Погубила себя и своего малыша: 32-летняя Снежана Саликова из Башкирии найдена мертвой

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-19T14:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные небольшая деревушка Осиновка в Бирском районе Башкирии буквально в одночасье превратилась в оперативный штаб полиции и МЧС. Десятки сотрудников двух ведомств непрестанно ведут поиски пропавшей еще в субботу, 15 сентября, 32-летней Снежаны Саликовой. Местные жители до сих пор пребывают в шоке: ранним утром того злополучного дня женщина ушла из дома вместе со своим полугодовалым сыном и бесследно пропала. Родственники женщины незамедлительно обратились в полицию. Ориентировки с фотографиями самой Снежаны и ее грудного ребенка вмиг разлетелись по социальным сетям.

«МЯГКИХ ОБЛАЧКОВ ТЕБЕ, АНГЕЛОЧЕК... »

Спустя почти двое суток после пропажи, местный рыбак нашел бездыханное тело младенца в реке Белая. Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее.

- Сама девушка с мужем в Бирске жили, здесь только ее родители проживают. Маму и папу Снежаны мы можем охарактеризовать только с положительной стороны, они настоящие работяги. Мы до сих пор в шоке от всего этого. Если бы вчера нам сказали, что такое произойдет, никто бы не поверил, - рассказывает председатель Осиновского сельсовета Филус Курбанов.

В тот же день по факту обнаружения тела младенца следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам односельчан, в день пропажи матери с ребенком полицейские обошли всю Осиновку, заглянули в каждый дом. Вскоре о резонансном случае узнали все жители Башкирии.

Как только стало известно о гибели младенца, местные жители заговорили о том, что у Снежаны могла быть послеродовая депрессия. На вести о смерти грудного младенца жители всего Бирского района отреагировали крайне болезненно.

- Как жалко малыша, просто слов нет. Мягких облачков тебе, ангелочек, - пишут в социальных сетях сельчане.

Пока жители Осиновки приходят в себя, сотрудники правоохранительных органов и водолазы МЧС продолжают поиски Снежаны Саликовой.

- Мы предупредили всех жителей, кто ходит на охоту и рыбалку, чтобы были бдительны. Пока что ее ищут полицейские и спасатели, - рассказал сельский глава Филус Курбанов.

ВЕРСИЯ О БОЛЕЗНИ

Мотивы ужасающего поступка молодой матери неясны до сих пор. Версию о том, что Снежана страдала от депрессии, косвенно подтверждает ее мама, Мария Саликова. Она утверждает, что ее дочь подозревала у новорожденного сына страшный недуг - ДЦП. Возможно, именно из-за этих мучительных сомнений девушка решилась на страшный поступок.

- Все пять с половиной месяцев они с малышом не вылезали из больниц. Она все твердила, что у ребенка ДЦП, а врачи не ставили такой диагноз. Дочь не поверила этим врачам и взяла направление в Уфу, чтобы там лечить ребенка. Лежали в инфекционном отделении, чем только не поили ребенка. Он родился у нас с кривошеей на правую сторону. Потом на массаж ходили, в бассейн, было улучшение. Она сама, как сказала, попросила направление в Уфу, две недели там жили. Зять возил ее, - рассказала Мария корреспондентам ГорОбзор.ру.

Отец семейства, Максим Сайпушев, категорически отказывается общаться с журналистами. За все время, прошедшее с момента пропажи супруги, он сделал лишь одно заявление. Всем любителям распространять слухи он посоветовал оставить свое мнение при себе.

-Не дай вам Бог быть на моем месте. Сын у меня здоровый был. До греха довела послеродовая депрессия. Так что, господа мужья и будущие мужья, будьте внимательны к своим вторым половинкам, - написал он в социальной сети.

Спустя почти пять дней после пропажи стало известно о том, что Снежану Саликову нашли мертвой.

- Тело женщины обнаружено в реке Белая, по данному факту зарегистрирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди прочих, следователи рассматривают версию об утоплении ребенка матерью.