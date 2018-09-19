В Уфе появится новые развязки, мосты и подземные переходы

СЕГОДНЯ 08:05 2018-09-19T08:14:52+03:00

Власти города рассказали, как будет выглядеть столица через несколько лет

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В ближайшее время уфимская мэрия намерена всерьез взяться за благоустройство транспортной инфраструктуры. На очередном оперативном совещании в мэрии о грандиозных планах рассказал начальник столичного управления по строительству дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов.

«БОЛЬНЫЕ» ПУТЕПРОВОДЫ

Начал чиновник с состояния уфимских мостов. Напомним, что прошлой зимой внезапно выяснилось, что «старый» мост через реку Белую находится в предаварийном состоянии. Сперва движение по конструкции ограничили, а потом и вовсе запретили. Одновременно с этим строители начали ремонт моста. Сроки окончания несколько раз переносились – первые машины поехали по нему только в конце июля. Но, по словам Ирека Ялалова, новый «старый» мост прослужит максимум три сезона. Кроме того, его будут закрывать, когда температура воздуха опустится ниже -30 градусов. Проблема осложняется «островным» положением Уфы – со всех сторон город омывается реками, соответственно, выехать из города можно только по мостам.

- Мы неоднократно вносили на рассмотрение вопросы состояния транспортной инфраструктуры. На совещании с главой республики мы приняли ряд принципиальных решений, - продолжил Муслимов. – В срок до конца 2021 года необходимо выполнить капитальный ремонт моста через реку Уфа в поселке Шакша и капитальный ремонт «старого» затонского моста. В 2019 году мы обследуем данные сооружения и проведем госэкспертизу в Москве.

Кроме того, чиновник рассказал, что ведомство планирует исправить ситуацию с выездом из Уфы в сторону сел Зинино и Нагаево. Дело в том, что пропускную способность моста через Уфимку серьезно ограничивает проезжая часть по улице Пугачева. Шесть добротных полос движения по мосту упираются в разбитую проезжую часть в три полосы на «прибрежной» дороге. Учитывая, что все больше уфимцев предпочитают жить в пригородных поселках, эта ситуация каждый вечер создает серьезные пробки.

- В срок до 2023 года мы будем проводить поэтапные работы по проектированию и строительству транспортного коридора по улицам Заки Валиди – Пугачева – Генерала Рыленко. Из-за застройки этого района пропускная способность дороги исчерпалась. В скором времени в Кузнецовском затоне появятся еще 450 тысяч «квадратов» жилья, - напомнил Муслимов.

Задача перед строителями стоит серьезная. В рамках проекта будут совмещены сразу несколько реконструкций. Чтобы повысить пропускную способность перекрестка улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, власти расширят его на несколько полос.

- Проект разработан и готов к реализации. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 808 миллионов рублей.

ВЫХОД НА НАБЕРЕЖНУЮ «КАК В КАЗАНИ»

Затем работа продолжится далее к улице Пугачева. У Монумента Дружбы, на месте одного из самых долгих уфимских пешеходных светофоров, планируют установить подземный переход через проезжую часть. Он соединит памятник и новую уфимскую набережную. Точно такой же переход соединяет набережную и Кремль в Казани.

- Это позволит ликвидировать светофорное регулирование у остановки общественного транспорта. Проект также готов к реализации. Стоимость работ составит 142 миллиона рублей.

Ирек Ялалов назвал проект перехода шикарным. По его словам, он создаст безопасный прекрасный пешеходный маршрут. Помимо этого, мэр напомнил о еще двух проектах пешеходных переходов.

- На улице Пушкина студенты массово нарушают правила дорожного движения. Один из переходов мы планируем построить там. Второй переход соединит улицы Мустая Карима и Верхнеторговую площадь, - отметил мэр.

В 2019 году власти планируют перейти непосредственно к реконструкции улицы Пугачева. Согласно планам, на месте появится новая четырехполосная дорога c разделительной полосой. На каждом перекрестке будут установлены съезды.

Для того чтобы позволить автомобилистам быстро добираться от улицы Пугачева до Софьи Перовской, в районе обустроят новую улицу, названную в честь генерала Рыленко. Она будет проходить параллельно Арамавирской, и станет «нижним» продолжением улицы Степана Кувыкина.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Далее строители будут организовывать новый переезд через железнодорожные пути в районе поселка Зинино. Напомним, что ранее здесь произошли сразу несколько резонансных ДТП на путях. Местные жители спешат оказаться дома, и пытаются проехать опасный участок на запрещающий сигнал.

- В часы пик время ожидания проезда составляет порядка 60 минут. Нам поступало много обращений от граждан. Вскоре город получит деньги на выполнение проектных работ по строительству новой развязки. Работы должны будут начаться в период с 2019 по 2021 годы, - заявил Муслимов.

Ирек Ялалов, в свою очередь, отметил, что на этом участке дороги городские власти столкнулись с самовольным захватом земель. Ранее местные жители построили на земле временные участки, которые потом перевели в свою собственность. Сейчас городу придется искать методы урегулирования – выкупать территорию и строить на ней дорогу. Этой обойдется в дополнительные расходы.

Не забывают строители дорог и участки в новых микрорайонах. Например, сейчас идет активная застройка уфимского Глумилино. Выходит так, что некоторые компании оставляют после стройки разбитые дороги вместо удобной для жильцов инфраструктуры.

- Опять мы столкнулись с проблемой освоения новых площадок. Жилье строится, и дорог нет. Наша задача – строить дороги опережающими темпами. Или давайте просто не строить дома. Вроде делаем благое дело, а потом обрекаем жильцов на хождение по грязи. Никак мы не можем остановить эту гонку за квадратными метрами.

ВОСТОЧНЫЙ ВЫЕЗД

Еще одним интересным проектом станет строительство долгожданной развязки, соединяющей улицу Города Галле и проспект Салавата Юлаева. Для этого первую улицу реконструируют.

- Проект 2007 года не был реализован. Сейчас нужно скорректировать его под условия нынешней транспортной ситуации. Благодаря этому уменьшится количество сносимых домов. Кроме того, мы учтем новые условия, - сообщил чиновник, явно намекая на строительство «Восточного выезда» из башкирской столицы.

Сам проспект Салавата Юлаева планируют увеличить до улицы Сельской Богородской. Это позволит без пробок добираться из центра города в промзону и обратно.

- Проект госпэкспертизы одобрен. Проспект Салавата Юлаева продолжится на 4,9 километра. На трассе появятся несколько транспортных развязок – на пересечении с Бикбая, Ватунина и Сельской Богородской. На первый этап строительства планируется потратить 12,9 миллиарда рублей.

НОВЫЙ МОСТ

Напоследок чиновник вновь заговорил о проекте нового моста, которой в перспективе соединит улицу Комарова с противоположным берегом реки Белой.

- Лихачевская промзона и прилегающие к ней городские территории активно развиваются. Затонский мостовой переход испытывает сильную нагрузку. Поэтому необходимо строить новый переход в районе улицы Комарова. В 2016 году мы подготовили проект моста общей протяженностью почти семь километров. Проект также получил положительную оценку экспертизы в Москве. Общая стоимость составила 8,3 миллиарда рублей, - рассказал Муслимов.

Логично, что такой большой проект будут выполнять в несколько этапов. Сперва власти планируют построить сам мостовой переход. Протяженность «водной» части составит 1,2 километра. Затем начнется строительство автомобильных дорог, связывающих Уфимский район со столицей.