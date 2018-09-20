«Грибная карта» Башкирии-2018: куда лучше всего отправиться на «тихую охоту»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-20T11:39:13+03:00

Самый богатый на грибы месяц – сентябрь. В лесу можно насобирать опят, рыжиков, белых грибов, сыроежек и лисичек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Какие грибы растут в осенних лесах, и что делать, если заблудился в густой чаще

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Вот и пришли осенние дождики, а значит, скоро пойдут грибочки: опята, маслята, подберезовики, лисички, рыжики, грузди и царские белые. «Комсомолка» подскажет, когда лучше всего отправиться в лес, что делать, если заблудился, и, самое главное, где в Башкирии грибов больше всего.

Самый богатый на грибы месяц – сентябрь. В лесу можно насобирать опят, рыжиков, белых грибов, сыроежек и лисичек.

В октябре количество грибов сокращается, потому что ночи становятся холодными. В это время можно найти зимние опята, грузди и сыроежки.

И самые поздние грибы – ноябрьские. В основном встречаются стойкие сорта, которые прорастают на стволах деревьев или пнях. Грибной сезон заканчивается с первым снегом. В ноябре можно успеть собрать опята и вешенки.

ГДЕ СОБИРАТЬ?

Грибов в Башкирии полным-полно, поэтому не жадничайте: не берите грибы возле крупных городов и вблизи трасс. Отходите дальше от дороги хотя бы на два километра. Стоит помнить, что грибы известны тем, что очень быстро впитывают всякие токсичные вещества. Поэтому - чем глубже в лес и чем дальше от населённых пунктов - тем лучше.

Деревня Языково Благоварского района богата классическими белыми грибами, здесь же можно набрать и подосиновиков. Рыжики можно собрать в деревне Ишкарово в Илишевском районе. Леса Кушнаренковского района богаты груздями обыкновенными и желтыми.

Недалеко от Уфы, в Красном Яре Уфимского района, можно легко найти в полях шампиньоны. Они обычно вырастают после сенокоса. Только вот грибники предупреждают, что земля Красного Яра богата еще и поганками. Будьте внимательны!

Самое большое количество грибов, конечно же, в южной части республики, например, в Белорецком районе полно грибов – на любой вкус и цвет. А в Кандрах много опят и лисичек.

Если нужны подосиновики и маслята, вам нужно ехать в деревню Осоргино, любимое грибниками место. Люди называют деревню «грибным раем».

Самый «опятный» район – вблизи Затона, в поселках Михайловка, Алексеевка, Суровка, Дмитриевка, и окрестности Мелькомбината. Также очень много грибов в селе Нурлино.

Самое большое количество грибов, конечно же, в южной части республики, например, в Белорецком районе полно грибов – на любой вкус и цвет. А в Кандрах много опят и лисичек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ЧЕМ ЧАЩЕ ТРАВЯТСЯ УФИМЦЫ?

Чаще всего любители «тихой охоты» травятся «условно съедобными» грибами: волнушками, валуями, скрипицами и ложными опятами. По словам опытных грибников, самыми безопасными считаются белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный, подосиновик, подберезовик - их ни с чем не спутаешь.

Помните, что грибы нужно хорошо обрабатывать. Например, замочить их на несколько часов в соленой воде, слить ее, затем почистить и варить их не меньше двух часов, чтобы все ядовитые вещества выпарились, иначе рискуете заработать серьезное пищевое расстройство. Не забудьте выбросить червивые грибы - они не годятся.

А СКОЛЬКО СТОИТ?

Если вам не хочется бродить по лесам или попросту не хватает времени – отправляйтесь на рынок. Средние цены на грибы не сильно бьют по кошельку. За килограмм груздей придется выложить от 70 до 100 рублей, а вот за подберезовики продавцы запросят 150-200 кровных. Чуть дороже стоят лисички – до 350 рублей за килограмм, а опята и шампиньоны можно купить всего за 150-200 рублей.

ВОТ ЭТО НАХОДКА

12 сентября 2018 года три женщины из села Буриказганово, что под Стерлитамаком, обнаружили настоящий «грибной Клондайк», выросший на поваленном дереве. По самым скромным подсчетам, количество собранной добычи превышает несколько десятков килограммов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасности в лесу:

- Перед походом в лес сообщите близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

- Откажитесь от посещения незнакомых мест;

- Обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток.

- Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены.

- Надеть нужно яркую одежду. Если вы заблудились, не паникуйте. Если зарядка еще осталась на телефоне, сразу же звоните в службу спасения.

- Если вы все же остались без связи, то идите на звук: железную дорогу или автомобильное шоссе. Если нет ориентиров, лучше выйти на воду – вниз по течению. Ручей выведет к реке, а она уже к людям.

- Если вы нашли натоптанную тропинку в лесу, нужно определить – не звериная ли она. Если ветки бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. С нее нужно немедленно сойти.

- Если пришлось остаться на ночь в лесу, разведите огонь. Желательно не есть никаких грибов и ягод - человек без еды может прожить совершенно безболезненно два дня. Это гораздо безопаснее, чем есть неизвестно что.

- Если на вашем пути появилось животное, то не двигайтесь и дайте ему спокойно уйти. Не поворачивайтесь спиной и не убегайте от него. Медленно отступайте, не сводя с него глаз. Если это волк или дикий кабан, можно залезть на дерево.

- Найти вас будет проще, если вы не будете кружить по лесу, а останетесь на одном месте. Особенно если сможете развести костер. Так что, если чувствуете, что самостоятельно дороги не найдете и точно знаете, что вас будут искать, - оставайтесь на месте, откуда вас будет хорошо видно спасателям.

КОСОЛАПЫЕ ВЫШЛИ НА ПОИСКИ ЕДЫ

В Башкирии осенью активизировались косолапые. Жителей региона предупреждают, что сейчас мишек можно встретить повсюду: в полях и в лесу, ведь они стараются отъесться перед спячкой и бродят везде в поисках лакомств.

Если не хотите наткнуться на косолапого, старайтесь не брать с собой пахучую еду во время прогулок на природе и не бросать ее, где попало. А вот вести себя шумно будет не лишним, медведи боятся громких звуков и обойдут громкоголосую компанию стороной.

Если же мишка все же попадется вам на пути, не приближайтесь к нему и не пугайте. Лучше всего поднимите руки вверх или объединитесь в группу, чтобы показать животному, что вы больше. Даже если страшно - не бегите, а отходите от косолапого медленно, не сводя с него глаз.

БЫЛИ СЛУЧАИ

В Башкирии за десять дней спасатели нашли 17 потерявшихся грибников. К сожалению, один любитель «тихой охоты» был обнаружен мертвым.

В минувшее воскресенье, 16 сентября, семья из Уфы с шестилетним ребенком отправилась за грибами в лес деревни Нагаево. Набрав лесного деликатеса, они собрались домой, однако, быстро осознали, что не знают, как выбраться из чащи. Побродив по лесу до сумерек, они все-таки решили обратиться к спасателям.

Грибники объяснили им, откуда они вошли в лес, так что сотрудники управления гражданской защиты стали прочесывать местность от указанной точки. Несколько часов спустя любителей «тихой охоты» нашли и передали близким. В медицинской помощи они не нуждались, уточнили спасатели.