Храброе сердце «Уфы»: башкирский клуб вылетел из Лиги Европы с достоинством

30 Авг. 23:10 2018-08-30T23:34:22+03:00

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До начала матча остается всего пару минут. На бровку уфимского стадиона «Нефтяник» выходит шотландский полузащитник Энди Халлидэй. Он пробует попрыгать на искусственном газоне и затем что-то недовольно жестикулирует своим одноклубникам. Для «Рейнджерс» такая трава крайне непривычна. Стивен Джеррард тут же загоняет всех своих игроков на скамейку, будто намекая: «Это вам не отмазки, выигрывать обязаны в любом случае».

ШОК СТАРТОВЫХ МИНУТ

Что нельзя делать в первые минуты ответного матча, когда ты в гостях проиграл с минимальным разрывом в счете, но при этом не забил ни одного гола? Правильно, пропускать дома быстрый гол, иначе ты сразу ставишь себя в труднейшее положение. Именно вот этим главным правилом футболисты «Уфы» и пренебрегли.

То ли хозяева переволновались, то ли чересчур накачали себя, но начало игры они провалили совсем. И дело даже не в голе Эджарии, а в том, как он легко забивался. В матчах чемпионата такие простые голы «уфимцы» пропустить себе не позволяют. А тут вам и время принять, и хорошенько подстроиться под мяч, и прицельно пробить. Конечно, исполнительское мастерство игрока молодежной сборной Англии и будущей звезды «Ливерпуля» выше всяких похвал, однако так зевать в обороне попросту было нельзя ни при каком раскладе.

Стивен Джеррард руководит своей командой с бровкиФото: Рустем АХУНОВ

После этого гола даже повеселел Стивен Джеррард, который на протяжении всего первого матча ходил по технической зоне с кислой миной на лице. Легендарный игрок и начинающий тренер понял, половина дела выполнена уже к 10-й минуте.

АЙ ДА МОРЕЛОС!

По факту «Рейнджерс» больше ничего и не надо было. Гости предсказуемо откатались назад, «припарковали автобус» и стали искать счастье в контратаках. Особенно им приглянулась зона Табидзе. Молодой грузин, как показалось, нервничал больше всех – он все время передерживал мяч и допускал какие-то ляпы. Чудо, что он еще не привез второй гол, иначе точно пришлось бы тушить свет.

«Уфе» же пришлось примерить на себя роль «Барселоны». Мяч практически полностью перешел во владение хозяев. Задача была одна – взломать насыщенную оборону, которая сплошь состояла из гренадеров типа Гольдсона.

Прорыв ЖивоглядоваФото: Рустем АХУНОВ

Сергей Томаров выпустил оптимальный состав под это: Слай, Ванек и Сысуев. Если смотреть объективно, это лучшие атакующие силы на сегодняшний день, и все трое были на поле. Никаких претензий за боязливость играть в атаку предъявить было нельзя.

План на игру, в принципе, сработал. Сысуев на 32-й минуте поймал защиту «Рейнджерс» на позиционной ошибке, вышел один на один с шотландским вратарем, и легко его переиграл – 1:1.

Стало заметно повеселее. Стадион забурлил. Бешеная энергетика трибун чувствовалась на каждом сантиметре поля. Если вы до сих пор считаете, что Уфа не футбольный город, забудьте – отныне на 100 процентов футбольный.

Сысуев после очередного реализованного моментаФото: Рустем АХУНОВ

Первым с прессом болельщиков не справился колумбиец Морелос. Этот тот самый, который и в матче в Глазго позволял себе очень многое. В Уфе парень продолжил свою политику, активно посылал всех вокруг куда подальше и часто провоцировал. Но в этот раз главный арбитр Тобиас Штилер не был намерен выслушивать оскорбления от какого-то тинэйджера. Первая желтая за фол, и после очередной колумбийской тирады сразу же вторая. Удаление.

Стивен Джеррард был в настоящем шоке. Шотландцы еще долго пытались успокоить своего горячего латинского парня и долго уводили его в подтрибунное помещение. Это была самая настоящая подстава для «Рейнджерс».

КУЧА МОМЕНТОВ – РЕАЛИЗАЦИЯ НОЛЬ

Да уж, сценария лучше и не придумаешь, чтобы попытаться вытащить матч. Томаров бегал как заведенный и пытался довести до своих игроков, как нужно играть. Кто-то из тренерского штаба подбежал к мальчишкам, подающим мячи, и попросил их работать побыстрее. Каждая минута была дорога. «Рейнджерс» же, наоборот, уже в первом тайме принялся активно тянуть время. Гости откровенно спасались.

У «Уфы» времени на все про все было вагон с маленькой тележкой. Целый тайм с лишним на соперника, который потерял уверенность в своих силах. Одна проблема: реализация – настоящий бич башкирского клуба. Ну вот команда умеет абсолютно все на поле, но только не забивать. А ведь арбитр Штилер сделал еще один подарок, а именно удалил Флэнагана, то есть гости остались вообще вдевятером. Забивай – не хочу.

Флэнаган получает красную карточкуФото: Рустем АХУНОВ

За второй тайм один только Живоглядов имел три великолепных шанса, а у него все летело куда-то на 20 сантиметров выше перекладины. Обляков вышел в чистейший выход один на один по центру, но послал мяч в штангу. Кротов головой бил намертво – вновь штанга.

На самом деле тут уже была проблема даже не в бомбардирских способностях игроков «Уфы», а скорее в банальном невезении. Когда Слай все-таки подстраивался под мяч и пробивал точно в уголок, ну 9 из 10 таких ударов это гол. А тут откуда-то возникают длиннющие руки Макгрегора, и он совершает сумасшедший сэйв.

Вратарь Макгрегор - герой матчаФото: Рустем АХУНОВ

Уже в добавленное время Табидзе все-таки расколдовал эти адские ворота, однако вдруг свисток, и гол отменяют. Почему так, никто особо даже не понял. Просто, видимо, если уж не везет, то давай до конца.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

По сумме двух встреч в групповой раунд Лиги Европы проходит «Рейнджерс». Справедливо? Если с точки зрения игры, то все-таки нет. «Уфа» ничем не уступала прославленному шотландскому клубу. В первом матче помешала излишняя боязливость сыграть в атаку, во втором же просто не повезло. С другой же точки зрения, в футболе главное – голы, а с ними у башкирской команды большие проблемы, и с этим определенно нужно что-то делать.

Уфимцы весь матч били и били по воротам, но забили лишь однаждыФото: Рустем АХУНОВ

После матча очень хотелось узнать у Сергея Томарова, верили в клубе с самого начала европути, что у них есть шансы выйти в групповой этап:

- Поначалу мы далеко не заглядывали. Мы просто настраивались на первого соперника, потом на следующего. Даже не думали о групповом этапе. Аппетит, конечно, приходит во время еды. После того, как поочередно прошли «Домжале» и «Прогрес» мы уже были уверены, что можем пройти «Рейнджерс». На самом деле очень обидно вот так проигрывать. Я опустошен, внутри полное разочарование от результата, но ни одной претензии к игрокам у меня нет, - ответил тренер.

Сергей Томаров благодарит своих болельщиковФото: Рустем АХУНОВ

Расстраиваться на самом деле нечему. «Уфа» достойно показала себя в Европе, и теперь самое время перестроиться на внутренний чемпионат. Еврокубки в столицу Башкирию еще обязательно вернутся.