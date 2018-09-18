Поехал за «калифорнийской» мечтой: житель Стерлитамака рассказал, как покоряет Голливуд

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-18T14:48:22+03:00

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За свою непродолжительную карьеру начинающий голливудский актер Альфред Габидуллин уже успел сняться во многих американских фильмах и телесериалах. Судьба свела его на одной съемочной площадке с мировыми звездами и именитыми режиссерами. Простой парень из Стерлитамака поработал вместе с Бредли Купером, Леди Гагой, Дуэйном Джонсоном, Терри Крюзом и Тарой Рид, снялся в телесериале Сета МакФарлейна и стал членом гильдии актеров. Теперь у него есть несколько агентов, которые «выбивают» ему приглашения на кастинги к знаменитым режиссерам на крупнейшие киностудии в Калифорнии. Есть в его фильмографии и две главные роли в картинах американского режиссера корейского происхождения Сунго Филлипа Муна.

В редакцию «Комсомольской правды» Альфред пришел вместе со своей мамой Альфией. Семья Габидуллиных решила поделиться своими впечатлениями о жизни и работе в Америке и приоткрыть завесу тайны голливудского кинематографа.

СТЕРЛИТАМАК - ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Не так давно Альфред дебютировал в качестве режиссера и сценариста. Его короткометражная лента «Вендиго» завоевала первое место на трех кинофестивалях - американских «Los Angeles Film Awards» и «Motion for Pictures» и отечественном «Russian International Horror Film Awards».

Любительская картина Альфреда взяла первые призы на трех кинофестиваляхФото: Личный Архив

- Снимали мы этот фильм в Стерлитамаке. Сами понимаете, из аппаратуры ничего профессионального и дорогостоящего у нас не было, а главные роли там исполнили мои бывшие одноклассники. Я с самого начала готовил эту короткометражку для фестивалей и отправлял их куда только можно. Победа на трех конкурсах стала приятной неожиданностью, - рассказывает Альфред.

В послужном списке стерлитамакского актера есть и музыкальные эксперименты - он снялся в клипах настоящих икон поп-музыки Кэти Перри и Никки Минаж. Работал и с начинающими американскими певцами, в том числе, исполняя не совсем привычную для себя роль танцора.

В беседе с мамой Альфреда мы попытались узнать, каково это - воспитывать человека искусства.

-Как восприняли идею сына поехать учиться в Америку на актера?

- Восприятие - такого слова не знаю (улыбается), а вот активное участие принимала. Я сама влезла в эту актерскую среду и влюбилась в нее. Познакомилась с интереснейшими людьми - действующими актерами. Они приняли меня, как свою. Буквально водили меня везде за руку, все рассказывали, объясняли. Я даже для своей фирмы рекламный ролик сняла в Лос-Анджелесе, - говорит Альфия Габидуллина.

Как рассказала женщина, с самого детства было понятно, что Альфреда ждет необычная творческая судьба – с малых лет мальчик усердно учил английский язык.

- Все это происходило без принуждения и моего участия. Самое интересное, что когда мы пришли в гимназию с углубленным изучением английского, нас не приняли. Учителя заявили, мол, с таким знанием языка вам здесь делать нечего! Я была в недоумении: неужели столько усилий, и все зря? - вспоминает мама актера.

Как выяснилось позже, Альфред учил не классический английский, а его американский вариант. Все усилия окупились, когда он пришел поступать в университет в Лос-Анджелесе - с экзаменаторами он говорил без акцента, что и повлияло на его зачисление.

- Сначала мы поехали в Дублин, где записались на курсы разговорного английского. Там почти месяц жили порознь: он сам по себе, я сама по себе. Он находился в студенческом городке, а я в отеле. И вот, когда обучение подошло к концу, я вдруг узнаю, что мы едем поступать в Лос-Анджелес, учиться на актера. Тогда же мы нашли программу «Паспорт в Голливуд», связались с куратором и отправились в Америку. Там Альфреда поднатаскали в актерском мастерстве, и уже после этого он сдал вступительные экзамены.

Затем, когда мы с сыном снова разделились, я сама познакомилась с преподавателями этих курсов. Они мне помогли с английским и научили не бояться камеры. Уже потом, в Голливуде, благодаря этим знаниям, я сняла собственный рекламный ролик, - говорит она.

Путь в большое кино для Альфреда начался через программу «Паспорт в Голливуд»Фото: Личный Архив

По словам Альфии Габидуллиной, актерская стезя сложная, но интересная.

- Будь я помоложе и немного талантливее, я бы тоже выбрала эту профессию. Люди искусства - совершенно другие. К тому же, я безумно влюбилась в Лос-Анджелес, потому что находилась там не как туристка, а смогла окунуться в мир кино, - делится она.

КАЛИФОРНИЙСКАЯ МЕЧТА

У самого Альфреда мы решили поинтересоваться, почему он выбрал именно Голливуд, а не подал документы в наши вузы, где также готовят актеров и сценаристов.

- С детства мы росли, в основном, на американских фильмах. Российское кино я тоже смотрел, но с начала 2000-х, я считаю, что оно пошло не туда. И с некоторых пор я попросту перестал следить за тем, что снимают на Родине. Конечно, есть у нас и ВГИК и МХАТ, где готовят актеров. Но, послушав знакомую, которая там учится, твердо решил, что туда поступать не буду. Английский я знал едва ли не лучше русского, вот и решил попробовать себя в Голливуде. К тому же, мне хотелось испытать себя - у меня был разговорный английский, но не было практики в актерском искусстве. Чем не вызов? - поясняет он.

- Что тебе показалось самым удивительным и необычным в Калифорнии? Может, что-то показалось и вовсе шокирующим?

- Шокировало меня там многое. Во-первых, это размер города Лос-Анджелес. Сам-то я из Стерлитамака, разница ощутимая. Во-вторых, огромная разница в менталитете. Как оказалось, контактировать с людьми там намного легче! Спустя пять лет я вернулся сюда и понял: здесь мне гораздо сложнее завести разговор. Там, в Калифорнии, на улице с тобой могут просто заговорить незнакомцы. Подойдут и спросят: как дела? Это как в картине Алексея Балабанова «Брат-2», когда главный герой удивляется, почему его все об этом спрашивают. Меня это немного шокировало, - вспоминает Альфред.

По его словам, в Лос-Анджелесе практически вся жизнь завязана на искусстве, оно повсюду. Можно сесть в такси и в ходе разговора с водителем выяснить, что он сценарист. Причем он на полном серьезе достанет папку из бардачка и даст тебе почитать.

- Как я понял, туда едут не за «американской мечтой», а за «калифорнийской». Именно поэтому там ты найдешь темы для разговора практически с каждым. Будь то шумная вечеринка или официальная встреча - общий язык найдется со всеми, - говорит он.

Для настоящего актера нет ничего невозможногоФото: Личный Архив

При этом актер отмечает, что менталитет все же у нас совершенно разный. То, что в России считается нормальным, в Америке таковым не является. Самый яркий пример - чаевые.

-У нас тоже можно дать на чай, но там ты просто обязан это сделать, даже если не хочешь. У меня бывали такие случаи. Например, в начале фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» один из героев с псевдонимом «Розовый» объясняет, почему не хочет давать чаевые. Так вот, мои одноклассники называли меня «Розовым», потому что я также постоянно отказывался давать на чай! Я, конечно, пытался объяснить им, что сам должен выбирать, платить или нет, но это бесполезно. Дело в том, что у них уже в менталитете это заложено - хочешь или нет, но должен заплатить. Даже если тебе не понравилось обслуживание, все равно - минимум 10% от стоимости заказа ты даешь на чай официанту.

ЭТО ВАМ НЕ АМЕРИКА

Мы попросили Альфреда развеять или подтвердить миф о том, что американцы, в большинстве своем, не являются «универсалами» в работе. Проще говоря, специалист в той или иной области не выходит за рамки своих обязанностей. Просто потому, что не может.

- Я не могу говорить за всех американцев. Поймите, Калифорния - это, если можно так сказать, другая страна. И люди там, как правило, всесторонне развиты. Когда я учился в университете, мне больше понравился актерский курс, нежели режиссерский. Там из нас действительно готовили «универсалов». Одно могу сказать точно: мне очень помогло обучение в российской школе. Наше образование – уникальное, - говорит актер.

По его словам, американская система образования предполагает, что школьники сами выбирают, какие предметы будут изучать.

- Из-за этого они могут и не обладать кое-какими знаниями. Например, кто-то географию не очень знает, другие историю. Что касается мифа об ограниченности американцев, то в Калифорнии это не так, - подытожил Альфред.

В качестве примера он рассказал историю о том, как встретил в Лос-Анджелесе известного режиссера. Он работал в такси.

- Для нас с другом это был шок. После общения с ним я понял, что даже если кто-то из этого сообщества актеров и режиссеров потеряет работу, они без проблем найдут себя в чем-то другом, - говорит Альфред.

- Удивительная история произошла с нами, когда мы только приехали в Лос-Анджелес, - подключается к разговору Альфия Габидуллина. - Мы с сыном говорили по-русски, и вдруг таксист тоже подключился к беседе. Как оказалось, он бывший директор студии «Союзмультфильм»! При этом у него там есть и своя студия, и съемки регулярно проходят. А таксует мужчина в перерывах между съемочными днями, - удивляется женщина.

ВСЕ БОЛЬШИЕ АКТЕРЫ - ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

- Скажи, Альфред, кто из «фабрики грез» оказал на тебя наибольшее влияние, как актера? Чье творчество стало для тебя образцом для подражания?

- С самого детства я придерживался правила «не сотвори себе кумира». Конечно, я наблюдал за работой прославленных мастеров Голливуда, но желания скопировать кого-то из них у меня не было. По правде говоря, на меня больше повлияли учителя из киношколы. Все они были действующими актерами и пользовались популярностью в Америке в 60-70-х годах. Из мастер-классов, которые проводили для нас в университете, особое впечатление на меня произвел звезда фильма Джеймса Кэмерона «Аватар» Стивен Лэнг. Он показал нам несколько своих образов, которые создавал сам. Меня впечатлила его самоотдача, как он погружается в работу, как буквально становится тем, кого изображает, - рассказывает Альфред.

В гости к ученикам киношколы приходили и мировые знаменитости. На фото: группа Альфреда с Уиллом СмитомФото: Личный Архив

Еще один актер с мировым именем, который, по словам уроженца Башкирии, произвел на него неизгладимое впечатление - Брайан Крэнстон. Многократный обладатель престижных премий «Эмми» и «Золотой глобус», звезда телесериала «Во все тяжкие» также проводил мастер-класс для студентов Лос-Анджелесского отделения киноакадемии.

-Брайан, наверное, милейший человек, из всех, кого я видел. Он производит впечатление самого спокойного в мире. Так вот он рассказывал нам, как работал над своими ролями, как трудно было перевоплотиться. Говорил, что когда приходил домой, даже жена старалась с ним особо не разговаривать, - вспоминает Альфред. - Приобщившись к этому миру, я понял кое-что важное. Все большие актеры - обычные, спокойные люди. Порой меня обескураживает такой подход к ним, как у желтой прессы. Как правило, в жизни они совсем другие, чем в объективе камеры, - подводит итог актер.

Что касается человеческих качеств тех, кого обыватели привыкли видеть только на ковровых дорожках или с экранов кинотеатров, подробнее рассказала Альфия Габидуллина.

- Я старалась как можно чаще появляться на киностудиях, где снимался сын. Выглядит там все просто потрясающе! Стоит много красивых и дорогих машин, вокруг прицепы-трейлеры. В одном месте стоит буфет, где продают еду в контейнерах. Там нет никаких различий - в очереди стоят все, независимо от того, звезда ты или нет. Так вот, стою я как-то в очереди за обедом, а за мной… Джулия Робертс, - рассказывает мама Альфреда. - Это в очередной раз доказывает, что никаких зазнаек там нет и от «звездной болезни» никто не страдает, - подводит итог мама Альфреда.

ОРЕОЛ ТАИНСТВЕННОСТИ ИЛИ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО?

По ее словам, обстановка на крупнейших киностудиях окружена ореолом секретности. Когда человек попадает на территорию, он сдает мобильный телефон и всю аппаратуру, которая может использоваться для фото или видеосъемок. Все это делается для того, чтобы в сеть не попали снимки актеров.

- Они ведь тоже люди и могут расхаживать без грима, макияжа или просто в халате гулять. Поэтому их надо защитить от посторонних глаз, - рассказывает Альфия Габидуллина.

- Я больше скажу, сам кастинг актеров - тайна за семью печатями, - вторит Альфред. - Когда агент зовет тебя на кастинг, ты не знаешь ни названия будущего фильма, ни имени режиссера, ни, естественно, исполнителей главных ролей. Все это раскрывается в последний момент. При этом пользоваться мобильными и делать фото со встречи с режиссером категорически запрещено. По условиям контракта, пока идет съемка и монтаж фильма, тебе вообще нельзя о нем говорить. Я и сам до сих пор связан такими обязательствами - несколько фильмов с моим участием еще не вышли на экраны, - говорит он.

О ТВОРЧЕСТВЕ И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

По его словам, за время работы на крупнейших киностудиях Голливуда ему пришлось неоднократно перевоплощаться в самые удивительные образы.

- Самое сложное в работе актера - это стать кем-то другим. Одним из самых сложных для меня образов стала роль человека с ограниченными возможностями. Как я катался на инвалидной коляске по Лос-Анджелесу, никогда не забуду. Делал я это для того, чтобы лучше вжиться в роль. Но если за инвалидом можно понаблюдать, поговорить, чтобы узнать, как и чем он живет, то как пообщаться, например, с инопланетянином? Был у меня такой необычный опыт: я играл пришельца в телесериале. Это, пожалуй, самый необычный образ из всех, что я на себя примерял, - делится Альфред.

В планах актера - сняться в мюзиклеФото: Личный Архив

В родной Стерлитамак Альфред вернулся ненадолго. В скором времени он рассчитывает получить рабочую визу в США и продолжить работу на «фабрике звезд».

- После окончания киношколы у меня была виза, позволяющая мне работать в Голливуде еще целый год. Сейчас я готовлю документы для получения полноценной рабочей визы. По возвращении планирую продолжить сниматься, - делится планами актер.

Сам Альфред мысленно уже там и строит далеко идущие планы.

- За этот год я многое попробовал, поучаствовал в различных проектах. В моей карьере есть не только кино и сериалы, я снимался и в клипах, и в театре играл! По возвращении хочу покорить еще одну вершину - сыграть в мюзикле. В Калифорнии этот жанр не очень востребован, ибо есть Бродвей, где работают истинные «Короли мюзикла». Но я думаю, что попробовать себя в этом жанре будет интересно и увлекательно, - делится планами актер.