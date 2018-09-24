Задохнулись дедушка, сын и внук: стали известны подробности гибели трех мужчин в Башкирии

СЕГОДНЯ 12:48 2018-09-24T13:41:40+03:00

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23 сентября в Кушнаренковском районе Башкирии произошел трагический случай - трое мужчин погибли, просто спустившись в погреб.

За сутки до этого хозяин дома разжег дрова в погребе, чтобы его просушить. На следующий день 38-летний мужчина спустился в подвал за картофелем. Через несколько минут ему стало плохо, он потерял сознание. На помощь тут же бросился сосед. Сельчанин тоже стал задыхаться, однако сумел выбраться и даже позвонил в скорую помощь.

Пока сосед звонил медикам, пострадавшего попытались вытащить 87-летний дедушка и 68-летний отец. К сожалению, им выбраться тоже не удалось. Приехавшие на место медики констатировали смерть мужчин. Предположительной причиной смерти стало отравление окисью углерода. Так вышло, что в ЧП погибла семья – дедушка, сын и внук.

Местные следователи уже приступили к проверке.

- Сейчас проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки, после установления всех обстоятельств произошедшего, будет принято решение о возможном уголовном деле, - рассказали в пресс-службе следкома Башкирии.

Впрочем, чтобы установить причину несчастного случая, много времени не понадобится. Это далеко не первый случай, когда люди погибают в подвалах и погребах. Что самое страшное, с каждым годом таких случаев все больше.

ЗАБЫЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ

Похожий случай произошел в апреле текущего года в Уфе. На территории одного из ресторанов погибли пять человек. Сотрудники заведения проводили рядовые работы по спуску воды в канализационном люке. Это стандартная процедура, которую рабочие делали сотни раз, но в тот день все пошло не так. Погибшие отравились газом, скопившимся под люком. Одного вдоха хватало, чтобы люди падали без сознания.

Среди погибших тогда был и сын директора ресторана, который бросился помогать работягам, но задохнулся сам. Но самая горькая судьба в этой истории у многодетной Ани Петросян. Женщина в этот день потеряла сразу двоих родных людей – мужа и отца.

КАК СБЕРЕЧЬ СВОЮ ЖИЗНЬ

В государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям рассказали, что к несчастным случаям чаще всего приводит газ, который собирается в погребе или подвале. Он образовывается при неправильном использовании дезинфицирующих средств.

Кроме того, газ может накапливаться в закрытом пространстве после сжигания травы или веществ, которые используются для борьбы с насекомыми или грызунами. Даже гнилые овощи выделяют ядовитые вещества. Все непригодные для дыхания газы уходят в нижнюю часть погреба.

Чтобы избежать трагедии, в каждом погребе следует установить вытяжную систему вентиляции.

Перед тем, как спуститься в погреб, следует проверить, есть ли там кислород, не пахнет ли там газом. Например, зажечь свечу и опустить её в ведре. Если огонь погас, значит кислорода в помещении нет, там накопились токсичные вещества. В этом случае требуется дополнительное проветривание.

При отравлении появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. Если появятся тошнота, головокружение, шум в ушах, надо немедленно покинуть погреб и выйти на свежий воздух.

Пострадавшего следует вывести на свежий воздух, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючной ремень. До приезда врачей нужно дать понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом.

Если пострадавший уже находится без сознания, нужно провести закрытый массаж сердца вместе с искусственным дыханием до прихода человека в сознание.