2018-09-14T14:31:47+03:00
Общество

В Уфе потерявшийся маленький мальчик с помощью рисунков объяснил полицейским, где он живет

Больше суток 4-летний Рашит пробыл в социальном приюте
Эльвина АПАРИНА
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фото: скриншот телеканала БСТфото: скриншот телеканала БСТ
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12 сентября поздно вечером, около 22 часов, в Уфе в Черниковке неравнодушная уфимка обратила внимание на маленького мальчика, который разгуливал по району совсем один. Уже темнело, и женщину насторожило то, что рядом с ребенком никого нет. Тогда она решила обратиться в полицию. Прибывшие на место сотрудники ППС увезли малыша в отдел,. Единственно, что он смог рассказать полицейским, что его зовут Рашит.

Ночь мальчик провел в социальном приюте, куда его разместили стражи порядка. Никаких звонков и объявлений по поискам ребенка так и не поступило. Утром 13 сентября информацию подхватили все городские СМИ, которые информационно хотели помочь найти родителей ребенка.

НАРИСОВАЛ ДОМ КАРАНДАШАМИ

Все время, пока находился в социальном приюте, Рашит вел себя спокойно, не плакал, ждал, пока за ним вернутся. Взрослые угощали его конфетами, но тот не соглашался их брать – говорил, нельзя ему много сладкого.

Полицейские пытались узнать адрес Рашита, но он его не знает, объяснить, где он живет, мальчик смог только с помощью рисунка. В репортаже «Башкирского спутникового телевидения» Рашит берет цветные карандаши, листочек .

- Вот тут растет дерево у нас, - говорит Рашит. – Дом коричневого цвета (показывает карандаш нужного цвета), заходишь – и сразу наша дверь. Там не надо по лесенке подниматься.

Рашит рассказал, что потерялся по пути домой с магазина. Он с бабушкой вышел с автобуса, они пошли с остановки домой, а затем он отстал от бабушки и потерял ее из виду, остался один на улицу.

- Я искал бабушку, искал, потом не нашел. Подумал, где она… - продолжает ребенок.

Заведующая отделением социального приюта для детей и подростков Динара Шарафутдинова рассказала журналистом, что ребёнок при поступлении был опрятный, чистый, осмотрен был на чесотку, на педикулёз. Ничего не обнаружено.

БАБУШКА ОКАЗАЛАСЬ ПЬЯНА

К вечеру того же полицейским удалось отыскать бабушку Рашита, которую опросили в отделе. Оказалось, что мама мальчика работает в другом городе. На время отъезда воспитанием мальчика занималась его бабушка. Мальчишка потерялся, когда возвращался домой – выйдя из автобуса, он отбился от пожилой женщины и потерял из виду.

По неофициальным данным БСТ, бабушку нашли в состоянии алкогольного опьянения. В МВД по РБ прокомментировали, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Сам Рашит ни на кого зла не держит и просто скорее хочет домой.

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