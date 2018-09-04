«Нанес пять ножевых ранений и засыпал труп хлоркой»: в Уфе задержали убийцу знаменитого шансонье Петра Гары

СЕГОДНЯ 08:07 2018-09-04T08:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

19 февраля российский шоубиз потрясла новость о жестоком убийстве популярного исполнителя шансона Петра Гары. Тело музыканта обнаружил хозяин московской квартиры на Северном бульваре, которую Гара снимал вместе со своим концертным директором Русланом. Изувеченный множественными ножевыми ранениями труп несколько дней пролежал в ванной, засыпанный хлоркой, а из квартиры пропали все ценные вещи, принадлежащие музыканту. Следователи сразу заподозрили в убийстве бывшего концертного директора Гары и по совместительству его сожителя, но задержать убийцу не удалось – он уехал из Москвы, сменив номер телефона. Лишь через полгода его задержали в Уфе, где Руслан скрывался под чужим именем, и доставили обратно в Москву для дальнейших следственных действий.

ПРИЕХАЛ ИЗ КРАСНОДАРА ПОКОРЯТЬ СТОЛИЦУ

О самом убитом известно немного. Настоящее имя Гары - Петр Петренко, он родился в 1984 году в Краснодаре, там же и начал свою музыкальную карьеру, выступая в ночных клубах. Позже решил рискнуть и отправился в Москву покорять музыкальный Олимп. В столице Петра Гару приняли: о нем тепло отзывались музыкальные критики, а на концертах неизменно собиралась толпа поклонников. Помимо певческой карьеры парень занимался организацией концертов и подрабатывал ведущим мероприятий в клубах. Продвижением музыканта занимался его концертный директор Руслан. Он же снимал вместе с Гарой квартиру, а многие поговаривали, что мужчин связывали не только дружеские и рабочие отношения. И именно любовный конфликт стал причиной жестокой расправы над 33-летним певцом.

Фото: соцсети

ЗАСЫПАЛ ТЕЛО ХЛОРКОЙ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРУПНОГО ЗАПАХА

Что действительно произошло в тот роковой вечер 14 февраля – до сих пор доподлинно неизвестно. Как сообщают СМИ со ссылкой на московских следователей, в последний раз Гару видели на одной из вечеринок в честь Дня всех влюбленных. Как сообщают друзья погибшего, Петр вел себя, как обычно: пел и веселился вместе со всеми. А вот близкая подруга певца Афина Делиониди поведала, что с Гарой и впрямь творилось что-то неладное. Парень занял у знакомых крупную сумму денег, а за день до трагедии и вовсе собирался срочно уехать в родной Краснодар, словно опасался за собственную жизнь. У Петра были запланированы в феврале несколько выступлений в столичных клубах, и когда он перестал выходить на связь, его коллеги забили тревогу.

Тело Петра Гары обнаружил хозяин квартиры, который несколько дней не мог дозвониться до своего квартиранта. Мужчине не оставалось ничего другого, как вызвать специальные службы, чтобы те взломали запертую дверь. В квартире царил настоящий бардак: телевизор был разбит, карнизы сломаны, повсюду валялись разбитые сотовые телефоны. На полу лежала любимая собака Гары, которая хоть и сильно отощала, но была еще жива. В ванной обнаружили тело и самого пропавшего певца: с множеством ножевых ранений, в луже крови и обильно засыпанное хлоркой.

- На теле убитого следователи насчитали пять ножевых ранений: три в грудь и два в живот, - сообщил телеканал 360° со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. – После убийца засыпал труп хлоркой, чтобы замаскировать трупный запах и замедлить разложение.

ПОЛГОДА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УБИЙЦА СКРЫВАЛСЯ В УФЕ

Подозрение следователей сразу же пало на 27-летнего сожителя Петра Руслана. Камеры видеонаблюдения показали, что именно он последним покидал квартиру. Однако задержать его по горячим следам не удалось: сразу же после исчезновения Гары предполагаемый убийца сменил номер телефона и сообщил, что срочно уезжает по делам в Уфу. Шесть месяцев сотрудники московского уголовного розыска пытались выйти на след душегуба, и, наконец, 31 августа им это удалось.

- Благодаря грамотно спланированным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенными следователями и сотрудниками уголовного розыска, задержан мужчина 1991 года рождения, — сообщили в пресс-службе главного следственного управления следственного комитета по Москве. - В ходе допроса подозреваемый признал вину и пояснил, что последнее время проживал в квартире потерпевшего. 3 сентября следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.