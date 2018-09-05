БГПУ им. М. Акмуллы разработал первую в Башкирии онлайн-магистратуру

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-05T03:07:29+03:00

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Современные мировые тенденции развития информационных технологий диктуют новые подходы к организации учебного процесса. Сегодня одной из самых востребованных форм в образовательных учреждениях является онлайн-обучение. Основное преимущество - получать знания студент может, находясь в любой точке земного шара, а значит, расстояние перестает быть преградой для образования.

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, стремясь идти в ногу со временем, разработал первую в Башкортостане магистерскую программу подготовки педагогических кадров «Технологии и менеджмент электронного обучения». Ее уникальность в том, что она реализуется в онлайн-формате. А главное, программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования. Таким образом, обладая всеми преимуществами традиционной магистерской степени, данная форма обучения в магистратуре дает дополнительные преимущества, включая гибкость, удобство и экономию средств. Выпускники будут востребованы в фирмах, разрабатывающих системы электронного обучения и предоставляющие образовательные услуги в дистанционной форме, в частности, в области корпоративного обучения. А также в образовательных учреждениях различного уровня в качестве ответственных специалистов, обеспечивающих внедрение электронных форм обучения.

…и в любое удобное время.

Тем, кто ценит свое время

С помощью современной техники студентам предоставляется возможность самостоятельно осваивать лекционный материал в формате открытых онлайн-курсов, взаимодействие с преподавателем осуществляется в формате вебинаров, онлайн-семинаров, видеоконференций и т.д.

Преподаватель выступает не в роли распространителя информации, как это принято традиционно, а в роли консультанта, советчика, тьютора, наставника. Это дает некоторые положительные моменты обучения: студенты мыслят самостоятельно, выдвигают свои точки зрения, моделируют реальные ситуации. Что немаловажно, преподаватель доступен для общения со студентами в течение всего времени обучения. Каждый студент может дистанционно «подключиться» к педагогу и задать интересующий его вопрос, обсудить с ним сложный момент материала и т. п.

Еще одной важной особенностью магистерской программы «Технологии и менеджмент электронного обучения» является работа над собственным проектом, что позволит отработать получаемые знания на практике.

А самое главное, онлайн-магистратура БГПУ им. М. Акмуллы позволяет обучаться в любое удобное время! Сдача экзаменов и зачетов также проходит дистанционно. Личное присутствие магистранта потребуется только на защите выпускной квалификационной работы. Длительность обучения - 2 года 5 месяцев.

Для того, чтобы поступить в онлайн-магистратуру, нужно подать заявку на сайте. Руководители программы свяжутся с вами и ответят на все интересующие вопросы.

СПРАВКА «КП»

Магистратура — это высокая квалификация, следующая за степенью бакалавра. Степень магистра присуждается студентам с передовыми знаниями в конкретной области исследований или профессиональной сфере.

Лицензия № 2229 от 28.06.2016 г. Реклама.