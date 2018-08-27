София Ротару сама уговорила уфимских врачей выписать ее из больницы

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-27T18:31:02+03:00

И это несмотря на то, что состояние артистки еще не совсем восстановилось

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 27 августа, народная певица России София Ротару покинула уфимскую больницу, где пробыла в общей сложности двое суток. Еще с утра в клинике собрался врачебный консилиум из лучших медиков Башкирии, где решался вопрос: оставить звезду под наблюдением еще на несколько дней или отправить в Москву.

К слову, сама София Михайловна очень просила ее выписать, ведь самочувствие ее значительно улучшилось.

И вот, похоже, желание народной певицы исполнилось: источник «КП» в больнице сообщил, что палата, где Ротару проходила обследование и необходимые медицинские процедуры, пустует. Конечно, никто из руководства или персонала клиники информацию о выписке артистки официально не подтвердил.

Напомним, что в больницу София Ротару попала еще в минувшую субботу, 25 августа, после выступления на корпоративе крупной компании в загородном клубе под Уфой. Народная любимица внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, после чего ее экстренно доставили в реанимацию уфимской клиники.

- Певицу к нам доставили на "скорой" около 21:30, сразу после концерта. У нее была потеря памяти и подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения, - сообщал накануне один из врачей - Она не понимала, где находится, не узнавала людей.

Врачи провели полноценную диагностику. Одной из первых появилась и версия с образованием тромба.

- Она сама боялась жутко, все время спрашивала "Девочки, я умру?!", - рассказывает о первых минутах один из врачей, встретивших Ротару в госпитале.

К счастью, самые худшие варианты медики довольно быстро откинули.

Как объяснила "КП" кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева, причиной недомогания артистки могла стать ишемическая атака.

- Духота, усталость, большие физические нагрузки (а концерт по трудозатратам, как спортивный марафон с препятствиями) могли вызвать резкое повышение давления, спазмы кровеносных сосудов головы и шеи. И в результате - фрагментарное выпадение сознания, то есть на короткое время потеря координации, памяти, узнавания, замедленная или спутанная речь. Это состояние называется ишемической атакой. И весьма часто случается у гипертоников и в обычной жизни. Это не инсульт, паниковать не нужно, из ишемии быстро выводят, препараты сейчас позволяют и каждый врач с этой проблемой знаком. Но ишемический гипертонический криз - это громкий и недвусмысленный звонок, что сосуды нужно обследовать и лечить безотлагательно.

К счастью, вскоре Ротару пришла в сознание, а память практически восстановилась. Она даже поблагодарила всех своих поклонников в «Инстаграмме» за поддержку и сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Судьбу Софии Ротару решит консилиум врачей в Уфе

Народная певица до сих пор находится в больнице, но чувствует себя лучше (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики о госпитализации Ротару: «Она упала в обморок и потеряла память»

71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц. (подробности)

Кардиолог о состоянии здоровья Софии Ротару: Похоже, певица пережила ишемическую атаку

Что могло стать причиной недомогания артистки? Мы попросили комментарий у Тамары Огиевой, кардиолога, врача высшей категории: - Духота, усталость, большие физические нагрузки (а концерт по трудозатратам, как спортивный марафон с препятствиями) могли вызвать резкое повышение давления, спазмы кровеносных сосудов головы и шеи (подробности)

София Ротару: Жизнь - как одно мгновение! Как много я еще не сделала!

Знаменитая «хуторянка» отмечает 71-летие. Хотя в это трудно поверить, поскольку София Михайловна остаётся одной из самых красивых артисток на эстраде. Журналист Ирина Барышева знает Софию Михайловну много лет. В день рождения певицы она решила поделиться с читателями «КП» отрывками из своих бесед с Софией Михайловной. (подробности)

«Хочется мороженого»: София Ротару рассказала о своём самочувствии после реанимации

Поклонники певицы были сильно обеспокоены ее состоянием после новостей о попадании в уфимскую реанимацию. Писали даже что София Михайловна потеряла память на короткий срок. После того, как пресса начала передавать противоречивые новости о ее состоянии, артистка решила высказаться (подробности)