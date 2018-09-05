«Землетрясение на Урале может повториться»: ученый-геодезист из Уфы рассказал о причинах

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-05T10:49:50+03:00

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После ночной тряски, изрядно напугавшей уфимцев, всех горожан волнует главный вопрос: из-за чего произошло землетрясение и стоит ли ожидать в ближайшее время повторных подземных толчков? Свое авторитетное мнение эксперта высказал кандидат географических наук, действительный член Академии военных наук, профессор, почетный геодезист РФ Геннадий Тюмен-Галеевич Турикешев.

- Вероятность повторных подземных толчков очень сложно определить с высокой точностью: они могут быть через несколько секунд или через несколько часов или суток, а может, и вообще – через несколько десятков лет. У землетрясения нет никакой закономерности. Стоит понимать, что Урал – возрождающаяся горная структура. Раньше высота гор достигала более пяти тысяч метров, но в течение многих миллионов лет лед, ветер и другие природные процессы сравняли эту высоту, и теперь процесс вновь запущен, и горы начинают расти. Сейчас идет тектоническая активность, меняется положение земных пластов.

Что же нужно сделать, чтобы предупредить возможные повторения подземных толчков?

- Надо создать техническое обустройство: станции, систему наблюдения и слежения, и заниматься исследованием территории республики, потому что спрогнозировать с высокой точностью, когда начнется землетрясение – очень сложно. В Башкирии всего одна сейсмическая станция – Центр космических услуг, построенный на частные пожертвования и расположенный неподалеку от деревни Лекаревка Уфимского района. Так вот станция зафиксировала сегодня ночью толчки магнитудой 3,8 балла. Я считаю, что нужно иметь не менее пять таких станций по периметру города, чтобы контролировать ситуацию, а также построить геодинамический полигон для исследования территории. Просто необходимо создать группу ученых, которые будут изучать геодезические и карстовые процессы. Но, к сожалению, бюджета на это все в государстве не предусмотрено, - подытожил Геннадий Тюмен-Галеевич Турикешев.