Мать восьмерых детей Юлия Вольф из Уфы получила ключи от новой квартиры

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-31T19:16:44+03:00

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Долгая эпопея уфимской многодетной семьи Вольф все-таки завершилась хэппи-эндом. Сегодня мать восьмерых мальчишек и девчонок Юлия Вольф наконец-то получила ключи от долгожданной квартиры. За этой историей следила вся страна. Папа, мама и восемь их деток жили в аварийном доме на окраине Уфы. Занимали всего комнату в двушке, деля жилплощадь с другой семьей. Когда встал вопрос о переселении из аварийного жилья, местные власти предложили Вольфам... комнату в другом доме, в квартире на несколько семей. Юлия и ее муж подали в суд. Но ничего из этого не вышло. В сердцах женщина даже вернула свою медаль Материнской славы, полученную ещё в далёком 2007 году.

Казалось, надежд у семьи больше нет. Так и придётся вечно ютиться всем вместе на 14 (!!!) квадратных метрах. Однако мир все-таки не без добрых людей. На помощь многодетной семье пришла строительная компания ПСК-6.

Как объясняют представители застройщика, проникнувшись этой историей, руководство ПСК-6 приняло взвешенное решение - подарить Юлии Вольф и ее детям двухуровневую квартиру в новом доме в самом центре Уфы! Для семьи это стало настоящим чудом.

- Я ходила и не верила: «Это не про меня, так не бывает», - не скрывает эмоций Юлия Вольф. - Еще две три недели ремонта, и мы заедем в свое собственное жилье! На протяжении двадцати лет все, что у нас было - маленькая комнатушка. А теперь мы всей семьёй планируем, где будет зал, где чья комната. Все это так волнительно. Это такое счастье, вы не представляете! Разве мы могли подумать, что нам, простой семье, подарят возможность так жить!

Счастливые родители еле сдерживают слезы. Эмоции переполняют. Благодарят руководителей компании ПКС-6, журналистов и всех, кто за них переживал. Младшие дети в полном восторге осматривают просторные комнаты. Старшие выходят на балкон - с высоты 18 этажа открывается потрясающий вид на город...

С новосельем!