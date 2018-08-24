Гендиректор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов: «Хоккей в Башкирии умер? Чушь»

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-24T16:34:55+03:00

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В субботу, 25 августа, «Уфа-Арена» вновь откроет свои двери для всех желающих. В этот день стартует традиционный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан». Матчи будут идти на протяжении трех дней.

Сам «Салават Юлаев» в настоящий момент продолжает подготовку к новому сезону. Вся команда находится дома, поэтому лучшего времени для общения с журналистами в преддверии нового сезона было не найти. На встречу пришли генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов, спортивный директор Роман Беляев и главный тренер Николай Цулыгин.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОЕ, НО ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ

Первым слово взял самый главный человек в «Салавате Юлаеве». Тагир Ибрагимов – человек совсем непубличный, поэтому его каждое появление вызывает большой интерес. Со слов гендиректора стало понятно, что клуб по-прежнему стабилен в финансовом плане, но шиковать, как некоторые команды КХЛ, не может.

«Наше финансирование и бюджет стабильны. Пытаемся по возможности зарабатывать сами, но пока это совсем небольшие суммы. Нынешнего финансирования нам вполне хватает. Оно достаточно крепкое. Есть множество клубов в лиге, которые получают меньше денег. Хотя, конечно, всегда хочется больше».

Многим до сих пор не совсем понятна структура управления уфимского клуба, так как после отставки Леонида Вайсфельда была упразднена должность генерального менеджера. Функции поиска и отбора игроков выпали на спортивный отдел и лично спортивного директора. Ибрагимов попытался рассказать, как все это устроено.

«Леонид Владленович был уникумом, который вбирал все в себя, однако сейчас перед нами несколько иные задачи. Вопрос скаутского отдела назрел давно. Структуру нужно было расширять, так как если набрать качественных селекционеров, они здорово помогут в развитии клуба. В настоящий момент скаутская служба уже создана. Она работает под руководством Беляева и работает достаточно успешно, особенно на уровне детско-юношеского хоккея. Лично у меня вопросов к ней пока нет. Селекция под следующий сезон тоже получилась очень хорошей. По цене и качеству у нас все соблюдено».

Спортивный директор Роман Беляев добавил, что в настоящий момент в клубе работает два опытных скаута, которые постоянно находятся вне Уфы, ездят по регионам и заграницей.

Отдельно Ибрагимов прокомментировал идею по привлечению в состав «Салавата Юлаева» собственных воспитанников.

«План по увеличению башкирских воспитанников в составе у нас есть. Но нужно понимать, что это очень серьезная проблема. Борьба за попадание в состав должна оставаться конкурентной, тренер в любом случае всегда будет выбирать тех, кто сильнее в настоящий момент. В последнее время наша школа потихоньку преображается. Несколько возрастов нас серьезно радуют. В перспективе хорошие люди подходят к главной команде. Слышал, что уже кто-то начал говорить, что хоккей в Башкирии умер. Это полная чушь. Если посмотреть объективно, то все у нас хорошо. Мы будем двигаться в направлении собственных воспитанников, но полностью бросаться в это, забыв обо всех результатах, не станем. Воспитанники должны выигрывать конкурентную борьбу».

Николай Цулыгин. Фото: UTV

НОВЫЙ ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ И ВОПРОСЫ ПО СОСТАВУ

В «Салавате Юлаеве» в межсезонье неожиданно появился второй тренер вратарей. Шведский тренер Фредрик Микко пришел не вместо Вадима Тарасова, а к нему в пару. Спортивный директор Роман Беляев попытался объяснить это достаточно странное решение.

«Фредди мы подписали не под Метсолу (новый голкипер команды – прим.), а под всех вратарей «Салавата Юлаева». Он очень опытный, работал в шведских клубах и сборной. Притом именно в молодежных и юниорских, то есть знает, как развивать игроков. Метсола же взрослый вратарь, и в таком возрасте тяжело что-то поменять. Ему совершенно здесь не грустно и не скучно. Он приехал сюда со всей своей семьей, он адаптирован к России, так как провел в Хабаровские три сезона. Пока впечатления от Уфы у него очень хорошие. Но у нас в системе много молодых голкиперов. Например, Даниил Тарасов и Андрей Кареев. Основная задача Фредди – эти игроки должны перейти на следующий уровень. Поменяется ли роль Вадима Тарасова в клубе? Вадим также будет учиться у Фредди, все-таки пока он молодой тренер и новые методики полезны. В целом, по нашему плану Тарасов будет отвечать за всю хоккейную вертикаль, ездить в Нефтекамск, смотреть «Толпар», доносить до тренерского штаба, как там развиваются вратари».

Что касается игры в межсезонье, то всех болельщиков сильно удивило, что главный тренер Николай Цулыгин попытался разбить легионерское звено, которое верой и правдой служило весь прошлый сезон. Специалист объяснил, почему пошел на такой непопулярный шаг, и ждать ли этого в самом сезоне.

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Все покажут игры. Ведь даже по ходу челябинского турнира мы все-таки вернулись к привычному легионерскому сочетанию. Но это произошло только потому, что неожиданно здорово сыграла вторая тройка: Кугрышев-Основин-Ткачев. Ребята нашли взаимопонимание, и поэтому разбивать их особого смысла уже не было. Иностранная тройка «Салавата» была в прошлом сезоне лучшей во всей стране, поэтому мы знали, что к этому сочетанию всегда можно вернуться. Но наряду с этим нужно прорабатывать и другие варианты».

В новый сезон, который стартует 1 сентября, в клубе смотрят позитивно. Николай Цулыгин пообещал давать шанс молодых игрокам, и у всех них непременно будет шанс закрепиться в основе. Что касается календаря, то есть моменты, которые «юлаевцы» хотели бы изменить. В частности, это касается гостевых матчей против омского «Авангарда», неожиданно прописавшийся в подмосковных Мытищах. Скорее всего, даты этих игр будут изменены. В остальном, предсезонку в руководстве считают успешной.