Победитель II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова получит инструмент стоимостью 9,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:34 2018-09-18T12:42:04+03:00

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В минувший понедельник в Уфе - на малой родине знаменитого музыканта и дирижера Владимира Спивакова открылся II Международный конкурс его имени, в котором примут участие двенадцать молодых и исполнителей из шести стран мира - России, Израиля, Испании, Эстонии, Кореи и Японии. Общая сумма призового фонда составляет около 14 млн рублей - победители конкурса получат редкие мастеровые скрипки . На состоявшейся накануне конкурса пресс-конференции с участием министра культуры Башкирии Амины Шафиковой и членов жюри была озвучена стоимость инструментов . Так завоевавшему Первую премию конкурсанту достанется инструмент 1912 года работы итальянского мастера Риккардо Антониацци, который был приобретен Фондом Вячеслава Кантора. Скрипка стоимостью 140 тысяч долларов прилетела в Уфу из США в сопровождении известного скрипичного мастера Джулии Рид.

- Скрипка в идеальном состоянии, - отметил Владимир Спиваков . - Хочу поблагодарить Джулию Рид, которая прилетел из Нью-Йорка - я бы сказал, что она совершила подвиг, потому что полгода хранила инструмент в сейфе. Чтобы его не купили, она просто его спрятала - так поступают друзья.

Китайская скрипачка Цянь Чжоу и ее японский коллега Такаси Симидзу вошли в состав жюри конкурса. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Обладатель второй премии получит инструмент 1848 года французского мастера Жюля Гранджона стоимостью сорок тысяч долларов, который специально для конкурса приобрел друг Дмитрия Хворостовского, уфимский бизнесмен и меценат Василий Пеганов. Эта скрипка включена в книгу «Сокровищница французских струнных инструментов XIX века». А третью скрипку работы современного российского мастера Игоря Улицкого стоимостью двадцать тысяч долларов приобрел сам Владимир Спиваков. Маэстро подчеркнул, как важно молодым музыкантам иметь собственный инструмент отличного качества - и именно такие скрипки получат победители. Сам Владимир Спиваков, кстати, до сих пор не смог стать обладателем инструмента своей мечты.

- Мне нравятся инструменты Страдивари. Я играю на таком инструменте, но он мне не принадлежит, а дан в пожизненное пользование, - пояснил маэстро.- Это скрипка 1712-1713 года, а дерево, из которого она сделана еще старше. Думаю, ему лет четыреста, не меньше. Кстати, «главный врач» этой скрипки, которую я называю «Любашей», как раз Джулия Рид - больше я ее никому не могу доверить.

Российский музыкант Сергей Догадин - победитель десяти международных конкурсов - самый молодой член жюри. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Скрипки победителям вручат на Гала-концерте, который пройдет 21 сентября в ГКЗ «Башкортостан». Среди тех, кому предстоит за них побороться , оказалась и уфимка - 22-летняя Асия Гарипова, которая сейчас учится на оркестровом факультете кафедры скрипки и альта Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а также является солисткой оркестра при Союзе художников Санкт-Петербурга и участницей оркестра «Северная симфония» театра «Мюзик-холл». Уфимка несколько раз принимала участие в концертах Фонда Владимира Спивакова, выступала с оркестрами под управлением известных дирижеров, в том числе итальянского маэстро Фабио Мастраджело. Несколько раз становилась лауреатом между народных и всероссийских конкурсов, но молодой скрипачке предстоит нешуточная борьба - среди ее соперников очень сильные музыканты, многие из которых уже не раз становились победителями престижных международных конкурсов. К тому же на жеребьевке Асия Гарипова вытянула номер с цифрой двенадцать, а это значит, что выступать ей придется последней. Первый тур конкурса пройдет уже сегодня, 18 сентября, в ГКЗ «Башкортостан». Послушать участников может любой желающий - вход в зал свободный. Уфимка выйдет на сцену в 20.00 и исполнит произведения Баха, Моцарта и Паганини. Поболеть за землячку можно будет и на сайте конкурса vsvc.org , где идет онлайн-трансляция туров.