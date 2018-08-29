Башкирию и Татарстан решено разделить

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-29T14:13:55+03:00

Уже совсем скоро Рустэм Хамитов может потерять Татарстан как союзника по ПФО

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Федеральные власти намерены объединить Башкирию и Оренбургскую, Пензинскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области в единый Волго-Уральский макрорегион.

Подобные изменения коснутся всей страны – всего в России будут заново созданы 14 так называемых макрорегионов. Они придут на смену уже привычным федеральным округам, образованным в еще 2000 году.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ПРИДУМАЛИ?

Пока вся информация о проекте достаточно общая. Подразумевается, что новое деление сможет помочь поскорее достигнуть следующих целей: сократить разницу в уровне развития регионов, повысить конкурентоспособность отдельных субъектов, обеспечить ускоренный рост за счет развития городов и создать центры экономического роста.

На последних, к слову, и основывается вся программа нового экономического развития. Планируется, что в каждом макрорегионе будет один или несколько центров, которые позволит местным промышленникам выходить на российский и международный рынки. Среди прочих плюсов федеральные экономисты перечисляют транспортную доступность между макрорегионами и сохранение некого «экологического каркаса России».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

В первую очередь, изменения коснутся социально-экономической среды. Таким образом, власти страны попытаются сделать похожим уровень развития регионов. Например, создать единую градостроительную политику, решить проблему ветхого и аварийного жилья и организовать медицинские центры там, где в этом есть необходимость.

По планам, в 14 макрорегионах страны появится порядка 35 центров экономического роста. Они создадут дополнительные 30% экспортных перевозок всеми видами транспорта. Города будут больше работать на экспорт, а торговаться в этих случаях будут продукты легкой и средней промышленности. Но логично предложить, что экспорт сырья все также останется одним из основных видов промышленности в республике

ГДЕ МЫ ОКАЖЕМСЯ?

Примечательно, что власти хотят разделить уже устоявшийся в Приволжском федеральном округе союз Татарстан – Башкирия. Напомним, что первый регион в рейтингах уровня жизни РИА по ПФО традиционно занимал первые места, а второй оказывался в «крепких середнячках». Теперь же наша республика лишится важного соседа.

Взамен ей отойдут Оренбургская (41 место в рейтинге), Пензенская (27 место), Самарская (20 место), Саратовская (33 место) и Ульяновская (31 место) области.

Нашим татарским соседям достанутся регионы, которые оказались чуть слабее (по крайней мере, по статистическим данным – прим. ред). Остается пожелать им удачи и терпения.

Таким образом, ПФО будут делить на две части, во главе которых будут Башкирия и Татарстан. Кажется, что эпохе двух объединенных в один округ национальных мусульманских республики, придет конец.

МНЕНИЕ

Политолог Дмитрий Казанцев

Если ориентироваться на новую стратегию пространственного развития, то нашу республику относят к Волго-Уральскому макрорегиону, хотя в административно-территориальном разрезе Башкирия располагается в Приволжском федеральном округе. При этом в плане межрегионального сотрудничества она действительно более тесно связана с Уральским федеральным округом.

В целом Уфа имеет неплохой экономической потенциал, чтобы стать одним из предполагаемых в данной стратегии центров роста макрорегиона. Географическое положение республиканской столицы позволяет ей быть ключевым звеном энергетических и торговых путей всероссийского масштаба и соответственно приносить дополнительные доходы в бюджеты, не только федерального, но и местного уровней.

Экономист Константин Кузьминых

В нашей республике создана хорошая инфраструктура по добыче, обслуживанию и транспортировке энергоносителей, поэтому она может стать центром распределения по всей стране и заграницей таких ресурсов как газ, нефть и полезные ископаемые. Это, с высокой вероятностью, может произойти в случае, если будут внедрены новые федеральные проекты, которые объединят нефтегазовый Ямал с Китаем, Турцией и другими странами.

Помимо этого, Башкирия в случае создания запланированного трубопровода сможет обеспечивать выполнение новых задач федерального центра по развитию топливно-энергетических комплекса. Немаловажно, чтоб деньги из сырьевого сектора вкладывались в развитие инновационной экономики. Ведь у Башкирии есть и предпосылки стать центром создания инноваций.