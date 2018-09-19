2018-09-19T12:42:36+03:00
Общество

Школьник из Башкирии выиграл точную копию машины из фильма «Такси»

Правда, прокатиться на ней он может лишь в качестве пассажира.
Ольга БОББ
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Парень и сам не верит своему счастьюПарень и сам не верит своему счастью
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«Я до сих пор не понимаю, как так может быть!» - 14-летний школьник из Стерлитамака Ильнур А. все еще не может поверить, что копия знаменитой машины из фильма «Такси» досталась именно ему. Настоящее авто со съемок стоит в музее приключений Пежо, но у копии по сравнению с ним даже есть преимущество – на капоте машины оставил свой автограф исполнитель роли таксиста Даниэля - Семи Насери.

Ученик школы №30, как и десятки тысяч пользователей Youtube, участвовал в розыгрыше легендарного белого Peugeot 406 на канале Luckyman, но оказался удачливее остальных. Рандомизатор выбрал несколько аккаунтов, но именно страничка Ильнура показалась организаторам конкурса достойной доверия, так что машину присудили ему.

Ильнур признается, что водить умеет, но вот прав у него нет. Организаторы розыгрыша предусмотрели возможность победы подростка заранее. По условиям конкурса, если побеждает несовершеннолетий, машина достается его родителям. Так что кататься на новеньком «Пежо» Ильнур будет пока как пассажир.

«Я просто был в шоке»

Школьник из Стерлитамака, судя по всему, и сам не ожидал, что фортуна улыбнется именно ему. Он признается, что был шокирован новостью о выигрыше.

- Всем привет, это я тот самый школьник, который выиграл в этом классном конкурсе. Мне 14 лет, водить я умею, так что не переживайте. Это все произошло так быстро, и я до сих пор сижу и не понимаю, как так может быть. Я никогда не видел, чтобы человек делал конкурс с такой легендарной машиной в призах. Я, как и многие из вас, фанат фильма такси (кроме 5). Когда мне начали писать, мол, ты выиграл, я до последнего не верил в это, я просто был в шоке, - написал обрадованный победитель под видео с розыгрышем.

По его словам, сейчас он подыскивает билет до Москвы, чтобы встретиться с организаторами розыгрыша и потрогать, наконец, свой приз.

Такую машину получит Ильнур, когда вырастет

Такую машину получит Ильнур, когда вырастет

Проигравшие требуют переигровки

Не все участники конкурса оказались довольны исходом. Многие упрекали блогера, устроившего розыгрыш, в том, что тот отклонил ряд аккаунтов, которые посчитал фейковыми.

- Думаю, неправильно было отклонять страницы в ВК, которые похожи на фейк. «Вконтакте» страницу сложно создать, а вот на «ютубе» аккаунт без номера телефона - легко. Да даже просто настрочить комментов с одного аккаунта. Где логика? – возмущаются те, кому повезло меньше.

- Первый выпавший победитель должен был получить автомобиль. Не у всех есть странички в соц.сетях, - негодуют некоторые.

Многие пользователи считают, что разыгрывать автомобиль стоило все же между совершеннолетними людьми, которые смогут им воспользоваться.

- У него нет прав и зачем школьнику такая машина? Разыграй её на Новый Год среди подписчиков. А 300 000 вручи лично победителю. Пусть лучше для учебы эти деньги ему пригодятся, для поступления в ВУЗ или хорошего компа! – рассуждают пользователи.

Однако много оказалось и тех, кто порадовался за юного победителя.

- Можно поздравить победителя! И пожелать всего самого хорошего! – пишут участники.

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