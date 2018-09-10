Итоги голосования на выборах в Курултай Башкирии 2018: "Единая Россия" получит 79 мест

СЕГОДНЯ 06:30 2018-09-10T06:40:14+03:00

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Курултай Башкирии

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По предварительным итогам голосования на выбороах в Курултай Башкирии победу одержала «Единая Россия». Партия власти получит 79 мандатов в государственном собрании. На втором месте – КПРФ, которая, по предварительным данным, получит 15 мест в региональном парламенте. Тройку лидеров замкнула ЛДПР с семью мандатами.

Впервые в региональный парламент Башкирии прошла «Справедливая Россия». «Эсеров» в Курултае будут представлять пять депутатов. Двух депутатов удалось провести в парламент «Патриотам России». Руфина Шагапова станет единственным представителем партии «Зеленых». В одном округе победил самовыдвиженец, директор крупного завода.

Выборы в Госсобрание проходили вчера, 9 сентября. По данным ЦИК, явка составила 47,11 процентов избирателей.