«Организм не выдержал»: стала известна личность подростка, погибшего в уфимской маршрутке

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-08T16:22:11+03:00

Друзья школьника рассказали, что у парня был опыт в этом деле

Изменить размер текста: A A

Стала известна личность 16-летнего подростка, скончавшегося вчера, 7 сентября в Уфе. Напомним, что парень сел в маршрутку, следующую от торгового центра «Мега» в город, но по пути ему стало плохо. Он попросил водителя открыть двери, но едва вышел из автобуса, как повалился на землю и начал задыхаться. Пассажиры вызвали скорую и попытались сделать ему массаж сердца, но все оказалось бесполезно. Парень умер еще до приезда медиков.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили рядом с подростком баллончик с газом для заправки горелок. Школьник вдыхал газ, и именно это стало причиной его смерти.

ДУМАЛ, ЧТО ЭТО БЕЗОБИДНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Как оказалось, погибшим подростком оказался ученик 9 класса одной из уфимских школ Алексей П. (имя изменено – ред.). Типичный парень со двора: модные штаны с подворотами, прикрытое лицо на фотографиях и цитаты с мудрыми изречениями на странице в соцсети. Мамы у Алексея не было, а отец постоянно пропадал на работе. Воспитывали парня бабушки и дед.

Друзья рассказали, что Леха был настоящей душой компании: веселым, честным, добрым, всегда готовым придти на помощь. Вот только была у подростка одна пагубная привычка: он любил вдыхать газ из баллончиков.

- Он часто «пыхал» и газ, и клей бывало тоже, - рассказал его друг Артем Т. (имя изменено – ред.) – Я ему, конечно, не раз говорил: «Дружище, завязывай!», но он только отшучивался. Вот и не выдержал организм. Как нам всем жаль – не передать словами, ведь у него вся жизнь была впереди.

Смертью подростка уже заинтересовались следователи, которые организовали доследственную проверку.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, проведен осмотр места происшествия, изъят баллон с газом, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.