двенадцать концертов, так как не знали, кто именно из участников конкурса выйдет в финал, - пояснил Михаил Герц. - Выступления финалистов были очень яркими и эмоциональными, хотя мы репетировали всего один день. Жюри было нелегко сделать свой выбор, но в итоге единогласным решением первая премия была присуждена самой молодой участнице конкурса - 15-летней испанке Марии Дуэньяс, исполнившей «Концерт для скрипки с оркестром №1 ре мажор» Николо Паганини.

Юная скрипачка играла с такой страстью, что во время выступления у нее лопнула струна.

На церемонии награждения победителей конкурса побывали президент Фонда Мустая Карима Тимербулат Каримов и Глава Башкирии Рустэм ХамитовФото: Марат МУЛЮКОВ

НАЧАЛА ПОБЕЖДАТЬ С 11 ЛЕТ

Несмотря на свой юный возраст Мария уже успела победить на нескольких международных конкурсах. В мае этого года она завоевала первую премию конкурса скрипачей имени Янкелевича в Омске, а в прошлом - первую премию конкурса имени Моцарта в китайском Чжухае, Гран-при XIV Международного конкурса в Польше и Гран-при Международного конкурса Луиджи Дзанукколли в Италии.

Мария уже выходила на сцену Золотого зала Венской филармонии, была приглашена в качестве участника на многие престижные музыкальные фестивали Франции, Германии и Испании, играла с выдающимися дирижерами.

- Я с семи лет мечтала выступить на одной сцене с маэстро Владимиром Спиваковым, - заявила юная скрипачка после объявления результатов конкурса. - Я очень счастлива, что моя мечта исполнится, меня просто переполняют эмоции!

На заключительном Гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан» Мария в сопровождении оркестра исполнила первую часть Первого концерта Паганини. За дирижерский пульт в этот вечер встал ее кумир - маэстро Спиваков.

- В свои пятнадцать лет я не играл так хорошо, как она, - признался знаменитый музыкант. - Мария очень талантлива, любит музыку и стремится играть все лучше и лучше. Она из многодетной, бедной семьи. Впервые мне довелось ее услышать в Москве, когда ей было одиннадцать лет и она замечательно исполнила испанский танец. Я пригласил ее к себе и посоветовал учиться в Вене у профессора Бориса Кушнира, что она и сделала - ее семья переехала в Австрию. Сейчас она играет с симфоническим оркестром. Ее ждет хорошее будущее.

Уфимка Асия Гарипова была удостоена специального приза конкурсаФото: Марат МУЛЮКОВ

УФА ПРИЗОВ НЕ УВИДЕЛА

Главный трофей конкурса юная скрипачка получит только в Париже, как и обладатель второй премии, 25-летний москвич Федор Безносиков, которому досталась скрипка работы французского мастера Жюля Гранджона (1848 год). Этот инструмент включен в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века».

Ввозить редкие инструменты в Россию было бы слишком дорого из-за высоких таможенных пошлин. Только завоевавший третью премию конкурсант - 22-летний Иссеи Курихара из Японии смог получить свой приз - инструмент работы современного московского мастера Игоря Улицкого. Единственная уфимка, принимавшая участие в конкурсе - 22-летняя Асия Гарипова, получила специальный приз от маэстро Спивакова - тысячу долларов. На эти деньги девушка собирается приобрести собственный инструмент высшего класса. Кроме уфимки, по тысяче долларов от маэстро достались Анне Мильман из Испании, Софии Рохлин из Израиля и москвичам - Степану Старикову и Деннису Гасанову.

Японец Иссей Курихара, завевавший третью премию, увез домой скрипку стоимостью 20 тысяч долларов, которую приобрел сам маэстро СпиваковФото: Марат МУЛЮКОВ

В ПАМЯТЬ О МУСТАЕ КАРИМЕ

Обладатели первой и второй премии, Мария Дуэньяс и Федор Безносиков, получили еще одну премию - «Надежда» от Фонда Мустая Карима. Для вручения на сцену поднялся учредитель Фонда - внук народного поэта Башкирии Мустая Карима - Тимербулат.

- Мустай Карим уделял огромное внимание делу поддержки талантливых молодых людей искусства, - напомнил меценат. - Церемония награждения проходит в день памяти писателя, чей столетний юбилей будет отмечаться в следующем году. И это символично.