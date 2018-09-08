Уфимская афиша на выходные 8 и 9 сентября: фестиваль моды, праздник живота и Григорий Лепс

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-08T12:05:10+03:00

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НА ФЕСТИВАЛЬ

Два дня, 8 и 9 сентября, на площади перед lifestyle-центром «Башкирия» (ул. Менделеева, 205 а) будет проходить городской фестиваль моды и музыки «Джинсовый сентябрь. Перезагрузка». Музыканты башкирской столицы решили возродить фестиваль, который был визитной карточной ТЦ «Башкирия» в конце 90-х годов, и который, наверняка, помнят люди старшего поколения. В течение двух дней на сцене перед торговым центром будут проходить модные показы. В программе также большая концертная программа с участием популярных уфимских групп и гостей: 8 сентября на фестивале можно будет услышать группу «Мерри» из Екатеринбурга, а 9 сентября - команду «Ледокол Пушкин» из Казани. (12+)

Начало в 17.00,

Вход свободный.

8 и 9 сентября на площади перед ТДК «Гостиный двор» (Верхнеторговая площадь, 1) соберутся самые креативные люди города - дизайнеры, художники и музыканты и состоится семейный фестиваль «Location Fest». Здесь также можно будет провести время с пользой - посмотреть выступления артистов, послушать лекции на самую разнообразную тематику и даже самим поучаствовать в создании арт-проекта. (12+)

Начало в 11.00,

Вход свободный.

8 и 9 сентября на парковке ТДК «Гостиный двор» (Верхнеторговая площадь, 1) со стороны улицы Коммунистической пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Есть!». Настоящий «праздник живота» для горожан и гостей города обещают устроить ведущие рестораторы башкирской столицы. С утра и до самого позднего вечера гостей фестиваля будут кормить и развлекать: здесь будет установлена самая большая коптильня в России и оригинальные очаги для гриля, пройдут мастер-классы по изготовлению сыра и барбекю, опытные сомелье научат правильно выбирать вино. Парковка превратится в один сплошной фуд-маркет, где можно будет попробовать самые популярные и оригинальные блюда. Развлекательная часть программы обещает «барбекю со звездой», а также выступления популярных уфимских команд, в том числе Кати Ямщиковой, группы «LOOKmanov.ru», «Непопса», «Chariot», «Mate Kenzo». Хедлайнером обоих дней станет команда «Jukebox Trio», сочетающая пение «а капелла» и битбокс. (12+)

Начало в 10.00,

Вход свободный.

8 и 9 сентября в Уфу съедутся опытные мастера тату со всей республики и гости из других регионов. На площади перед lifestyle-центром «Башкирия» (ул. Менделеева, 205 а) пройдет двухдневный фестиваль «Tatoo Fest Maren». Желающие обзавестись стильной татуировкой могут заглянуть сюда в любое время - фестиваль будет продолжаться до 22.00. (16+)

Начало в 12.00,

Цена билетов: 300 руб.

НА КОНЦЕРТ

9 сентября во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) традиционно открывает осенний гастрольный сезон Григорий Лепс. Желающим вновь услышать «Рюмку водки на столе» и «Я уеду жить в Лондон», правда, придется сильно раскошелиться - билеты в продаже остались только самые дорогие. (16+)

Начало в 19.00,

Цена билетов: 7500 руб.

ДЕТЯМ

9 сентября с детьми можно сходить в Башкирский театр кукол (пр. Октября,158). В 12.00 и 14.00 здесь покажут спектакль для самых маленьких зрителей «Вот так репка!», а в 16.00 начнется премьерный спектакль по мотивам башкирских народных сказок «Жадная лиса» (6+)

Цена билетов: 250 руб.

9 сентября в Уфимском планетарии (пр. Октября, 79/2) можно будет посмотреть полнокупольную программу «Космический сон Почемучки», которая в доступной развлекательной форме познакомит ребят с основами астрономии - расскажет о звездах, Луне и галактиках. (6+)

Начало в 13.30,

Цена билетов: 200-250 руб.

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