Уфимская афиша на выходные 22 и 23 сентября: Дельфин, «Кармен» и «Русский цирк на льду»

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-22T10:22:44+03:00

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НА КОНЦЕРТ

23 сентября в музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Кирова, 27) ждут любителей интеллектуальной музыки на концерт Дельфина. Музыкант уже два десятка лет радует поклонников своим творчеством, полном романтики, психоделики и разных экспериментов - то он погрузится в хип-хоп, то остановится на альтернативном роке, попутно делая остановки в инди-роке, то окончательно найдет себя в электроакустическом звучании.

Дельфин не часто балует фанатов новыми релизами, предпочитая отшлифовывать и доводить новый музыкальный материал до совершенства, - и только тогда представлять его на суд публики.

Может поэтому его новые пластинки поклонники всегда ждут с особым нетерпением - и музыкант никогда не обманывает их ожиданий. Сейчас этот момент как раз наступил - в башкирской столице Дельфин выступит в рамках большого гастрольного тура, с которым катается по стране, чтобы презентовать свой новый альбом с интригующим названием «442». (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 руб.

22 и 23 сентября в РК «Огни Уфы» соберутся любители рока. Здесь пройдет всероссийский фестиваль «Linefest - 2018», в котором примут участие молодые уфимские команды и признанные мастера жанра. Группы «Мастер», «Черный обелиск» станут хэдлайнерами первого дня фестиваля, а «Jane Air» и «Stigmata» - второго. Все хэдлайнеры отыграют полноценные концертные программы. Всего на фестивале заявлено выступление двенадцати групп, которые будут идти в режиме нон-стоп. (12+)

Начало в 15.00

Цена билетов: 1000-1500 руб.

22 сентября любителям классики стоит отправиться в Башкирский театр оперы и балета (ул. Ленина, 5/1 ) , где в рамках XVI Международного фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе» выступит хор Пермского государственного театра оперы и балета «Music Aeterna» - пятикратный лауреат международной премии «Opera Awards», которую еще называют «оперным «Оскаром». Прославленный коллектив гастролирует по всему миру, неоднократно выступал на самых престижных музыкальных фестивалях , в том числе Зальцбургском фестивале. В программе уфимского концерта сочинения зарубежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII-XX веков, а также произведения современных авторов. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 500-3000 руб.

22 сентября в баре «Skazka» (ул. Пархоменко, 155) соберутся фанаты так называемого гангста- и политического рэпа - в рамках большого юбилейного тура «XX лет со дня рождения группы и лейбла DFK» здесь даст ночной концерт группа «Многоточие» - одна из самых известных российских рэп-команд . (18+)

Начало в 02.00

Цена билетов: 250-300 руб.

В ТЕАТР

23 сентября в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) фестиваль «Шаляпинские вечера в Уфе» продолжится оперой Жоржа Бизе «Кармен» в постановке московского режиссера Дмитрия Белянушкина. В главных партиях выступят: лауреаты международных конкурсов, солисты Большого театра республики Беларусь Оксана Волкова (Кармен) и Станислав Трифонов (Эскамильо), солистка «Большого театра» Анна Нечаева (Микаэла), а также солисты Башкирского театра оперы и балета - Гульнара Валеева, Регина Звегинцева, Владимир Копытов, Рим Рахимов, Артур Каипкулов, Владимир Орфеев. В спектакле много массовых сцен, танцевальных номеров, яркие декорации и костюмы. Личная трагедия главных героев представлена в обрамлении масштабных хоров, а экзотический колорит добавят испанские и цыганские мотивы. (16+)

Начало в 18.00

Цена билетов:400 - 2500 руб.

В татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) 22 сентября покажут две спектакля - на основной сцене комедию о женском счастье по пьесе Туфана Минуллина «Шесть невест и один мужчина» (12+), а на камерной - эксцентричную комедию по пьесе Степана Лобозерова «Семейный портрет с посторонним» (16+). 23 сентября здесь можно посмотреть комедию о незадачливом женихе и попытках завоевать сердце красавицы «Похищение девушки» по пьесе Мустая Карима. (12+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

В ЦИРК

22 и 23 сентября поклонникам циркового искусства стоит отправиться на премьерные представления московского цирка «Русский цирк на льду», которые пройдут на парковке гипермаркета «Магнит» ( ул. Маршала Жукова, 30в) . Классические цирковые номера здесь соединили с фигурным катанием: все артисты - акробаты, жонглеры и эквилибристы выполняют сложнейшие трюки на коньках. Специальный гость программы - конно-хореографический ансамбль «Иристон» под руководством народного артиста республики Северная Осетия Таймураза Канукова. (3+)

Начало представлений: 22 сентября в 17.00, 23 сентября в 14.00

Цена билетов: 800-1200 руб., дети до четырех лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного места.

НА ВЫСТАВКУ

22 и 23 сентября в lifestyle-центре «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а) будет проходить всероссийская выставка кошек, в которой примут участие заводчики из Приволжского, Уральского, Сибирского регионов, а также из республики Казахстан. На выставке будет представлено двадцать пять пород кошек, в том числе самых редких. В программе конкурсы, ринги, шоу - кошки будут проходить полосу препятствий и дефилировать по подиуму. В рамках выставки пройдет конкурс «Золотая кошка Уфы», победитель которой отправится на конкурс «Золотая кошка России». В субботу в программе шоу редчайших пород, в воскресенье - костюмированное представление с участием кошек. (3+)

Начало в 14.00

Цена билетов: 100-200 руб., детям до семи лет вход бесплатный.