2018-09-13T15:01:54+03:00
Политика

Выборы в Курултай Башкирии признаны состоявшимися и действительными

В скором времени республиканский парламент VI созыва начнет свою работу
Павел КРАЙНОВ
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Одним из первых в Единый день голосования на участок пришел спикер Курултая предыдущего созыва Константин ТолкачевОдним из первых в Единый день голосования на участок пришел спикер Курултая предыдущего созыва Константин ТолкачевФото: Рустем АХУНОВ
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Накануне в Уфе состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Башкирии, где были подведены итоги выборов в республиканский парламент. Члены комиссии заслушали доклады о жалобах на нарушения во время голосования и подсчета голосов.

Согласно решению ЦИК Башкирии, прошедшие 9 сентября, в Единый день голосования, выборы депутатов Госсобрания-Курултая VI созыва были признаны состоявшимися и действительными. Это означает, что грубых нарушений не выявлено.

Всего в башкирский парламент было избрано 110 депутатов, среди которых 55 - по единому республиканскому округу, то есть по партийным спискам, и еще 55 - по одномандатным избирательным округам.

Напомним, что согласно официальным протоколам комиссии, в Курултай Башкирии прошли представители шести политических партий и один самовыдвиженец. Из 110 мандатов 79 получили представители «Единой России», 15 - КПРФ, 7 - ЛДПР, 5 - «Справедливой России», 2 - «Патриоты России» и одно кресло досталось «Зеленым».

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