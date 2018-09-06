33 несчастья: «Салават Юлаев» на выезде проиграл ярославскому «Локомотиву»

СЕГОДНЯ 22:28 2018-09-06T22:29:18+03:00

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Ударное начало сезона даже заставило на минутку поверить в вездесущность «Салавата Юлаева». Сыгранные тройки нападения, хорошее большинство и надежный вратарь сзади. Показалось, что обыграть такую команду практически невозможно. Однако ярославский «Локомотив» несколько опустил излишне высокие ожидания и раскрыл несколько ощутимых проблем в нынешнем уфимском коллективе. Выяснилось, что команда пока не готова реагировать на форс-мажоры внутри матча, и запасного эффективного плана в колоде Николая Цулыгина нет.

БОДРОЕ НАЧАЛО

«Юлаевцы» начали матч так, будто не завершался предыдущий с «Северсталью». Команда играла вдохновенно, атаковала всеми четырьмя звеньями и вообще не стеснялась вести себя на льду по-хозяйски. От этого даже несколько опешили ярославские трибуны, которые к такой наглости у себя дома не привыкли.

«Локомотив» в первом периоде откровенно отбивался и опаздывал практически на каждом участке площадки. Поэтому счет 0:2 на табло, в принципе, никого не удивлял. Первый гол на счету Кемппайнена, который реализовал большинство. Второй же за свой счет записал Майоров, убежавший на пару с Кадейкиным в контратаку в меньшинстве.

Все это полностью вытекало из хода событий матча.

ПОТЕРИ

Однако уже в самом первом периоде все стало потихоньку рушиться. Первый звоночек – удаление на весь матч Кемппайнена. Насколько важен финский центрфорвард для уфимской команды, наверное, объяснять не нужно. Это столб, вокруг которого строится вся игра.

Из-за этой неприятности Цулыгину пришлось тасовать состав и выпускать к Умарку с Хартикайненом Основина, вынужденного играть в двух звеньях. Этот вариант полностью провалился, потому что центфорвард не сумел выдержать такую сумасшедшую нагрузку. В итоге, пострадало и первое звено, и звено самого Основина.

Вторая неприятность – вынужденная замена Метсолы. Вратарь за два матча превратился в железного первого номера, без которого представить игру уже просто невозможно. Вышедший ему на смену Кареев, как и в прошлом сезоне, смотрится в раме как-то неуверенно. Именно при бэкапе «юлаевцы» не удержали ничейный счет и позволили «Локомотиву» вырваться вперед и выиграть матч.

Плюс ко всему повреждение также получил Панин, на минуточку, капитан команды и лидер защиты. Это была уже вторая пробоина в ударном «юлаевском» звене. Теперь исчезло не только нападение, но и оборона.

БЕЗЗУБИЕ

Второй и третий периоды матча против «Локомотива» хочется забыть полностью. Ничего положительного в них для «Салавата Юлаева» не было. Команда пропускала одну шайбу за другой, а ответить ничем не могла.

Счет 4:2 получился закономерным. К Цулыгину остались большие вопросы относительно того, почему его подопечные смотрелись так блекло, когда остались без парочки игроков основного состава. Неужели команда хороша только, когда все сильнейшие в составе? Ведь постоянно идеальных условий по ходу сезона точно не будет, нужно иметь в арсенале и другие варианты.

Пока же остается надеяться, что с Паниным и Метсолой все в порядке, а Кемппайнен за свой грубый фол не получит дополнительную дисквалификацию.

Следующий свой матч «Салават Юлаев» проведет в Санкт-Петербург против главного фаворита всего сезона – СКА. Встреча состоится 8 сентября.